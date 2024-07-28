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    #подкаст

    Обчищаем чужие карманы в серии Thief в 136 выпуске «Фантастического подкаста»

    28 июля 2024
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    28.07.2024
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    #подкаст

    💰Прячьте ценные вещи, потому что к вам подкрался «Фантастический подкаст» про культовую серию иммерсив-симов Thief!

    В честь 20-летнего юбилея Thief: Deadly Shadows историки Города Никита Волкович, Егор Ермоченок, Олег Поторокин и Павел Ильин проведут для вас экскурсию по франшизе и расскажут:

    💰 Почему игра про зомби во времена Холодной войны превратилась в похождения вора.

    💰 Как франшиза повлияла на жанр иммерсив-симов и сделала популярными многих известных игроделов.

    💰 Чем запомнилась (и за что можно поругать) Deadly Shadows.

    💰 Так ли плох перезапуск, как о нём говорят фанаты.

    💰 Вернётся ли Гаррет на экраны и во что поиграть в ожидании его возвращения.

    Добавить подкаст в вашем любимом приложении можно по этой ссылке (RSS).

    Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

    Слушать подкаст можно и на YouTube.

    Если вы хотите поддержать редакцию подкаста и получать выпуски на неделю раньше, подписывайтесь на наш Boosty.

    Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.

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    Готовимся стать Избранными в 135 выпуске «Фантастического подкаста»

    Готовимся стать Избранными в 135 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  21.07.2024 |  627

    От Гарри Поттера до Мэри Сью

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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