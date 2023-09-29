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    #starfield #космическая фантастика

    Бороздим космос Starfield в 98-м выпуске «Фантастического подкаста»

    29 сентября 2023
    Фото аватара
    29.09.2023
    23512
    0 минут на чтение
    #starfield #космическая фантастика
    Бороздим космос Starfield в 98-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Иллюстрация: Kandidsky

    Только небо, только звёзды и экраны загрузки! 98-й выпуск «Фантастического подкаста» отправляется в космос вместе с обсуждением нашумевшей Starfield!

    Данил Ряснянский, Евгений Пекло и Никита Волкович делятся своими впечатлениями от новой игры Bethesda, ловко чередуя волны обожания и претензии.

    В этом выпуске:

    • Что общего между Starfield и театром
    • Чем отличается расслабляющий и усыпляющий эффект погружения
    • Зачем нужны родители и почему обидно, когда их нельзя позвать на свадьбу!

    Для прослушивания выпуска вам точно не понадобится новый компьютер!

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

    Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)Фантастический подкаст

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