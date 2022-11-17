Звезда «Очень странных дел» сыграет главного героя в спин-оффе «Тихого места»

По данным издания Deadline, Джозеф Куинн ведет переговоры о главной роли в спин-оффе «Тихого места» с подзаголовком «День первый».
Ранее актер сыграл рок-музыканта и фаната D&D Эдди Мансона в четвертом сезоне «Очень странных дел».
В основу фильма ляжет идея Джона Красински, снявшего первый два фильма во франшизе. Его режиссером и сценаристом выступит Майкл Сарноски, наиболее известный по триллеру «Свинья».
Помимо Куинна в картине сыграет Лупита Нионго, которая появлялась в трилогии сиквелов «Звездных войн» и двух частях «Черной пантеры».
Премьера состоится 8 марта 2024 года.
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