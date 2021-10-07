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    Подкасты
    #Warhammer

    Обсуждаем, как подружиться с Warhammer в 34-м выпуске подкаста

    7 октября 2021
    07.10.2021
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    0 минут на чтение
    #Warhammer
    Games Workshop представила девятую редакцию Warhammer 40,000. Что изменилось? 2

    Красить или не красить? Что почитать по вселенной «Молота Войны»? Какие видеоигры по Warhammer достойны внимания?

    В 34-м выпуске подкаста Олег Поторокин вместе с гостями — Константином Ивановым и Антоном Скнарём, — обсуждают «Молот войны» во всех его проявлениях и помогают разобраться в основах.

    Музыка: Артём Пинегин

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