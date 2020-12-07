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    #Джо Аберкромби #тёмное фэнтези

    Обсуждаем творчество Джо Аберкромби в 18-м выпуске «Фантастического подкаста»!

    7 декабря 2020
    Кот-император
    07.12.2020
    30895
    0 минут на чтение
    #Джо Аберкромби #тёмное фэнтези
    Абекромби, Скальци, Джемисин и другие фантасты раскрыли свои гонорары

    Niccolò Caranti | CC BY-SA 4.0

    В ноябре на русском вышла книга «Проблемы с миром» Джо Аберкромби — одного из самых популярных авторов гримдарк-фэнтези. Его трилогия и одиночные романы о мире Земного круга запомнилась многим читателям — как и его крутые герои: варвар Логен Девятипалый, наёмник Никомо Коска, инквизитор-калека Глокта, маг Байяз и многие другие. В честь выхода книги, рассказывающей о промышленной революции в мире Земного круга, наши авторы Дмитрий Злотницкий и (впервые в этом подкасте!) Алексей Ионов, а также главный редактор МирФ Сергей Серебрянский собрались, чтобы обсудить книги Аберкромби, рассказать о любимых героях и поделиться впечатлениями от личного общения с главным автором гримдарк-фэнтези.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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