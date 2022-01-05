Доступен 41-й выпуск подкаста! В нём мы обсуждаем, как издать свою книгу

Стоп! Как так? Ведь прошлый выпуск был 39-й! Где 40-й выпуск, Лебовски? Спокойствие, он выйдет позже. Просто новый год — это время исполнения желаний. А у многих наших слушателей заветная мечта — написать книгу. Так что мы решили выпустить на праздниках выпуск, где наши успешные авторы — заметим, не только авторы нашего журнала, но и собственных книг! — делятся своим опытом.
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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