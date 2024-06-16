Говорим о творчестве Йена Макдональда в 130 выпуске «Фантастического подкаста»

Этот выпуск Фантастического подкаста об одном из самых «литературных» фантастов. Сегодня наш герой — элегантный выдумщик, ирландский писатель Йен Макдональд! Обсудить одного из главных фантастов современности собрались Роман Файницкий, Василий Владимирский, а также переводчица писателя на русский, писательница Наталия Осояну.

В этом выпуске:

Магический перестук марсианских поездов «Дороги запустения».

Гипнотические шёпоты электронного пантеона «Реки Богов».

Кровавая семейная сага в ритме босановы «Новой Луны».

Хаотичное очарование карнавала Смерти «Некровиля».

Сплетение трёх судеб в антифэнтези «Короля утра, королевы дня».

…и всё остальное прочее.

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