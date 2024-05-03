Ощущаем скрытую угрозу первому приквелу «Звёздных войн» в 124 выпуске «Фантастического подкаста»

Неспокойные времена настали для Галактической республики. 19 мая исполнилось 25 лет с момента премьеры первого приквела «Звёздных войн». В то время как члены Конгресса фанатов ведут напряженные дебаты в связи с этой памятной датой, Верховный канцлер втайне от всех поручил трём рыцарям джедаям — хранителям мира и
справедливости в Галактике — вспомнить свои впечатления от премьеры легендарного фильма, а также разобраться, заслуживал ли он такой критики на момент выхода…
В выпуске:
🪐Вспоминаем крики фанатов с экранки на видеокассете и премьеру трейлера на телеканале НТВ.
🪐Гонка, пиу-пиу в космосе и Джа-Джа — из чего состоит «Скрытая угроза».
🪐Самые нелюбимые эпизоды фильма (никакого Джа-Джа Бинкса!)
🪐Какой самолёт доставлял части гоночных подов в Тунисе
🪐Почему спустя годы отношения к «Скрытой угрозе» и приквелам в целом изменилось и почему их всегда любили в России.
Подписаться на новые выпуски в любом подкаст-приложении можно по этой ссылке.
Кроме того, подкаст доступен на всех популярных подкаст-сервисах.
Слушать подкаст можно и на YouTube.
Если вы хотите поддержать редакцию подкаста, подписывайтесь на наш Boosty.
Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл по ссылке в плеере.
Предыдущий выпуск
Кричим в космосе в компании «Чужого» в 123 выпуске «Фантастического подкаста»
Обсуждаем самую ползучую и кислотную франшизу ко всемирному «дню Чужого»