Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс сыграет супергероя Солдатика в третьем сезоне «Пацанов»

Звезда мистического сериала «Сверхъестественное» Джейсен Эклс присоединился к актёрскому составу шоу «Пацаны». Об этом он рассказал у себя в инстаграме.

Эклс появится в третьем сезоне и воплотит Солдатика (Soldier Boy) — первого супергероя. Он воевал ещё во времена Второй мировой войны, и после неё стал знаменитостью на десятки лет.

Работать актёр снова будет с шоураннером Эриком Крипке, который запускал «Сверхъестественное». Спустя пять сезоном их пути разошлись. Финальные эпизоды «Сверхъестественного» — спустя 15 сезонов — завершатся уже этой осенью.

Крипке уверен, что Эклс сможет показать в шоу весь юмор и пафос оригинального Солдатика из комиксов.

Amazon продлил сериал на третий сезон ещё до выхода второго. Тот стартует 4 сентября, в один день выйдут 3 эпизода, а остальные будут выкладывать еженедельно. В каст второго сезона вошли звезда «Людей Икс» Шон Эшмор (сыграет супергероя Прожектора) и актриса из «Волк с Уолл-стрит» Ая Кэш (она воплотит Штормфронт).

Крипке также хочет пригласить в третий сезон Джеффри Дина Моргана, но пока контракт ещё не подписан.