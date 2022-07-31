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    #Star Trek («Звёздный путь») #космическая фантастика #обзор сериала

    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот?

    31 июля 2022
    31.07.2022
    1346
    5 минут на чтение
    #Star Trek («Звёздный путь») #космическая фантастика #обзор сериала
    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот?

    Космос. Последний рубеж. Звездолёт «Энтерпрайз» под началом капитана Кристофера Пайка отправляется в пятилетнюю исследовательскую миссию. Цель экипажа — изучать странные новые миры, знакомиться с новыми расами и цивилизациями. Герои смело следуют туда, куда прежде не ступала нога человека (или вулканца).

    Жанр: научная фантастика, космоопера
    Шоураннеры: Акива Голдсман, Генри Алонсо Майер
    В ролях: Энсон Маунт, Итан Пек, Джесс Буш
    Премьерный показ: 5 мая — 7 июля 2022 года
    Продолжительность: 10 серий по 50 минут
    Похоже на: «Звёздный путь» • «Орвилл» • «Вавилон-5»

    У нынешних рулевых телевизионного «Звёздного пути», Алекса Курцмана и Акивы Голдсмана, весьма посредственная репутация в кругах фанатов — у поклонников франшизы уйма претензий и к «Дискавери», и к «Пикару». Однако телесериал о самой первой команде «Энтерпрайза» изначально вселял определённую надежду.

    Если кто не помнит, капитан Пайк появился в пилоте оригинального «Звёздного пути», но когда канал заказал полноценный сезон, то его поменяли на Кирка. Новые воплощения Пайка, Спока и Номера Первой сначала появились во втором сезоне «Дискавери», и даже самые ярые критики шоу отметили харизму персонажей и заявили что-то вроде: «Уж лучше бы про них спин-офф сняли». Ну вот, сняли. И получилось отлично!

    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот? 3

    По своей атмосфере «Странные новые миры» ближе всего к оригинальному сериалу. Пайк и его команда занимаются именно исследованиями — обнаруживают новые миры, знакомятся с новыми культурами, раскрывают загадки, изучают странности и аномалии и периодически отвлекаются на роли нянек, посредников и полицейских, помогая переселенцам и колонистам, разрешая дипломатические конфликты и гоняясь за пиратами. 

    Благодаря эпизодической структуре сценаристы получили возможность рассказать самые разные истории и воспользовались этим сполна. В первом сезоне есть и крайне напряжённая, пугающая серия, которая напоминает фильмы о Чужих, и заряженная ощутимой долей юмора и абсурда серия, сделанная в лучших традициях встреч команды Пикара с Кью. Но даже говоря о более привычных вещах — например, о дипломатических переговорах с новой расой, о столкновении с пиратами или о поисках причин исчезновения целой цивилизации, — сценаристы стараются подобрать необычные сюжетные решения, нестандартные ходы и оригинальные идеи. 

    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот? 5

    Пожалуй, главное достоинство сериала — это Энсон Маунт в роли капитана Пайка. Шоураннеры «Странных новых миров» рассказывали, что основывали отдельные личностные качества Пайка на характере самого актёра, и это чувствуется — Маунт словно создан для роли капитана Звёздного флота. С одной стороны, его Пайк — очень решительный и уверенный в себе человек, яркий и харизматичный лидер, который не боится принимать сложные решения и нарушать правила, когда судьба членов его экипажа оказывается под угрозой. С другой — он ищет дипломатические выходы из конфликтов, способен признавать ошибки и прислушиваться к советам коллег. 

    А ещё Пайк обожает готовить для друзей, поэтому многие проблемы экипаж «Энтерпрайза» обсуждает во время готовки, еды или мытья посуды. Спок в фартуке и с губкой выглядит весьма забавно, но такие сцены позволяют понять, насколько тесные, тёплые и доверительные отношения выстраивает Пайк со своими офицерами.

    — Я проверил капитана сканером, он в порядке.

    — Хорошие новости, экипаж! Я убедил капитана пиратов продать нас в рабство клингонам!

    — А твой сканер точно исправен?

    Мбенга, Пайк и Номер Первая в пиратском плену

    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот? 4

    Первые две серии впечатления от Пайка несколько портила сюжетная линия с видениями из будущего. По канону где-то за полгода до событий оригинального сериала Пайк попадёт в аварию в результате взрыва на дряхлом учебном звездолёте — и останется жив, но превратится в овощ, способный общаться лишь миганием огоньков системы жизнеобеспечения. Ещё в «Дискавери» Пайк узнал, что его ждёт, и в начале «Странных новых миров» сомневается, стоит ли продолжать флотскую карьеру. Затем Пайк вроде бы смиряется с судьбой, и сценаристы забывают об этой сюжетной линии, но в финале она возвращается.

    О сюжете: нажмите, если не боитесь небольших спойлеров

    Пайк встречает одного из кадетов, которым суждено погибнуть в той же катастрофе, и решает изменить будущее не ради себя, а ради тех, кто, как и он, пострадает в аварии. Сразу же к нему является его более старая версия из того будущего, в котором он не пострадал при взрыве, и говорит, что это приведёт к ещё худшим последствиям.

    Всем хочется думать, что их будущее — важно. И оно важно — и твоё, и моё. Просто не так, как ты думаешь.

    Адмирал Пайк из альтернативного будущего

    Финал проводит параллели с одним из эпизодов оригинального сериала, где экипаж «Энтерпрайза» столкнулся с ромуланским кораблём и едва не вступил в войну с Ромуланской империей. Только в этой версии все ключевые решения принимает Пайк. И вот здесь происходит настоящая трагедия. Сценаристы в открытую сообщают и зрителям, и самим героям, что уверенный и несгибаемый персонаж, весь сезон проявлявший себя с самой лучшей стороны, из-за стремления избежать кровопролития совершает ошибку, которую не совершил более жёсткий и рискованный Кирк.

    Однако решение, которое в итоге принимает Пайк, лишний раз показывает его стойкость, мужество и преданность Федерации и своему экипажу.

    Не забывают сценаристы и об остальных персонажах. Спок постепенно начинает понимать, что ему не нужно выбирать между человеческой и вулканской природой. Кадет Ухура осознает, что её место — как раз на Звёздном флоте. Доктор Мбенга ищет способы излечить смертельно больную дочь, а сестра Чапел борется с излишне тёплыми чувствами к одному остроухому офицеру по науке, на которые тот никак не может ответить взаимностью. 

    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот? 1

    В «Странных новых мирах» сильный актёрский состав. Примерно половина персонажей взяты из оригинального сериала (в том числе доктор Мбенга и сестра Чапел), но всем им придали больше красок. Новички не уступают уже знакомым героям в яркости, однако, к сожалению, уделить всем одинаковую долю внимания не получилось. Так, навигатор Ортегас и главный инженер Хаммер несколько теряются на фоне остальных, хоть им и досталась парочка запоминающихся сцен.

    При этом сериал не идеален. Эпизодическая структура приводит к тому, что одни серии получаются интереснее других. Отдельные сюжетные линии (вроде поиска лекарства для дочери Мбенги) сворачиваются чересчур быстро. Первые два эпизода выглядят скомкано — из-за акцента на душевном состоянии персонажей сценаристы очень топорно решают проблемы, с которыми имеет дело «Энтерпрайз». Взять хотя бы столкновение с цивилизацией, слишком рано получившей варп-технологии. Если убрать из эпизода взаимоотношения между героями, на эту линию останется в лучшем случае 15–20 минут.

    Сериал «Странные новые миры»: неужели «Звёздный путь» снова тот? 2

    По счастью, качество быстро выравнивается, и во второй половине сезона слабых серий нет. И отдельное спасибо сценаристам за удар под дых в последние две минуты сезона. Финал получился драматичным, и когда уже начинает казаться, что всё обошлось, то создатели «Странных миров» оставляют зацепку на следующий сезон и подвешивают судьбы некоторых персонажей на волоске. Как теперь ждать продолжения целый год?

    Сериал не идеальный, но, пожалуй, лучший из недавних по «Звёздному пути» — во всяком случае, точно лучше «Дискавери» и «Пикара». Сильный актёрский состав, интересные сюжеты, атмосфера исследований и приключений — «Странные миры» могут предложить это всё и не только.

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    Автор
    Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.

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