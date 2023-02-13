Новостной спецвыпуск от 13 февраля в Фантастическом подкасте

С вами очередной выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр!

Сегодня вы узнаете:

за что западная пресса обиделась на новую игру по «Звёздным войнам»,

о чём фанаты Зака Снайдера умоляли Джеймса Ганна,

зачем вышел на связь Джордж Мартин,

что забыли герои серии Resident Evil в Алькатрасе,

и многое другое.

У микрофона Никита Волкович — погнали!

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