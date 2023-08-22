«Звездные войны: Видения» получат оригинальный комикс в японской стилистике

Lucasfilm анонсировала новый комикс в рамках серии «Звездные войны: Видения» за авторством Пич Момоко.
Это будет самостоятельная история, никак не связанная ни с одним из вышедших эпизодов анимационной антологии. Однако выполнена она будет в японской стилистике первого сезона.
Действие развернется спустя столетия после смерти могучего повелителя ситхов, вокруг которого образовался таинственный культ Анкок. Его глава Тата уверен, что он — наследник темного владыки. И теперь с ним предстоит сразиться девочке по имени Како и ее верному дроиду Гелу.
Первый выпуск выйдет в ноябре 2023 года.
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Редактор
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