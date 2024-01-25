«Звучит правдоподобно» — новый трейлер «Сто лет тому вперед!»

Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовал полноценный трейлер фильма по мотивам повести «Сто лет тому вперед» Кира Булычева.
По сюжету обычный парень Коля и девушка из будущего Алиса должны помешать космическим пиратам, которые хотят изменить ход истории.
В режиссерском кресле Александр Андрющенко («Вторжение»). А главные роли исполнили Константин Хабенский и Виктория Исакова.
Изначально картина должна была выйти в конце 2023 года. Новая дата премьеры — 18 апреля.
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Редактор
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