Обсуждаем, как подружиться с Warhammer в 34-м выпуске подкаста

Красить или не красить? Что почитать по вселенной «Молота Войны»? Какие видеоигры по Warhammer достойны внимания?
В 34-м выпуске подкаста Олег Поторокин вместе с гостями — Константином Ивановым и Антоном Скнарём, — обсуждают «Молот войны» во всех его проявлениях и помогают разобраться в основах.
Музыка: Артём Пинегин
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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