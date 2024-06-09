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    #Warhammer #подкаст

    Обсуждаем лучшие игры по Warhammer 40,000 в 129 выпуске «Фантастического подкаста»

    9 июня 2024
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    09.06.2024
    18011
    0 минут на чтение
    #Warhammer #подкаст

    🪅 Настраивайте свой варп-маяк на привычную частоту!

    Очередной выпуск «Фантастического подкаста» отправляется в далёкое будущее, где есть только война, чтобы рассказать о лучших играх по мотивам Warhammer 40,000! Егор Ермочёнок, Леонид Мойжес и Данил Ряснянский делятся своими впечатлениями о 35-летней истории «сорокатысячных» видеоигр.

    В этом выпуске:

    🍲 Как Warhammer 40,000 ворвался в СНГ при помощи «Рассвета войны».

    🍲 Секреты дипломатии орков.

    🍲 Щедрая рука Games Workshop и тысячи игр.

    🍲 Прелести и промашки Rogue Trader.

    🍲 Рекомендации от Горки и Морки!

    Всем прослушавшим гарантируется благословение Омниссии на их бытовую технику и тарелку великого супа.

    Добавить подкаст в вашем любимом приложении можно по этой ссылке (RSS).

    Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

    Слушать подкаст можно и на YouTube.

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    Предыдущий выпуск

    Фантастический подкаст 11

    Уворачиваемся от дохлых бронтозавров Харлана Эллисона в 128 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  02.06.2024 |  774

    Осторожно, в выпуске высочайшая концентрация дохлых бронтозавров и прокисших сусликов!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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