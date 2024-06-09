Обсуждаем лучшие игры по Warhammer 40,000 в 129 выпуске «Фантастического подкаста»

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Очередной выпуск «Фантастического подкаста» отправляется в далёкое будущее, где есть только война, чтобы рассказать о лучших играх по мотивам Warhammer 40,000! Егор Ермочёнок, Леонид Мойжес и Данил Ряснянский делятся своими впечатлениями о 35-летней истории «сорокатысячных» видеоигр.
В этом выпуске:
Как Warhammer 40,000 ворвался в СНГ при помощи «Рассвета войны».
Секреты дипломатии орков.
Щедрая рука Games Workshop и тысячи игр.
Прелести и промашки Rogue Trader.
Рекомендации от Горки и Морки!
Всем прослушавшим гарантируется благословение Омниссии на их бытовую технику и тарелку великого супа.
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Предыдущий выпуск
Уворачиваемся от дохлых бронтозавров Харлана Эллисона в 128 выпуске «Фантастического подкаста»
Осторожно, в выпуске высочайшая концентрация дохлых бронтозавров и прокисших сусликов!