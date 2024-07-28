Обчищаем чужие карманы в серии Thief в 136 выпуске «Фантастического подкаста»

Прячьте ценные вещи, потому что к вам подкрался «Фантастический подкаст» про культовую серию иммерсив-симов Thief!
В честь 20-летнего юбилея Thief: Deadly Shadows историки Города Никита Волкович, Егор Ермоченок, Олег Поторокин и Павел Ильин проведут для вас экскурсию по франшизе и расскажут:
Почему игра про зомби во времена Холодной войны превратилась в похождения вора.
Как франшиза повлияла на жанр иммерсив-симов и сделала популярными многих известных игроделов.
Чем запомнилась (и за что можно поругать) Deadly Shadows.
Так ли плох перезапуск, как о нём говорят фанаты.
Вернётся ли Гаррет на экраны и во что поиграть в ожидании его возвращения.
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Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.
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Готовимся стать Избранными в 135 выпуске «Фантастического подкаста»
От Гарри Поттера до Мэри Сью