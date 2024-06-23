Звоним «Охотникам за привидениями» в 131 выпуске «Фантастического подкаста»

Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящён «Охотникам за привидениями». Евгений Пекло, Марина Беляева и призрак Александра Гагинского вспоминают фильмы и мультсериалы, которые создали их детство, пытаются определить место «Охотников» в массовой культуре и просто бессовестно ностальгируют!
В этом выпуске:
👻 Как мы в детстве играли в «Охотников за привидениями».
👻 Чем были так хороши мультсериалы и почему нам бы сейчас не помешал ещё один.
👻 «Ледяной ужас» — и правда ужас, или с пивом потянет?
👻 Какие «Охотники» сейчас не каноничны?
👻 Кто круче — Виго или Гозер?
Доставайте ваши протонные бластеры и ловушки, вырубайте сирену «Экто-1» и попробуйте увернуться от Лизуна!
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Предыдущий выпуск
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