Обсуждаем «Хана Соло» в 23-ем выпуске передачи «Мир фантастики Live»

Публикуем на сайте 23-й выпуск передачи «Мир фантастики Live», в котором обсуждаем новую картину про Хана Соло. Удался ли спин-офф? Похож ли Эренрайк на Форда? Кто лучше — Ки’ра или Лея? Обсуждаем новые «Звёздные войны» в компании с давними фанатами саги Дмитрием Злотницким и Алексеем Ионовым, а также главными редакторами «Мира фантастики» и «Игромании».

(Так вышло, что мы не выключили вовремя трансляцию, поэтому на ютуб залилось ещё полтора часа. Сцены после титров нет, не ждите).

Вот здесь вы можете почитать наш обзор фильма вы можете здесь. А тут мы писали обо всех космических приключениях Соло.