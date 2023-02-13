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    Новостной спецвыпуск от 13 февраля в Фантастическом подкасте

    13 февраля 2023
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    13.02.2023
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    0 минут на чтение
    Новостной спецвыпуск от 13 февраля в Фантастическом подкасте

    С вами очередной выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр!

    Сегодня вы узнаете:

    • за что западная пресса обиделась на новую игру по «Звёздным войнам»,
    • о чём фанаты Зака Снайдера умоляли Джеймса Ганна,
    • зачем вышел на связь Джордж Мартин,
    • что забыли герои серии Resident Evil в Алькатрасе,
    • и многое другое.

    У микрофона Никита Волкович — погнали!

    Ссылки на ключевые материалы:

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

     

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