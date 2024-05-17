Коллекционируем редкие карты в 126 выпуске «Фантастического подкаста»

🌀 Добро пожаловать! Располагайся у нашего очага!

Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящается коллекционным карточным играм! Евгений Пекло, Дмитрий Злотницкий и Данил Ряснянский собрались в таверне, чтобы отпраздновать десятилетие Hearthstone и вспомнить его последователей.

В этом выпуске:

• Мир ККИ до Hearthstone

• Как Blizzard создала новый тренд и десять лет следит за гибелью конкурентов

• «Гвинт», Artifact, Faeria, карточные рогалики и много потраченного времени!

Список игр Hearthstone

Magic: The Gathering

Artifact

ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра

Кровная вражда: Ведьмак. Истории

Legends of Runeterra

Faeria

The Elder Scrolls: Legends

Spectromancer

Roguebook

Slay the Spire

Night of the Full Moon

SpellRogue

Чёрная книга

Inscryption

Fights in Tight Spaces

The Thaumaturge

Подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

Добавить подкаст в вашем любимом приложении можно по этой ссылке (RSS).

Если вы хотите поддержать редакцию подкаста и получать выпуски на неделю раньше, подписывайтесь на наш Boosty.

Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.