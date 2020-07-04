«Звёздные Войны» и Тед Чан вошли в Зал славы научной фантастики и фэнтези

Музей научной фантастики при сиэтлском Музее поп-культуры объявил новых членов Зала слава научной фантастики и фэнтези. С этого года в него включены мастер короткой формы Тед Чан и сценарист Дороти Фонтана, известная по работе над оригинальным «Звёздным путём» и «Побегом Логана». Среди номинантов также были писательница Лоис Макмастер Буджолд, мастер по спецэффектам Рик Бейкер и актриса Сигурни Уивер («Чужой»).

Зал Славы научной фантастики и фэнтези был основан в 1996 году при центре изучения научной фантастики в Университете Канзаса. С 2004 году Зал славы переехал в Музей поп-культуры в Сиэтле. Номинанты выбираются фанатским голосованием, итоги же подводят профессионалы индустрии. В Зале славы состоят писатели Дуглас Адамс, Джордж Оруэлл, Терри Пратчетт, композитор Джон Уильямс, художник Джек Кирби, режиссёр Терри Гиллиам и многие другие культовые творцы.

С 2016 года в Зал славы включают не только авторов, но и произведения и даже целые медиафраншизы: фильмы «Бегущий по лезвию» и «Космическая одиссея», серию видеоигр The Legend of Zelda, ролевую систему Dungeons & Dragons, сериалы «Секретные материалы» и «Звёздный путь». В этом году в Зал славы ввели «Звёздные войны» и графический роман Алана Мура «Хранители». С ними соревновались сериал «Вавилон 5», Ксеноморф из франшизы «Чужой», и медиафраншиза «Черепашки-ниндзя».