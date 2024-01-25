«Звучит правдоподобно» — новый трейлер «Сто лет тому вперед!»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовал полноценный трейлер фильма по мотивам повести «Сто лет тому вперед» Кира Булычева.

По сюжету обычный парень Коля и девушка из будущего Алиса должны помешать космическим пиратам, которые хотят изменить ход истории.

В режиссерском кресле Александр Андрющенко («Вторжение»). А главные роли исполнили Константин Хабенский и Виктория Исакова.

Изначально картина должна была выйти в конце 2023 года. Новая дата премьеры — 18 апреля.