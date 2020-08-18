Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс сыграет супергероя Солдатика в третьем сезоне «Пацанов»

Звезда мистического сериала «Сверхъестественное» Джейсен Эклс присоединился к актёрскому составу шоу «Пацаны». Об этом он рассказал у себя в инстаграме.
Эклс появится в третьем сезоне и воплотит Солдатика (Soldier Boy) — первого супергероя. Он воевал ещё во времена Второй мировой войны, и после неё стал знаменитостью на десятки лет.
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I keep wondering what I’ll do….when @cw_supernatural finally ends this year. Then it hit me. *volume ⬆️
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Работать актёр снова будет с шоураннером Эриком Крипке, который запускал «Сверхъестественное». Спустя пять сезоном их пути разошлись. Финальные эпизоды «Сверхъестественного» — спустя 15 сезонов — завершатся уже этой осенью.
Крипке уверен, что Эклс сможет показать в шоу весь юмор и пафос оригинального Солдатика из комиксов.
Amazon продлил сериал на третий сезон ещё до выхода второго. Тот стартует 4 сентября, в один день выйдут 3 эпизода, а остальные будут выкладывать еженедельно. В каст второго сезона вошли звезда «Людей Икс» Шон Эшмор (сыграет супергероя Прожектора) и актриса из «Волк с Уолл-стрит» Ая Кэш (она воплотит Штормфронт).
Крипке также хочет пригласить в третий сезон Джеффри Дина Моргана, но пока контракт ещё не подписан.
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