Ощущаем скрытую угрозу первому приквелу «Звёздных войн» в 124 выпуске «Фантастического подкаста»

Неспокойные времена настали для Галактической республики. 19 мая исполнилось 25 лет с момента премьеры первого приквела «Звёздных войн». В то время как члены Конгресса фанатов ведут напряженные дебаты в связи с этой памятной датой, Верховный канцлер втайне от всех поручил трём рыцарям джедаям — хранителям мира и

справедливости в Галактике — вспомнить свои впечатления от премьеры легендарного фильма, а также разобраться, заслуживал ли он такой критики на момент выхода…

В выпуске:

🪐Вспоминаем крики фанатов с экранки на видеокассете и премьеру трейлера на телеканале НТВ.

🪐Гонка, пиу-пиу в космосе и Джа-Джа — из чего состоит «Скрытая угроза».

🪐Самые нелюбимые эпизоды фильма (никакого Джа-Джа Бинкса!)

🪐Какой самолёт доставлял части гоночных подов в Тунисе

🪐Почему спустя годы отношения к «Скрытой угрозе» и приквелам в целом изменилось и почему их всегда любили в России.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.

Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.

Слушать подкаст можно и на YouTube.

Если вы хотите поддержать редакцию подкаста, подписывайтесь на наш Boosty.

Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.