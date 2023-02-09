«Чертог Белой Ночи» Марии Казанцевой: каким получился магический Санкт-Петербург?

Партнёрский материал подготовлен совместно с автором

«Чертог Белой Ночи» — первая публикация Марии Казанцевой. Это городское фэнтези, посвящённое любимому городу автора. На создание романа — на почти шестьсот страниц ушло пять лет — Марию подвигла фотография, которой она занимается профессионально. Атмосфера Петербурга, бытового или магического, — неотъемлемая часть повествования. Да, конкретные места или достопримечательности не играют в повествовании ключевую роль, теоретически сюжет можно было перенести в любой мегаполис, но тогда книга получилась бы совершенно иной.

Мир «Чертога…» многослоен. Помимо обыденной реальности, существует её «изнаночная» сторона — вернее, даже стороны, доступные для посещения и восприятия лишь урождённым магам. Сила в магах просыпается ближе к совершеннолетию, после чего новички проходят ускоренный курс по управлению способностями. Позже они могут вернуться к прежней жизни либо продолжить «волшебную» карьеру. В этом скрытом мире существуют «столицы», их называют Чертогами. В Петербурге располагается Чертог Ночи; есть ещё два других крупных центра — Чертог Грома в Нью-Йорке и Чертог Асуры в Гонконге. В случае Чертога Ночи для порядка существует охранный «купол», Сфера, и Цитадель — орден стражей порядка (хранителей), а также уйма законных и не очень способов обойти все установленные ими ограничения. Но всё не так просто: в книге приводятся намёки на более дальние, совсем уж непостижимые измерения. Мир сложный, и не исключено, что читателям, которым история окажется по вкусу, наверняка понадобится возвращаться к роману, чтобы вникнуть в происходящее полностью. А может, возвращаться придётся и не раз — особенно если учесть бодрый темп и динамичный сюжет.

А что о книге пишут читатели? «Чертог Белой ночи» ожидаемо сравнивают с соседями по жанру, книгу хвалят за зрелищность, грамотное обращение с многочисленными сюжетными линиями и знакомыми жанровыми элементами. Ну куда без детектива в городском фэнтези? Классное фэнтези, которое поначалу очень уж напоминало известный цикл Вадима Панова, мир, уютно соседствующий с нашей реальностью. Загадки, магические ритуалы, всевозможные ситуативные перевёртыши, яркая боёвка, любовная линия, внутрисемейный конфликт — читатель получит полный спектр эмоций и чувств. Множество сюжетных линий (их было, пожалуй, многовато, равно как и семейных кланов — легко запутаться и спутать меж собой) гармонично сведены, и в финале их ждёт логичное завершение». Воистину криминальное фэнтези с терпкой атмосферой боевой магии и пороха. Два брата, одна девушка, бандиты, море магии, «сказочный патруль», злобные интуристы, богачи-вредители и таинственные убийства — все эти трагедии разместились под одной обложкой.

К счастью или к сожалению, наличие сверхсил не лишает магов простых человеческих слабостей и пороков, а потому самый серьёзный бизнес в их среде, как и у нас, вертится вокруг преступности, оружия, запрещённых веществ и сомнительных услуг. Есть и притесняемое сословие — слишком слабые маги, их силы хватает только на прогулки в тайных измерениях; этих магов не чувствует даже Сфера, из-за чего бедняги часто становятся жертвами похищений и грабежей. И это мы ещё не по всему криминалу прошлись! Как насчёт благотворительных организаций, которые прикрываются тем, что поднимают из грязи низшие слои магов Асуры, предлагая бесплатное образование, а при этом параллельно импортируют наркотики? Или возьмём петербургское мафиозное семейство Ратмановых, которое заправляет половиной городских дел (от ресторанов до краж), заключает выгодные браки без согласия их участников и кочует из века в век в захваченных телах? А упомянутые ранее хранители ради важной цели готовы закрыть глаза на подпольные бои и нелегальную торговлю…

Всё вроде бы как обычно, но вскоре статус-кво рушится. Наиболее могущественные и дерзкие из магов — по причинам, которые долгое время остаются в тени, — занимаются опасными экспериментами. Один из таких приводит к тому, что в Чертоге Ночи возникает разрушительная магическая стихия. Её появление влечёт за собой и другие опасности, разбираться в причинах и предотвращать дальнейшие катастрофы приходится, разумеется, рядовым хранителям.

Знакомимся с ними. А также и с другими важными персонажами.

Макс

Молодой хранитель, сирота по отцу. С детства пытался быть первым. К началу романа только приступает к своим обязанностям, ратует «за всё хорошее и против всего плохого». Честолюбив и прямодушен, иногда в ущерб личной жизни. Не в ладах с братом, ступившим на кривую дорожку.

Рейн (Дэн)

Брат Макса, мелкий преступник, впрочем, быстро заслуживший репутацию неуловимого трикстера. Работал на криминального босса (а в конечном счёте — на тех же Ратмановых). Сперва предстаёт бессовестным и жестоким, но сильно меняется к лучшему благодаря совместным приключениям и важным встречам. Кличку «Рейн» получил на подпольных боях.

Яра

Обычная девушка со скучной жизнью — точнее, жизнь её была скучной до случайного попадания в магическое измерение, где открывается истинная природа героини. Она искренняя, самоотверженная, видит во всех и вся светлую сторону. У неё неясные проблемы с запасом сил: то их совсем нет, то целая лавина. Быстро выясняется, что и с её прошлым не всё так просто.

Сага (Веда)

Бывшая модель и эскортница, сейчас — важная фигура в криминальном мире Чертога Ночи, не гнушающаяся использовать приобретённые навыки, чтобы облегчить кошельки богатеньких клиентов. Занесена в Красный список особо опасных преступников.

С виду наглая стерва без царя в голове, но имеет, впрочем, свои трагедии и секреты. Хобби — дразнить Макса, испытывающего к ней противоречивые чувства, смесь симпатии и желания посадить за решётку (а тюрьмы у магов для бандитов её уровня — врагу не пожелаешь).

Лоренс

Один из наиболее состоятельных и магически сильных людей в своём окружении. Посвятил жизнь разгадке происхождения магов и поиску некоего тайного круга — полулегендарного сообщества то ли изначальных, то ли практически всемогущих существ. По некоторым намёкам, регулярно натыкается на них, но остаётся с носом и вычищенной памятью. В непрестанных экзотических странствиях ведёт дневник, достойный отдельной книги.

* * *

Важных героев наберётся ещё немало, а их описание заняло бы, пожалуй, три таких разбора. И это только первая часть обещанного цикла! Нас ждёт масштабная история с петербургским колоритом и продуманной магической системой — хороший вариант для любителей «чего пободрее».