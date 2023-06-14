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    Новости

    «Звездные войны» Джеймса Мэнголда расскажут про первых людей, почувствовавших Силу

    14 июня 2023
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    14.06.2023
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    Режиссер «Логана» Джеймс Мэнголд в одном из интервью подробнее рассказал о фильме по «Звездным войнам» в эпоху Рассвета джедаев, над которым он сейчас работает.

    По его словам, он хочет снять картину не про первых джедаев, а в целом про первых людей, которые почувствовали Силу и научились ей пользоваться.

    Я сказал Кэти, что хотел бы отправить на несколько тысяч лет назад, и был удивлен, когда она и другие люди из Lucasfilm поддержали мою идею. Я хочу быть частью вселенной, но не хочу быть связанным большим количеством лора. Я хочу создать что-то вроде Десяти заповедей Силы. Рассказать историю про то, как люди узнали о Силе, поняли ее и научились пользоваться ей.

    Однако Мэнголд пока не знает, когда приступит к съемкам ленты. То же самое касается и даты премьеры.

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