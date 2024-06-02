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    #писатели-фантасты #подкаст

    Уворачиваемся от дохлых бронтозавров Харлана Эллисона в 128 выпуске «Фантастического подкаста»

    2 июня 2024
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    02.06.2024
    39117
    0 минут на чтение
    #писатели-фантасты #подкаст

    🐕‍🦺🚶Сутяжник, пранкер, скандалист, талантливый писатель, обладатель десятков научно-фантастических наград и метатель дохлых бронтозавров — всё это и многое другое относится к Харлану Эллисону, который 27 мая мог бы отпраздновать своё 90-летие.

    В очередном выпуске «Фантастического подкаста» Василий Владимирский, Николай Караев, Данил Ряснянский и Елена Щетинина вкушают эликсиры Эллисона и пытаются разобраться в его личном и писательством феномене.

    В этом выпуске:

    🐕‍🦺 Как Харлан Эллисон боролся за справедливость.

    🐕‍🦺 почему он практически не публиковался в России.

    🐕‍🦺 чем примечателен авторский стиль писателя.

    🐕‍🦺 с кем дружил и с кем воевал Харлан Эллисон.

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    Фантастический подкаст 10

    Ловим ворона в тёмном городе Алекса Пройаса в 127 выпуске «Фантастического подкаста»

     Кот-император |  24.05.2024 |  612

    И сидит, сидит зловещий, Ворон чёрный, Ворон вещий

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