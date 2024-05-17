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    #Карточная игра #подкаст

    Коллекционируем редкие карты в 126 выпуске «Фантастического подкаста»

    17 мая 2024
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    17.05.2024
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    #Карточная игра #подкаст
    Diablo IV, Warcraft III: Reforged, World of Warcraft: все анонсы на BlizzCon

    🌀 Добро пожаловать! Располагайся у нашего очага!

    Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящается коллекционным карточным играм! Евгений Пекло, Дмитрий Злотницкий и Данил Ряснянский собрались в таверне, чтобы отпраздновать десятилетие Hearthstone и вспомнить его последователей.

    В этом выпуске:
    • Мир ККИ до Hearthstone
    • Как Blizzard создала новый тренд и десять лет следит за гибелью конкурентов
    • «Гвинт», Artifact, Faeria, карточные рогалики и много потраченного времени!
    Список игр
    • Hearthstone
    • Magic: The Gathering
    • Artifact
    • ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра
    • Кровная вражда: Ведьмак. Истории
    • Legends of Runeterra
    • Faeria
    • The Elder Scrolls: Legends
    • Spectromancer
    • Roguebook
    • Slay the Spire
    • Night of the Full Moon
    • SpellRogue
    • Чёрная книга
    • Inscryption
    • Fights in Tight Spaces
    • The Thaumaturge

    Подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

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