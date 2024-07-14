    Подкасты
    #писатели-фантасты #подкаст #Филип Дик

    Мечтаем об электроовцах вместе с Филипом К. Диком в 134 выпуске «Фантастического подкаста»

    14 июля 2024
    Фото аватара
    14.07.2024
    20971
    0 минут на чтение
    #писатели-фантасты #подкаст #Филип Дик

    Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящается одному из самых странных, необычных и трудных для восприятия американских писателей-фантастов.

    В этом выпуске Николай Караев, Василий Владимирский и Данил Ряснянский вспоминают:

    🦾 Краткий список всех диагнозов Филипа К. Дика.

    🦾 На кого писатель писал доносы и как он сбежал в Канаду.

    🦾 Девушки, котики и другие увлечения Филипа Дика.

    🦾 Самый актуальный роман фантаста прямо сейчас (спойлер: это не «Снятся ли андроидам электроовцы?»).

    Добавить подкаст в вашем любимом приложении можно по этой ссылке (RSS).

    Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

    Слушать подкаст можно и на YouTube.

    Если вы хотите поддержать редакцию подкаста и получать выпуски на неделю раньше, подписывайтесь на наш Boosty.

    Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.

    Предыдущий выпуск

    Готовимся к инопланетному вторжению в 133 выпуске «Фантастического подкаста»

    Готовимся к инопланетному вторжению в 133 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  04.07.2024 |  765

    Внимайте и трепещите — они пришли с миром!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Изучаем мультивселенные с Риком и Морти в 117 выпуске «Фантастического подкаста»
    Изучаем мультивселенные с Риком и Морти в 117 выпуске «Фантастического подкаста»
    Ностальгируем по старым добрым сериалам в 51-м выпуске подкаста
    Ностальгируем по старым добрым сериалам в 51-м выпуске Фантастического подкаста
    Вспомнить всё: Киноляпы и интересные факты

    Статьи

    Художница Дарья Рашевская: игровы 1
    0
    10583
    Художница Дарья Рашевская: концепт-арты, нежить и вороны

    Петербургская художница — о вдохновении от техзаданий, пользя арт-челленджей и влиянии «Малыша и Карлсона» вместе с Doom 2

    Читаем книгу: Замиль Ахтар — «Эпоха древних»
    0
    16069
    Читаем книгу: Замиль Ахтар — «Эпоха древних»

    Отрывок, в котором император готов осадить пещерный город, а кровавое облако готово осадить императора.

    Экранизации книг, которые считалось невозможным экранизировать 18
    0
    61773
    Экранизации книг, которые считалось невозможным экранизировать

    Как магия слов превращается в магию киноэкрана

    Какие эксперименты проводят на МКС? Космический огород, спортивные тренировки и тёмная материя 9
    0
    67974
    Какие эксперименты проводят на МКС? Космический огород, спортивные тренировки и тёмная материя

    Чем занимаются космонавты, кроме плавания в невесомости

    Древнегреческая философия в китайской «гаче»: какой получилась история в Honkai: Star Rail? 12
    0
    122542
    Древнегреческая философия в китайской «гаче»: какой получилась история в Honkai: Star Rail?

    Каким получился глобальный сюжет в обновлении 2.0

    Черновик 1082
    0
    156619
    К черту сюжет, даешь комедию! Обзор третьего сезона «Коносубы»

    Лучший пародийный исэкай «Этот замечательный мир!» вернулся и стал еще громче и смешнее.

    «Воображаемый друг»: ничто не истинно, всё дозволено 6
    0
    176463
    Аниме «Воображаемый друг» от учеников Миядзаки: ничто не истинно, всё дозволено

    Достойный представитель недавнего тренда на кино про воображаемых друзей.

    1
    0
    223364
    Обзор аниме «Подземелье вкусностей»: кулинарное фэнтези, разжигающее аппетит

    Новый шедевр от студии Trigger, который мы не рекомендуем пропускать!

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2023
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить