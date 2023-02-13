Новостной спецвыпуск от 13 февраля в Фантастическом подкасте

С вами очередной выпуск «Фантастических новостей» — обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр!
Сегодня вы узнаете:
- за что западная пресса обиделась на новую игру по «Звёздным войнам»,
- о чём фанаты Зака Снайдера умоляли Джеймса Ганна,
- зачем вышел на связь Джордж Мартин,
- что забыли герои серии Resident Evil в Алькатрасе,
- и многое другое.
У микрофона Никита Волкович — погнали!
Ссылки на ключевые материалы:
- Настольная игра «Максимум Апокалипсис»: какой конец света выберете вы?
- Комикс «Нечто убивает детей»: как заставить штампы работать
- Как выживает кинорынок России в 2023 году: пираты, стриминги и гайки
- Обсуждаем феномен «Человека-бензопилы» в 66-м выпуске Фантастического подкаста
- «Изумительный Морис»: мультфильм по Терри Пратчетту, или крысы тоже люди
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