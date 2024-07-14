Мечтаем об электроовцах вместе с Филипом К. Диком в 134 выпуске «Фантастического подкаста»

Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящается одному из самых странных, необычных и трудных для восприятия американских писателей-фантастов.
В этом выпуске Николай Караев, Василий Владимирский и Данил Ряснянский вспоминают:
🦾 Краткий список всех диагнозов Филипа К. Дика.
🦾 На кого писатель писал доносы и как он сбежал в Канаду.
🦾 Девушки, котики и другие увлечения Филипа Дика.
🦾 Самый актуальный роман фантаста прямо сейчас (спойлер: это не «Снятся ли андроидам электроовцы?»).
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Предыдущий выпуск
Готовимся к инопланетному вторжению в 133 выпуске «Фантастического подкаста»
Внимайте и трепещите — они пришли с миром!