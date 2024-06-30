Обдумываем ходы в 4X-стратегиях в 132 выпуске «Фантастического подкаста»

Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящён самому глобальному жанру видеоигр — 4Х-стратегиям во всём их многообразии. Павел Ильин, Олег Поторокин и Леонид Мойжес вспоминают, как они познакомились с жанром, рассуждают, чего в нём не хватает и, конечно же, рекомендуют всем свои любимые игры.

В этом выпуске обсудим:

У кого какая любимая «Цивилизация».

Сумасшедшие альтернативные сценарии истории от Paradox.

Плюсы, минусы и астероиды космических стратегий.

Фанатские моды, великие и ужасные.

Настольные 4Х, предков и кузенов компьютерных.

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