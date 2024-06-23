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    #Охотники за привидениями #подкаст

    Звоним «Охотникам за привидениями» в 131 выпуске «Фантастического подкаста»

    23 июня 2024
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    23.06.2024
    43807
    0 минут на чтение
    #Охотники за привидениями #подкаст

    Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящён «Охотникам за привидениями». Евгений Пекло, Марина Беляева и призрак Александра Гагинского вспоминают фильмы и мультсериалы, которые создали их детство, пытаются определить место «Охотников» в массовой культуре и просто бессовестно ностальгируют!

    В этом выпуске:

    👻 Как мы в детстве играли в «Охотников за привидениями».

    👻 Чем были так хороши мультсериалы и почему нам бы сейчас не помешал ещё один.

    👻 «Ледяной ужас» — и правда ужас, или с пивом потянет?

    👻 Какие «Охотники» сейчас не каноничны?

    👻 Кто круче — Виго или Гозер?

    Доставайте ваши протонные бластеры и ловушки, вырубайте сирену «Экто-1» и попробуйте увернуться от Лизуна!

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    Предыдущий выпуск

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     Кот-император |  16.06.2024 |  893

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