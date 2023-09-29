Бороздим космос Starfield в 98-м выпуске «Фантастического подкаста»

Иллюстрация: Kandidsky

Только небо, только звёзды и экраны загрузки! 98-й выпуск «Фантастического подкаста» отправляется в космос вместе с обсуждением нашумевшей Starfield!

Данил Ряснянский, Евгений Пекло и Никита Волкович делятся своими впечатлениями от новой игры Bethesda, ловко чередуя волны обожания и претензии.

В этом выпуске:

Что общего между Starfield и театром

Чем отличается расслабляющий и усыпляющий эффект погружения

Зачем нужны родители и почему обидно, когда их нельзя позвать на свадьбу!

Для прослушивания выпуска вам точно не понадобится новый компьютер!

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