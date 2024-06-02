Уворачиваемся от дохлых бронтозавров Харлана Эллисона в 128 выпуске «Фантастического подкаста»

🐕🦺🚶Сутяжник, пранкер, скандалист, талантливый писатель, обладатель десятков научно-фантастических наград и метатель дохлых бронтозавров — всё это и многое другое относится к Харлану Эллисону, который 27 мая мог бы отпраздновать своё 90-летие.
В очередном выпуске «Фантастического подкаста» Василий Владимирский, Николай Караев, Данил Ряснянский и Елена Щетинина вкушают эликсиры Эллисона и пытаются разобраться в его личном и писательством феномене.
В этом выпуске:
🐕🦺 Как Харлан Эллисон боролся за справедливость.
🐕🦺 почему он практически не публиковался в России.
🐕🦺 чем примечателен авторский стиль писателя.
🐕🦺 с кем дружил и с кем воевал Харлан Эллисон.
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Ловим ворона в тёмном городе Алекса Пройаса в 127 выпуске «Фантастического подкаста»
И сидит, сидит зловещий, Ворон чёрный, Ворон вещий