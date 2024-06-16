Говорим о творчестве Йена Макдональда в 130 выпуске «Фантастического подкаста»

Этот выпуск Фантастического подкаста об одном из самых «литературных» фантастов. Сегодня наш герой — элегантный выдумщик, ирландский писатель Йен Макдональд! Обсудить одного из главных фантастов современности собрались Роман Файницкий, Василий Владимирский, а также переводчица писателя на русский, писательница Наталия Осояну.
В этом выпуске:
Магический перестук марсианских поездов «Дороги запустения».
Гипнотические шёпоты электронного пантеона «Реки Богов».
Кровавая семейная сага в ритме босановы «Новой Луны».
Хаотичное очарование карнавала Смерти «Некровиля».
Сплетение трёх судеб в антифэнтези «Короля утра, королевы дня».
…и всё остальное прочее.
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