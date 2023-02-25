Звёзды «Парков и зон отдыха» сыграют в финальном сезоне «Академии «Амбрелла»

Ник Офферман и Меган Маллалли, известные по ролям в сериале «Парки и зоны отдыха», присоединились к актерскому составу четвёртого сезона сериала «Академия Амбрелла». Об этом сообщает Variety.

Актёры, женатые в реальной жизни, также воплотят на экране супружескую пару, которая работает профессорами в колледже. По сюжету они переживают масштабное дежавю, связанное с очередным нарушение временного континуума в сериале.

К касту также присоединился Дэвид Кросс («Задержка в развитии», «Господин Шоу») — он сыграет бизнесмена и семьянина, отчаянно пытающегося воссоединиться со своей дочерью.

Шоу, основанное на одноименном комиксе Джерарда Уэя, рассказывает о семерых братьях и сестрах со суперспособностями, которые должны спасти мир от конца света. Четвёртый сезон «Академии Амбрелла» станет заключительным, а всего в нём будет шесть эпизодов. По слухам, съёмки планируют закончить к маю этого года.