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    #Йен Макдональд #писатели-фантасты #подкаст

    Говорим о творчестве Йена Макдональда в 130 выпуске «Фантастического подкаста»

    16 июня 2024
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    16.06.2024
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    #Йен Макдональд #писатели-фантасты #подкаст

    📚 Этот выпуск Фантастического подкаста об одном из самых «литературных» фантастов. Сегодня наш герой — элегантный выдумщик, ирландский писатель Йен Макдональд! Обсудить одного из главных фантастов современности собрались Роман Файницкий, Василий Владимирский, а также переводчица писателя на русский, писательница Наталия Осояну.

    В этом выпуске:

    📚 Магический перестук марсианских поездов «Дороги запустения».

    📚 Гипнотические шёпоты электронного пантеона «Реки Богов».

    📚 Кровавая семейная сага в ритме босановы «Новой Луны».

    📚 Хаотичное очарование карнавала Смерти «Некровиля».

    📚 Сплетение трёх судеб в антифэнтези «Короля утра, королевы дня».

    …и всё остальное прочее.

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     Кот-император |  09.06.2024 |  865

    35 лет истории из 40… тысяч!

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