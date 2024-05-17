Коллекционируем редкие карты в 126 выпуске «Фантастического подкаста»

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Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящается коллекционным карточным играм! Евгений Пекло, Дмитрий Злотницкий и Данил Ряснянский собрались в таверне, чтобы отпраздновать десятилетие Hearthstone и вспомнить его последователей.
В этом выпуске:
• Мир ККИ до Hearthstone
• Как Blizzard создала новый тренд и десять лет следит за гибелью конкурентов
• «Гвинт», Artifact, Faeria, карточные рогалики и много потраченного времени!
Список игр
- Hearthstone
- Magic: The Gathering
- Artifact
- ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра
- Кровная вражда: Ведьмак. Истории
- Legends of Runeterra
- Faeria
- The Elder Scrolls: Legends
- Spectromancer
- Roguebook
- Slay the Spire
- Night of the Full Moon
- SpellRogue
- Чёрная книга
- Inscryption
- Fights in Tight Spaces
- The Thaumaturge
Подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.