Космические дворняги: Белка, Стрелка, Лайка и другие собаки в космосе

Статья из «Мира фантастики» №203 (октябрь 2020)

В августе 2020-го наша страна отмечала важный юбилей — 60 лет с тех пор, как живые существа впервые побывали в космосе и благополучно вернулись на землю. Этими существами были две беспородные собачки — Белка и Стрелка. Благодаря своему орбитальному путешествию они прославились на весь мир, но мало кто знает, что они были не первыми и не последними животными в космосе. Опыт этих животных должен был стать подспорьем для медиков и ученых, занимающихся проблемами того, как космический полёт влияет на земной организм.

Ракетные дворняги

После Второй мировой войны государствам, входившим в антигитлеровскую коалицию, достались богатые трофеи, в том числе передовые инженерные технологии Рейха. Особое внимание советских и американских специалистов привлекли тяжёлые баллистические ракеты А-4, более известные как «Фау-2» (V-2). Ими гитлеровцы обстреливали Лондон и другие европейские города, сея страх среди гражданского населения. Ученые выяснили, что ракеты способны при вертикальном запуске преодолеть условную границу между атмосферой и космосом, — ее проводят на высоте 100 километров. Если разместить на «Фау-2» научные приборы, то можно, во-первых, узнать много нового о ближнем космосе, а во-вторых, приступить к его практическому освоению.

Образцы ракет, оборудование для их производства и обслуживания, а также сами инженеры были вывезены в Соединённые Штаты и Советский Союз. Американцы почти сразу, в апреле 1946 года, приступили к запускам на полигоне «Уайт Сэндз». В СССР «Фау-2» начали испытывать позже — первая ракета стартовала 18 октября 1947 года на полигоне Капустин Яр посреди астраханской степи.

Немецкие ракеты на советской территории запускали в военных интересах — предполагалось, что отечественные специалисты освоят передовой опыт и смогут сами создать оружие, способное доставить ядерный заряд на соседний континент. Однако Сергей Павлович Королёв, главный конструктор ракеты Р-1, которая должна была стать точной копией «Фау-2», смотрел в дальше — он рассчитывал начать освоение внеземного пространства. Он же предложил делать ракеты «составными», чтобы отделять блоки с аппаратурой во время полёта по баллистической траектории и возвращать их на землю с помощью парашютов.

Для работы над проектом Королёв привлёк не только сотрудников из своего конструкторского бюро, но и учёных из Физического института Академии наук. Они подготовили оборудование, и в мае 1949 года была проведена первая серия запусков Р-1 с отделяемыми блоками, оснащенными приборами ФИАР-1 (Физические исследования атмосферы ракетой № 1). Эксперименты прошли успешно, и бюро подготовило техническое задание на новые запуски. Целью этих запусков должно было стать изучение того, как полёт на ракете влияет на живые организмы.

Надо сказать, что американцы тоже проводили похожие исследования. В 1948 и 1949 годах они четырежды запускали немецкие ракеты «Фау-2» с алюминиевыми капсулами. В каждой из капсул находился макак-резус — у них на всех была одна «техническая» кличка Альберт. Все обезьянки погибли по разным причинам — удушье, отказа парашюта, взрыв ракеты. Поэтому вопрос о том, перенесёт ли животное запуск ракеты с его перегрузками, шумом и вибрациями, а затем и состояние невесомости, оставался открытым.

Собак выбрали потому, что они легко обучаемы, послушны, а их физиология хорошо исследована

Королёв подключил к решению новой необычной задачи Научно-исследовательский институт авиационной медицины. Исследования возглавил Владимир Иванович Яздовский. Он изучил американский опыт и решил отказаться от использования обезьян в пользу собак, объясняя свой выбор тем, что собаки легко обучаемы, послушны, а их физиология хорошо исследована.

Животных для полётов отбирали из числа дворняг, которых отлавливали на московских улицах. Вес собак не должен был превышать 7 килограммов; оптимальный возраст — от двух до шести лет; шерсть короткая и белая.

Собак помещали в виварий, где за ними наблюдали специалисты, фиксирующие их поведение во время еды, на прогулке и в клетке, а также в отношениях с себе подобными и людьми. Эти сведения помогали предсказать реакции дворняг во время экспериментов. Для тренировок в институт привезли стальную кабину — отсек отделяемой головной части ракеты Р-1, переделанный под проведение медико-биологических экспериментов. Собак каждый день помещали внутрь, чтобы они привыкли к необычному окружению. Затем их отвозили на стенд, где проводились огневые проверки ракетных двигателей, и тем самым приучали не бояться оглушающего рёва и вибрации.

Запуски с животными начались на полигоне Капустин Яр летом 1951 года. В первый полёт, состоявшийся 22 июля, отправились самые опытные члены отряда ракетных дворняг — псы Дезик и Цыган. Они поднялись на высоту 101 километра и через пятнадцать минут благополучно вернулись на землю. После освобождения из кабины собаки выглядели жизнерадостными и ласкались к ракетчикам. Тщательное обследование подтвердило: животные нормально перенесли полёт, никаких сдвигов в их физиологическом состоянии не наблюдалось. Только Цыган немного пострадал: во время приземления от удара погнулся край лотка и слегка повредил ему кожу на брюхе.

Второй запуск, 29 июля, должен был подтвердить результаты первого и ответить на вопрос, есть ли долгосрочные последствия реакции организма на стресс. Пару Дезику составила собака по кличке Лиса. К сожалению, полёт закончился гибелью животных — из-за сбоя парашют не раскрылся, и кабина от удара о землю разрушилась. Цыгана было решено больше в космос не отправлять, и до самой смерти он жил на даче у академика Анатолия Аркадьевича Благонравова.

15 августа на космическую высоту отправились Мишка и Чижик. Через четыре дня — Смелый и Рыжик. В пятый полёт 28 августа снова подготовили Мишку и Чижика. Старт и приземление прошли как обычно, но, вскрыв люк, учёные обнаружили, что собаки мертвы. Расследование показало, что причиной их гибели стала разгерметизация кабины.

Шестой пуск, завершающий серию, состоялся 3 сентября. К полёту подготовили псов Непутевого и Рожка. Однако случился казус: перед выездом на полигон вдруг выяснилось, что Рожок исчез. Времени на поиски не было, и кто-то предложил взять неподготовленную дворнягу, подходящую по весу и масти. Так и сделали: вымыли, подстригли и обрядили в костюм пойманную около столовой собаку. Успели даже придумать ей кличку ЗИБ — Запасной исчезнувшего Бобика (в документах она расшифровывается более солидно — Запасной исследователь без подготовки). В суматохе не разобрались, что ЗИБ ещё щенок, однако новоиспечённый «космонавт» отлично перенёс путешествие, чем доказал, что полёт на ракете способно выдержать любое здоровое существо.

Для шестого запуска выбрали псов Непутёвого и Рожка, однако перед выездом на полигон вдруг выяснилось, что Рожок загадочным образом исчез

Ракетные запуски, состоявшиеся в 1951 году, окончательно утвердили собак на роль животных-первопроходцев и выявили достоинства и недостатки проектируемых систем. На следующем этапе требовалось испытать прототипы катапультируемых контейнеров и скафандров, которые будут использоваться для полёта человека. Конструкторы из бюро Королёва разместили в отсеке головной части ракеты Р-1 две катапультируемые тележки — на каждой монтировались парашютная и кислородная системы. Собачий скафандр представлял собой герметичный мешок из трёхслойной прорезиненной ткани, снабжённый шлемом, двумя рукавами для передних лап и ремнями для фиксации. Как и на предыдущем этапе, собак тренировали ежедневно на протяжении месяцев, чтобы они привыкли к скафандру и тележке.

Новая серия запусков на полигоне Капустин Яр началась в июне 1954 года и продолжалась почти два года. Всего стартовали девять ракет, а на космическую высоту (110 километров) поднялись двенадцать собак. Катапультирование правой тележки происходило после достижения пика траектории и снижения до высоты 75−86 километров, а левой — на высоте 39−46 километров. Из-за разных технических сбоев пять собак погибли. Например, тележки с Лисой-2 и Бульбой, запущенные 5 февраля 1955 года, просто выбросило из кабины при неожиданном повороте ракеты. И хотя парашюты раскрылись вовремя, на землю животные вернулись мёртвыми.

С мая 1957 года по июнь 1960 года проводился третий этап запусков. В этот раз использовались более совершенные ракеты Р-2А и Р-5А, способные поднять герметичную кабину на высоту около 200 и 450 километров соответственно. Перегрузка при подобных полетах была значительно выше, а невесомость длилась дольше, поэтому учёным в преддверии орбитальных рейсов было важно набрать статистику по переносимости жёстких условий, которые могли возникнуть при аварии ракеты-носителя. Р-2А стартовали одиннадцать раз, Р-5А — три раза. На них летали семнадцать собак, из них шесть погибли по разным причинам. При этом было поставлено несколько рекордов. Например, Кусачка поднималась в космос пять раз, за что получила новую кличку — Отважная; а Пёстрая и Белянка (Маркиза) 27 августа 1958 года благополучно вернулись с высоты 453 километров.

Всего в ракетных запусках приняли участие тридцать шесть собак, пятнадцать из которых погибли. Последующие многолетние наблюдения за выжившими показали, что путешествие в кабине ракеты не оказывает какого-либо серьезного негативного влияния на здоровье животных.

Первые на орбите

Космическая эра в истории человечества началась 4 октября 1957 года, после благополучного запуска на орбиту Земли первого искусственного объекта — советского «Спутника-1» (ПС-1). Новость об этом вызвала сильнейший резонанс в мире. Глава государства, Никита Сергеевич Хрущёв, не мог не воспользоваться этим, чтобы подчеркнуть преимущества социализма, поэтому потребовал от Королёва нового прорывного достижения к сороковому юбилею Великой Октябрьской революции. Главный конструктор предложил отправить на орбиту одну из собак, подготовленных к ракетным полётам.

Времени было в обрез, поэтому инженеры делали «Спутник-2» на основе технологий, прошедших испытания на полигоне Капустин Яр. Например, герметичную кабину позаимствовали из числа тех, которые изготавливались для запусков ракет Р-2А. Поскольку системы возвращения с орбиты ещё не существовало, было ясно, что полёт для подопытного животного станет последним. Из десятка собак выбрали трёх: Лайку, Альбину и Муху. Альбина уже дважды стартовала на ракете Р-1 и честно послужила науке, к тому же у неё появились щенята, поэтому её оставили дома, назначив «дублёром». После обсуждения решено было отправить на орбиту Лайку — двухлетнюю дворнягу, в «девичестве» носившую кличку Кудрявка. Муха же считалась «технологической собакой» — на ней испытывали систему жизнеобеспечения.

«Спутник-2» отправился на орбиту 3 ноября. По телеметрическим каналам учёные получили информацию о том, что перегрузки прижали Лайку к лотку контейнера, но она оставалась спокойной и не дергалась. Пульс и частота дыхания повысились в три раза, при этом на электрокардиограмме не отмечалось никакой патологии. В невесомости собака тоже чувствовала себя нормально.

Предполагалось, что Лайка проживёт на орбите не меньше недели. Однако конструкторы не учли, что кабина нагреется под солнечными лучами, а сбросить тепло ей некуда. Температура начала быстро расти, что и убило собаку на третьи сутки полёта. Информацию о преждевременной гибели Лайки засекретили. Советские историки в течение нескольких десятилетий утверждали, что собака-первопроходец прожила положенный срок и была усыплена.

В 1950-х системы для возвращения с орбиты ещё не существовало, и было ясно, что полёт для подопытного животного станет последним

«Ракетные» собаки пригодились и при испытаниях прототипов пилотируемого космического корабля. 28 июля 1960 года на полигоне Тюра-Там (будущий космодром Байконур) стартовала ракета-носитель «Восток». Под ее головным обтекателем находился корабль 1К № 1, содержащий катапультируемый контейнер с собаками Лисичкой и Чайкой на борту. На 24-й секунде полёта взорвалась камера сгорания бокового блока, а ещё через десять секунд ракета развалилась, упав на территории полигона. Спускаемый аппарат корабля разбился при ударе о землю — собаки погибли.

Сергей Королёв тяжело переживал катастрофу: рыжая Лисичка была его любимицей. В то же время страшная смерть животных подстегнула конструкторов к созданию надёжной системы аварийного спасения.

Корабль 1К № 2 отправился на орбиту уже 19 августа. На его борт взошли Вильна и Капля, но перед стартом их решили переименовать в Белку и Стрелку — специалисты прозорливо предположили, что новые клички будут лучше смотреться на страницах газет и журналов. Полёт продолжался сутки. На этот раз наблюдения за животными велись с помощью телекамер. Благодаря этой съёмке, а также расшифровке медицинской телеметрии выяснилось, что на четвёртом и шестом витках Белка (Вильна) вела себя крайне неспокойно: билась, старалась освободиться от привязных ремней, громко лаяла, потом её вырвало. Этот эпизод позднее повлиял на решение ограничить первый полет человека в космос одним витком вокруг Земли.

Тем не менее сами собаки невредимыми вернулись на Землю и стали знаменитостями. Они быстро восстановились, а Стрелка (Капля) потом дважды приносила здоровое потомство — всего у нее родилось шесть щенков. В августе 1961 года Никита Хрущёв отправил одного из них, малыша по кличке Пушок, в подарок Жаклин Кеннеди, жене президента США.

Страшная смерть животных подстегнула конструкторов к созданию надёжной системы аварийного спасения

1 декабря 1960 года ракета вывела на орбиту корабль 1К № 5 с Пчёлкой и Мушкой на борту. О том, что в нём находятся собаки, было объявлено публично, поэтому весь мир с большим интересом следил за космическим путешествием дворняг. В суточном полёте корабль вёл себя нормально, но во время спуска его внезапно уничтожила система аварийного подрыва. Расследование показало, что траектория схода с орбиты оказалась слишком крутой. Спускаемый аппарат мог приземлиться на территории иностранного государства, поэтому сработала автоматика, предотвращающая попадание секретного объекта в руки «вероятного противника».

22 декабря стартовал корабль 1К № 6 с Альфой и Жемчужной, но ему даже не суждено было выйти на орбиту. Команда запуска двигателя третьей ступени прошла с опозданием на несколько секунд, и сработала система аварийного спасения: спускаемый аппарат отделился от корабля и приземлился в 60 километрах от поселка Тура в районе реки Нижняя Тунгуска. Специалисты решили, что собаки погибли, но Королёв настоял на экспедиции. В Якутию отправилась поисковая группа, спускаемый аппарат нашли, а собак эвакуировали. По мотивам этой истории режиссёр и актер Сергей Никоненко снял художественный фильм «Корабль пришельцев» (1985).

Выше человека

Наконец наступило время для «генеральной репетиции» полёта человека в космос. 9 марта 1961 года ракета «Восток-К» вывела на орбиту корабль 3КА № 1. В катапультируемое кресло пилота поместили манекен, прозванный Иваном Ивановичем; в другой части спускаемого аппарата, не предназначенной для катапультирования, находился контейнер с собакой Чернушкой.

Полёт прошёл хорошо, но после торможения спускаемый аппарат не отделился от приборного отсека, что могло закончиться его разрушением. Впрочем, из-за высокой температуры при входе в атмосферу соединительные устройства сгорели, и разделение всё-таки произошло. Непредвиденный сбой привёл к перелёту на 412 километров от предполагаемого места посадки.

25 марта в космос отправился корабль 3КА № 2. На его борту находилась собака Удача, которую позже переименовали в Звёздочку. Сделав один виток, корабль совершил мягкую посадку, но при этом опять перелетел расчётный район — на 660 километров.

Проблема перелёта не имела быстрого решения. Поскольку с предыдущими кораблями ничего страшного не случилось, Королёв для экономии времени предложил запускать следующий корабль уже с космонавтом. Как мы сегодня знаем, он оказался прав: полёт Юрия Гагарина в апреле 1961 года прошёл успешно.

После триумфальных полетов первых советских космонавтов специалисты задумались над созданием системы жизнеобеспечения, которая позволила бы человеку длительное время находиться на орбите. Ею должен был быть оснащен корабль «Восход-3», но сначала новую систему решено было испытать на животных. 22 февраля 1966 года с космодрома Байконур стартовал беспилотный 3КВ № 5 под официальным названием «Космос-110». На его борту находились собаки Ветерок и Уголёк. Исследовалась не только их общая реакция на полет, но и воздействие околоземных радиационных поясов. Для этого корабль был выведен на орбиту с апогеем 904 километра — высоту, на которую никто из отечественных космонавтов никогда не поднимался.

Собаки летали около двадцати двух суток, после чего вернулись на Землю. Однако длительное путешествие едва не закончилось гибелью животных: они облезли, были истощены и страдали от жажды. Они даже не могли скулить, а только слизывали слюну друг у друга.

На этом эксперименты с собаками завершились. К сожалению, полностью предотвратить несчастные случаи в космосе благодаря им не удалось, но, по крайней мере, специалисты обнаружили и решили многие проблемы в подготовке пилотируемых запусков. Космические собаки сослужили верную службу прогрессу — и, быть может, когда-нибудь памятники этим симпатичным дворнягам появятся и на других планетах.