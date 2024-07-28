Обчищаем чужие карманы в серии Thief в 136 выпуске «Фантастического подкаста»

Прячьте ценные вещи, потому что к вам подкрался «Фантастический подкаст» про культовую серию иммерсив-симов Thief!

В честь 20-летнего юбилея Thief: Deadly Shadows историки Города Никита Волкович, Егор Ермоченок, Олег Поторокин и Павел Ильин проведут для вас экскурсию по франшизе и расскажут:

Почему игра про зомби во времена Холодной войны превратилась в похождения вора.

Как франшиза повлияла на жанр иммерсив-симов и сделала популярными многих известных игроделов.

Чем запомнилась (и за что можно поругать) Deadly Shadows.

Так ли плох перезапуск, как о нём говорят фанаты.

Вернётся ли Гаррет на экраны и во что поиграть в ожидании его возвращения.

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