Звезда «Очень странных дел» сыграет главного героя в спин-оффе «Тихого места»

По данным издания Deadline, Джозеф Куинн ведет переговоры о главной роли в спин-оффе «Тихого места» с подзаголовком «День первый».

Ранее актер сыграл рок-музыканта и фаната D&D Эдди Мансона в четвертом сезоне «Очень странных дел».

В основу фильма ляжет идея Джона Красински, снявшего первый два фильма во франшизе. Его режиссером и сценаристом выступит Майкл Сарноски, наиболее известный по триллеру «Свинья».

Помимо Куинна в картине сыграет Лупита Нионго, которая появлялась в трилогии сиквелов «Звездных войн» и двух частях «Черной пантеры».

Премьера состоится 8 марта 2024 года.