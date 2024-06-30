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    #игры #подкаст #стратегия

    Обдумываем ходы в 4X-стратегиях в 132 выпуске «Фантастического подкаста»

    30 июня 2024
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    30.06.2024
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    #игры #подкаст #стратегия

    💾 Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящён самому глобальному жанру видеоигр — 4Х-стратегиям во всём их многообразии. Павел Ильин, Олег Поторокин и Леонид Мойжес вспоминают, как они познакомились с жанром, рассуждают, чего в нём не хватает и, конечно же, рекомендуют всем свои любимые игры.

    В этом выпуске обсудим:

    💾 У кого какая любимая «Цивилизация».

    💾 Сумасшедшие альтернативные сценарии истории от Paradox.

    💾 Плюсы, минусы и астероиды космических стратегий.

    💾 Фанатские моды, великие и ужасные.

    💾 Настольные 4Х, предков и кузенов компьютерных.

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    Предыдущий выпуск

    Черновик 1079

    Звоним «Охотникам за привидениями» в 131 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  23.06.2024 |  670

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