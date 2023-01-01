Обсуждаем все части «Героев Меча и Магии» в 71-м выпуске «Фантастического подкаста»

Астрологи объявили неделю разговоров о «Героях Меча и Магии». Ну да, примерно столько и нужно, чтобы прослушать этот непомерно длинный выпуск подкаста, записанный при участи трёх прожжённых геройщиков — Евгения Пекло, Даниила Кортеза и специального гостя, микроблогера Лоскорона.
В выпуске они обсуждают:
- какая часть игры лучшая… Ну, разумеется, после третьей!
- кто уничтожил культовую серию?
- если её уничтожили, почему же она до сих пор жива?
- и, наконец, главное: Деньги или Опыт?
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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