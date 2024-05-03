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    #Star Wars (Звёздные войны) #подкаст

    Ощущаем скрытую угрозу первому приквелу «Звёздных войн» в 124 выпуске «Фантастического подкаста»

    3 мая 2024
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    03.05.2024
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    #Star Wars (Звёздные войны) #подкаст

    Неспокойные времена настали для Галактической республики. 19 мая исполнилось 25 лет с момента премьеры первого приквела «Звёздных войн». В то время как члены Конгресса фанатов ведут напряженные дебаты в связи с этой памятной датой, Верховный канцлер втайне от всех поручил трём рыцарям джедаям — хранителям мира и
    справедливости в Галактике — вспомнить свои впечатления от премьеры легендарного фильма, а также разобраться, заслуживал ли он такой критики на момент выхода…

    В выпуске:

    🪐Вспоминаем крики фанатов с экранки на видеокассете и премьеру трейлера на телеканале НТВ.

    🪐Гонка, пиу-пиу в космосе и Джа-Джа — из чего состоит «Скрытая угроза».

    🪐Самые нелюбимые эпизоды фильма (никакого Джа-Джа Бинкса!)

    🪐Какой самолёт доставлял части гоночных подов в Тунисе

    🪐Почему спустя годы отношения к «Скрытой угрозе» и приквелам в целом изменилось и почему их всегда любили в России.

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    Предыдущий выпуск

    Кричим в космосе в компании Чужого в

    Кричим в космосе в компании «Чужого» в 123 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  26.04.2024 |  1909

    Обсуждаем самую ползучую и кислотную франшизу ко всемирному «дню Чужого»

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