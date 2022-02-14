Самые романтичные места для свиданий в Солнечной системе

Сегодня влюблённые по всему миру отмечают День святого Валентина. Есть мнение, что этот праздник не более чем выдумка маркетологов, но многие романтики всё равно предпочитают проводить 14 февраля особым образом. Кто-то обменивается подарками с близкими. Кто-то набирается смелости и признается в любви или делает предложение своей половинке. Кто-то бронирует столик в ресторане или идёт в кино. А кто-то пытается найти неординарный способ встретить День всех влюблённых. А что может быть более необычным, чем свидание в космосе?

Давайте на секунду вообразим, что Илон Маск осуществил свою мечту. Человечество станет межпланетным видом, и путешествия по космическим просторам будут не сложнее полёта на самолёте. Влюблённые парочки смогут больше не ограничиваться пределами нашей планеты! Мы решили пофантазировать и составили путеводитель по уголкам Солнечной системы, которые лучше всего подойдут для романтических встреч и путешествий.

Меркурий: планета для набожных

Все, кто знаком с Библией, слышали историю Иисуса Навина, сумевшего остановить движение Солнца на небе во время битвы. Сколь бы невероятно это ни звучало, в нашей Солнечной системе есть место, где можно наблюдать подобное светопреставление. Если вы и ваша вторая половинка набожны (или просто увлекаетесь историей религии), вам стоит посетить Меркурий и увидеть своими глазами, как Солнце «замирает» в его небе.

Но что вызывает столь необычный феномен? Дело в том, что Меркурий обладает самой вытянутой орбитой в Солнечной системе. Когда он приближается к Солнцу, скорость орбитального движения планеты заметно увеличивается. Когда удаляется от Солнца — эта скорость уменьшается. В то же время скорость вращения Меркурия вокруг своей оси остаётся неизменной.

Сочетание этих факторов и создаёт уникальное оптическое явление. Когда планета проходит очередной перигелий, в течение примерно восьми суток скорость её орбитального движения превосходит угловую скорость вращательного движения. В результате Солнце на небе Меркурия вначале «останавливается», а затем и вовсе начинает двигаться обратно, с запада на восток. А на некоторых участках первой от Солнца планеты можно даже увидеть, как светило восходит над горизонтом, потом заходит, а потом снова восходит (или наоборот, заходит, а потом восходит). Как вы уже догадались, астрономы прозвали это небесное шоу эффектом Иисуса Навина.

К слову, видимый размер Солнца на небе Меркурия в среднем в 2,5 раза больше, чем на небе нашей планеты. Наверняка это добавляет ещё больше эффектности его «остановке».

Правда, прежде чем отправляться на Меркурий, лучше захватить с собой крем для загара, а также скафандр с хорошей системой охлаждения. Дело в том, что днём поверхность планеты разогревается до 400 °С. Может, это и не так горячо, как в геенне огненной, но всё же выше температуры плавления свинца.

Венера: полёты в облаках

Венеру часто называют злым двойником Земли — это самая враждебная для человека планета Солнечной системы. Температура поверхности Венеры достигает 500 °С (это даже больше, чем на Меркурии), а атмосферное давление в 90 раз превышает земное.

Но, как ни парадоксально, при всей смертоносности Венеры на ней можно найти и область, которая очень напоминает нашу родную Землю. Это место расположено в атмосфере, на высоте порядка 50 километров от поверхности планеты. Давление здесь сопоставимо с земным, а температура колеблется в достаточно комфортном диапазоне от 0 °C до 50 °C. А поскольку атмосфера Венеры почти целиком состоит из углекислого газа, то кислород и азот в ней — поднимающие газы. Если заполнить оболочку воздушного шара или дирижабля обычным воздухом, он будет парить в атмосфере Утренней звезды.

Когда в небесах Венеры появятся воздушные корабли, это откроет ряд интересных возможностей — в том числе и для влюблённых. Просто вообразите романтическое путешествие на роскошном летающем судне посреди бескрайних облаков. Нечто подобное до этого было доступно лишь пассажирам трансатлантических дирижаблей в 1920–1930-х. А там, кто знает? Возможно, со временем на Венере появятся и целые небесные города вроде Беспина из «Звёздных войн».

Конечно, для визита на Венеру вам тоже потребуется некоторая защита. Крем от загара можно не брать (лучи Солнца вряд ли сумеют пробиться через густые облака второй планеты), зато стоит захватить с собой зонтик или дождевик попрочнее. Дело в том, что в облаках Венеры иногда идут дожди из серной кислоты. Но когда такие мелочи могли помешать планам влюблённых?

Голубые закаты Марса

Многим парам нравится встречать вместе рассветы и закаты. Солнечная система предоставляет всем желающим массу возможностей насладиться этим зрелищем — причём с самых необычных ракурсов. Мы уже говорили про двойные восходы и заходы Солнца на Меркурии. А с борта Международной космической станции можно наблюдать по 16–17 рассветов и закатов за сутки. Но если хотите увидеть что-то действительно необычное, то вам на Марс.

Марсианские рассветы и закаты вы, наверное, представляете по фильмам вроде «Марсианина» — как оранжевое Солнце на фоне красной пустыни. Но в реальности они выглядят совсем не так. На самом деле рассветы и закаты на Красной планете голубые.

Столь необычный цвет объясняется вездесущей пылью, которая в изобилии рассеяна в атмосфере Марса. Пыль эта богата оксидом железа, из-за чего красный свет рассеивается в ней лучше синего. Поэтому днём марсианское небо имеет жёлто-коричневый или розовый оттенок. Но когда Солнце находится у самого горизонта, его лучам приходится преодолевать более толстый слой пыли, и проявляется эффект, называемый рэлеевским рассеянием света. Из-за него закатное (или рассветное) небо окрашивается в голубой цвет.

Можете себе представить, каково это: стоять на поверхности Марса со своей половинкой, любоваться заходящим Солнцем и тем, как местное небо начинает напоминать наше родное, земное небо. Только не забудьте взять побольше кислорода и тёплой одежды. Марсианская атмосфера в 160 раз разрежённей земной и состоит из углекислого газа, а средняя температура на планете составляет порядка −60 °C.

Лучший вид на марсианские рассветы и закаты, по идее, даёт 22-километровая гора Олимп. Но помните, что атмосферное давление на её вершине составляет лишь малую толику давления на поверхности Марса. А взобравшись на самый верх, вы фактически окажетесь в вакууме и уже не увидите голубого неба — только черноту бескрайнего космоса.

Круиз по кольцам Сатурна

Когда герой Арнольда Шварценеггера из фильма «Вспомнить всё» выбирал себе воспоминания, он отказался от предложения круиза к Сатурну в пользу Марса. И зря! Как мы уже убедились, Марс — весьма интересный мир, но ни одна планета Солнечной системы не сравнится по красоте с Сатурном и его великолепными кольцами.

Считается, что кольца Сатурна образовались в результате относительно недавнего разрушения ледяного спутника планеты. Именно из-за того, что прошло ещё не так много времени, частицы спутника пока не покрылись пылью и хорошо отражают солнечный свет, что и делает их такими яркими. При этом кольца, несмотря на огромную ширину (диаметр их основной части где-то в пять раз превышает диаметр Земли), очень тонкие. Их толщина измеряется буквально десятками метров. Так что если подлетите к кольцам поближе, через них увидите звёзды. А уж какие получатся селфи…

Во время путешествия по кольцам Сатурна также можно навестить Энцелад. На Южном полюсе этого небольшого спутника есть целый ворох гейзеров, постоянно выбрасывающих в космос воду. Они настолько активны, что сформировали вокруг Сатурна собственное кольцо. Через эти выбросы даже можно пролететь! Так уже делал аппарат Cassini, показав, что это не только красиво, но и вполне безопасно.

Альтернативой круиза к Сатурну станет визит на Юпитер. Да, кольца крупнейшей планеты, откровенно говоря, невзрачны, зато она может похвастать гигантскими штормами в атмосфере (чего стоит Большое Красное Пятно, которое крупнее нашей Земли!). А ещё у Юпитера есть Ио — спутник, где всё время извергаются вулканы, а на поверхности образуются постоянные лавовые озера.

Только помните, что крупнейшая планета Солнечной системы окружена мощнейшими радиационными поясами. Чтобы увидеть Юпитер и не умереть, вам потребуются хорошие защитные средства. Впрочем, свинцовое нижнее бельё даже добавит немного пикантности такому путешествию.

Яхта. Парус. Титан

«Яхта. Парус. В этом мире только мы одни…» Вы наверняка не раз слышали эту строчку. Что может быть романтичнее яхтенного путешествия по бескрайним морским просторам с любовью всей вашей жизни? А помимо Земли в Солнечной системе есть лишь одно место, где можно поплавать на яхте под парусом. Это спутник Сатурна — Титан.

Титан — поистине поразительный мир. Здесь плотная атмосфера, идут дожди и текут реки. Правда, если на Земле реки заполнены водой, то на Титане её роль играет смесь жидких углеводородов, в основном метана и этана. В районе Северного полюса спутника есть целый ряд постоянных углеводородных озёр, крупнейшее из которых по площади сопоставимо с Каспийским морем. В этих озёрах есть свои острова, и там могут формироваться льдины.

Если построить специальную яхту, на ней можно отправиться в плавание по метановым озёрам Титана. А та пара, которая сделает это первой, воплотит в реальности слова песни про парус — ведь в прямом смысле слова окажется одна во всём мире.

Но это ещё не всё! Поскольку сила тяжести на Титане в семь раз меньше земной, а его атмосфера плотнее, человек там в прямом смысле слова может летать как птица. Для подъёма в небо достаточно лишь махать прикреплёнными к рукам «крыльями». По крайней мере, так гласит теория. Надеемся, в один прекрасный день кто-то проверит её на практике.

Экстремальное свидание на Миранде

Любование марсианскими закатами, круизы по кольцам Сатурна и плавание на яхте по метановым морям — это, конечно, здорово. Но некоторые пары любят погорячее. И поэкстремальней. Ценителям острых ощущений стоит обратить пристальное внимание на спутник Урана — Миранду.

Несмотря на скромные размеры, Миранда обладает уникальным рельефом, аналогов которому не отыскать во всей Солнечной системе. Поверхность спутника — настоящий рай для любителей геологии, здесь можно найти абсолютно всё: обширные равнины, огромные разломы и трещины, долины, древние кратеры, хребты, углубления, скалы и террасы. Считается, что таким геологическим разнообразием Миранда обязана древней катастрофе. Спутник разбился на части при столкновении с другим небесным телом, после чего его осколки, подобно Т-1000, собрались вместе под действием сил гравитации.

Благодаря этому катаклизму Миранда обзавелась одной из своих главных достопримечательностей — поражающим воображение уступом Верона. По некоторым оценкам, высота обрыва достигает 20 километров. Это крупнейшая подобная структура, найденная в Солнечной системе (Олимп на Марсе выше, но уныло пологий — не попрыгаешь).

Сочетание такой высоты и крайне низкой силы тяжести, составляющей лишь 1/125 от земной, открывает интригующую возможность. Если спрыгнуть с уступа Верона, продолжительность свободного падения составит порядка 12 минут. Так что это место рискует стать настоящей Меккой для адреналиновых парочек. При желании, пока вы падаете, можно сыграть полноценную свадьбу и обменяться кольцами (с шампанским и голубями будет немного сложнее). Главное, не забыть средство для безопасного приземления. На Миранде нет атмосферы, так что для мягкой посадки понадобится что-то вроде ракетного ранца.

Плавание по «сердцу» Плутона

В 2015 году аппарат New Horizons показал нам Плутон. Благодаря полученным снимкам мы узнали, что у карликовой планеты есть «сердце» — огромная область характерной формы. Западная часть «сердца» занята равниной, названной в честь «Спутника-1».

Это одно из самых странных мест во всей Солнечной системе. Равнина Спутника покрыта азотным льдом, посреди которого разбросаны многочисленные глыбы водяного льда, отколовшиеся от окружающих равнину гор. Поскольку водяной лёд имеет меньшую плотность, чем азотный, эти глыбы не тонут. Фактически они представляют собой что-то вроде айсбергов, дрейфующих посреди бескрайнего азотного моря Плутона.

Всё это делает равнину Спутника идеальным местом для круиза на роскошном лайнере. В его носовой части, конечно, нужно разместить специальную площадку для селфи и криков «Я король мира». А то, что плавание будет происходить посреди гигантского «сердца», определённо придаст происходящему нужных романтических ноток.

При этом пассажирам такого корабля не нужно опасаться повторения истории, случившейся с «Титаником», и брать с собой спасательный жилет либо резервировать места в шлюпках. Скорость движения айсбергов Плутона крайне невелика и составляет лишь несколько сантиметров в год. Так что кораблю вряд ли грозит столкновение с внезапно появившейся льдиной. Лучше взять с собой скафандр с обогревателем понадёжней. Всё-таки Плутон находится на расстоянии 6 миллиардов километров от Солнца, и дневная температура там держится на отметке −220 °С.

Но мы уверены: этого недостаточно, чтобы заморозить настоящую любовь.