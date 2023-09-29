Бороздим космос Starfield в 98-м выпуске «Фантастического подкаста»

Иллюстрация: Kandidsky
Только небо, только звёзды и экраны загрузки! 98-й выпуск «Фантастического подкаста» отправляется в космос вместе с обсуждением нашумевшей Starfield!
Данил Ряснянский, Евгений Пекло и Никита Волкович делятся своими впечатлениями от новой игры Bethesda, ловко чередуя волны обожания и претензии.
В этом выпуске:
- Что общего между Starfield и театром
- Чем отличается расслабляющий и усыпляющий эффект погружения
- Зачем нужны родители и почему обидно, когда их нельзя позвать на свадьбу!
Для прослушивания выпуска вам точно не понадобится новый компьютер!
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Послушать на других сервисах (картинка кликабельная)
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Книги — круто. Говорим про книги о видеоиграх в 96-м выпуске подкаста (гость: Михаил Бочаров)
Внутри: список упомянутых книг.
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