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    Новости

    «Звёздные Войны» и Тед Чан вошли в Зал славы научной фантастики и фэнтези

    4 июля 2020
    Кот-император
    04.07.2020
    4039
    1 минут на чтение
    «Звёздные Войны» и «Хранителей» ввели в Зал славы научной фантастики и фэнтези

    Музей научной фантастики при сиэтлском Музее поп-культуры объявил новых членов Зала слава научной фантастики и фэнтези.  С этого года в него включены мастер короткой формы Тед Чан и сценарист Дороти Фонтана, известная по работе над оригинальным «Звёздным путём» и «Побегом Логана». Среди номинантов также были писательница Лоис Макмастер Буджолд, мастер по спецэффектам Рик Бейкер и актриса Сигурни Уивер («Чужой»).

    Зал Славы научной фантастики и фэнтези был основан в 1996 году при центре изучения научной фантастики в Университете Канзаса. С 2004 году Зал славы переехал в Музей поп-культуры в Сиэтле. Номинанты выбираются фанатским голосованием, итоги же подводят профессионалы индустрии. В Зале славы состоят писатели Дуглас Адамс, Джордж Оруэлл, Терри Пратчетт, композитор Джон Уильямс, художник Джек Кирби, режиссёр Терри Гиллиам и многие другие культовые творцы.

    С 2016 года в Зал славы включают не только авторов, но и произведения и даже целые медиафраншизы: фильмы «Бегущий по лезвию» и «Космическая одиссея», серию видеоигр The Legend of Zelda, ролевую систему Dungeons & Dragons, сериалы «Секретные материалы» и «Звёздный путь». В этом году в Зал славы ввели «Звёздные войны» и графический роман Алана Мура «Хранители». С ними соревновались сериал «Вавилон 5», Ксеноморф из франшизы «Чужой», и медиафраншиза «Черепашки-ниндзя».

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    Кот-император
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