Актёр Энтони Рэпп — о «Звёздном пути», #MeToo и персонаже-гее

В этом году особым гостем фестиваля «Старкон» стал актёр Энтони Рэпп, который играет в сериале «Звёздный путь: Дискавери» учёного по имени Пол Стамец. Стамец руководит секретным проектом по исследованию грибных спор, пронизывающих межзвёздное пространство: на основе этой «сети мицелия» Федерация разрабатывает новую технологию перемещения, более совершенную, чем варп. МирФ встретился с Рэппом после пресс-конференции и расспросил его о «Звёздном пути», прототипах персонажа и голливудском скандале #MeToo.

«Звёздный путь» опоздал с добавлением персонажа-гея»

Здравствуйте! Рады видеть вас в России — надеемся, поездка вам нравится.

Спасибо большое!

На пресс-конференции вы говорили, что встречались с микологом Полом Стамецем, в честь которого был назван ваш персонаж. Как он относится к тому, что попал в «Звёздный путь»? Есть ли у персонажа какие-то его черты?

Думаю, он очень рад тому, что оказался в «Звёздном пути». Он ведь и до этого был большим поклонником сериала! Он встречался со сценаристами на ранних стадиях разработки, обсуждал с ними свои теории и идеи, и это в изрядной мере определило то, чем занимается мой персонаж. Но если говорить о личности — не думаю, что мой Стамец что-то у него перенял. Реальный Стамец очень лёгкий в общении, душевный и весёлый человек. Нет, мой герой, конечно, бывает добрым и весёлым, но я бы не назвал его душой компании. Он гораздо жёстче и суровее. Так что сценаристы основывались скорее на научных идеях настоящего Стамеца, чем на его характере.

Вы играете первого открытого гея во франшизе, которая в 1960-х годах осмелилась показать межрасовый поцелуй, а в 1995-м — лесбийский поцелуй. Теперь говорят, что в третьем сезоне «Дискавери» появится персонаж небинарного гендера…

Я об этом даже не знал!

Да, в новостях об этом пишут! Как вы считаете, нынешние шоураннеры продолжают традиции сериала — сдвигать границы дозволенного — или же просто следуют веяниям моды?

По-моему, «Звёздный путь» скорее уж опоздал с добавлением персонажа-гея и теперь навёрстывает упущенное. Причём фанаты очень тепло приняли нашу историю. Есть, конечно, крошечная часть сообщества, которая этого не одобрила, но она очень мала. Пару раз в твиттере появлялись гневные комментарии на этот счёт. Но 99,9% поклонников поддержали нас и очень рады тому, что в «Звёздном пути» появились такие персонажи. При этом я знаю, что и в самом фэндоме много геев и лесбиянок, — раньше их обходили вниманием, и они нам очень благодарны за то, что их тоже представили в сериале. Теперь, как вы знаете, есть ещё Джет Рено, героиня Тиг Нотаро, — она первая открытая лесбиянка в сериале. В общем, давно было пора — и, как мне кажется, сценаристы сделали всё правильно.

«Нам повезло — мы можем снимать очень кинематографично»

Стараетесь ли вы в своей актёрской игре придерживаться духа классического «Звёздного пути» — и если да, что вы для этого делаете?

Меня всегда вдохновляла работа актёров из прошлых сериалов. Особенно, конечно, Леонарда Нимоя, Патрика Стюарта и Брента Спайнера. Что меня в них воодушевляет — что они целиком отдали себя сериалу. Вложили в роли ум, сердце, душу, силу, дух, юмор. Их актёрская игра настолько цельная, что мне остаётся лишь стараться изо всех сил, чтобы поддержать этот уровень.

Вы когда-нибудь встречались с ними в жизни, учились у них? Или просто вдохновлялись их образами на экране?

Я не успел повидаться с Леонардом Нимоем, он умер, поэтому я только наблюдал за его игрой на экране. С Патриком Стюартом я мельком виделся, и это было потрясающе. С Брентом Спайнером я пока что не встречался. Ещё меня очень вдохновила и тронула игра Рене Обержонуа, вот с ним мне довелось встретиться.

Здорово, что вам выпал такой шанс! В данный момент снимаются и другие проекты по «Звёздному пути»: сериал «Пикар», мультсериал Lower Decks. Вы как-то взаимодействуете со съёмочными группами?

Напрямую мы никак не координируемся. Разве что через Алекса Курцмана, нашего главного босса — он ведь заведует всеми проектами. Он делился со мной некоторыми идеями, над которыми они работают в «Пикаре», и они показались мне замечательными. Просто потрясающе, что Патрик Стюарт снова возвращается к этой роли. Я точно знаю, что он бы на это не пошёл, если бы сомневался в качестве сериала. Так что держу кулачки — лишь бы справились! Думаю, у них получится. Но знаете, все, кто принимает участие в наших сериалах — по крайней мере, в тех двух, о которых я знаю, — невероятные люди. Они подходят к работе с душой и делают всё возможное, чтобы сериал получился глубоким, умным и сердечным.

Похоже, вам нравится, в каком направлении сейчас движется франшиза?

Да. Главное, с чем нам повезло — мы можем снимать очень кинематографично. Раньше мы рассказывали прекрасные истории, но у нас было множество ограничений — в области визуальных эффектов, операторской работы, дизайна костюмов и декораций. А теперь всё можно делать качественно. Разница очень заметна, и это восхитительно. Кроме того, «Звёздный путь» всегда стремился быть своеобразным зеркалом проблем и опасений современного общества. Мы стараемся, чтобы он таким и оставался.

Вы много играли на Бродвее, особенно известна ваша роль в мюзикле «Богема». Как вы считаете, даёт ли вам этот опыт какие-то преимущества?

Мне кажется, этот опыт сделал меня дисциплинированным. Игра в театре вообще приучает к дисциплине.

Сильнее, чем кино?

Порой да. Я дисциплинирован в работе с текстом, с языком. Игра в театре вообще прививает рабочую этику — там надо работать очень последовательно. Вот этим театральный опыт, наверное, и полезен. Помогает мне запоминать реплики, развивает способности к изучению языка.

Что мы узнали на пресс-конференции «Мир фантастики»: Перед тем, как вы получили роль в «Дискавери», увлекались ли вы фантастикой — и конкретно «Звёздным путём»? В детстве я постоянно смотрел оригинальный сериал после школьных занятий. Особенно мне нравился Спок. Я смотрел в кинотеатре три первые полнометражки, в конце 70-х — начале 80-х. Так что «Звёздный путь» был со мной всегда. Все части «Звёздных войн» я тоже смотрел в кино — они вышли, когда я был совсем маленьким. Я читал много фантастики и фэнтези, «Властелина колец». .. Всё это очень важная часть моей жизни. Но я всегда себя представлял зрителем, обычным фанатом. Никогда даже не мечтал, что сам туда попаду. Это просто в голове не укладывается. В русском языке есть слово «нерд»? Вот я и нерд, и гик. Дмитрий Тарасов, телеканал «Санкт-Петербург»: На ваш взгляд, насколько научно-фантастические фильмы популяризируют науку? И читали ли вы какие-нибудь научные труды после того, как попали в «Звёздный путь»? Я встречал много людей, которые стали учёными после просмотра «Звёздного пути». Я недавно выступал на конференции по астробиологии, и многие подходили и говорили, что «Звёздный путь» вдохновил их самих или их родственников заниматься наукой. Так что эффект есть, и это чудесно и очень важно. Сам я не читал научных журналов после того, как попал в проект, но мне довелось встретиться с настоящим микологом Полом Стамецем, которым вдохновлялись создатели моего персонажа. Я познакомился с ним, посмотрел его выступление на TED, почитал его статьи и узнал о работе, которой он занимается. Зато после того, как я попал в сериал, я стал читать больше научной фантастики. Как раз сейчас я читаю книгу, где задействована микология. Это фантастика, но там описывается нечто похожее на «сеть мицелия», о которой мы рассказываем в сериале.

«Уж лучше так, чем когда заговорить боялись жертвы»

Если вы не возражаете, затрону деликатную тему: скандал #MeToo. [Именно обвинения в домогательствах, выдвинутые Энтони Рэппом, разрушили карьеру Кевина Спейси. — Прим. МирФ.] Русский поэт Александр Пушкин, пересказывая легенду о Моцарте и Сальери, написал: «Гений и злодейство — две вещи несовместные».

Однако бытует мнение, что творчество талантливых людей нельзя судить на основе того, что они делают в повседневной жизни. Само собой, я имею в виду случай с сериалом «Карточный домик», который поспешно переписали — о чём вы, говорят, жалели. Как вы считаете, верно ли они поступили? И нужно ли вообще судить людей в разрыве или в связке с их талантом?

На самом деле, это разные вопросы. Если говорить о том, стоит ли оценивать чьё-то творчество по его поступкам за кадром, то этот вопрос остаётся открытым. Иногда смириться бывает сложно: например, я оглядываюсь назад и вижу, что Роман Полански — замечательный режиссёр. У него великолепные фильмы. Но ведь это ненормально, что он изнасиловал юную девушку, сбежал из страны и не понёс наказания за свой поступок.

Поэтому я не думаю, что на этот вопрос легко ответить «да» или «нет». Фильмы Полански от этого не становятся хуже, но главный вопрос для меня в другом: должен ли он сохранить своё положение, продолжать работу и пожинать плоды? Ведь любой другой человек, не столь влиятельный, за такой поступок оказался бы в тюрьме. Так что я считаю, что людей, поступающих подобным образом, надо привлекать к ответственности. Поэтому увольнение [Кевина Спейси] из «Карточного домика» мне кажется уместным. Ведь некоторые его действия на площадке были небезопасны для его коллег, поэтому его надо было снять с должности, где он обладал властью. Совсем другой вопрос, хорошо ли он играл в сериале.

То есть Харви Вайнштейна, который руководит компанией, нужно было отстранить от управления, потому что он злоупотреблял властью. Но тут есть другой вопрос. Вот, знаете, Хайдеггер — один из величайших философов — был нацистом. Делает ли это его высказывания менее мудрыми? Нет. Но приходится себя немного осадить: ситуация-то получается сложная. Человек, высказывавший потрясающие идеи, которые могли повлиять на твоё мировоззрение, вдобавок ко всему был нацистом! Тут, по-моему, главное — принимать в расчёт все факты.

Знаете, один мой друг был большим фанатом Билла Косби. Конечно, ему сложно смириться. Косби ведь [занимался домогательствами] десятилетиями! Пострадало множество людей, так что ему просто нельзя давать власть. Вот мой окончательный ответ. Это нисколько не умаляет того факта, что выступления у него были великолепными. Но когда мы узнаём такую информацию, мне кажется важным, чтобы виновные несли ответственность.

Об этом как раз мой следующий вопрос: похоже, что в последние годы движение #МеToo кардинально изменило баланс сил в Голливуде. С одной стороны, можно без опаски говорить о своих обидчиках. С другой — должно быть, становится страшно, если неосторожное слово или поступок может разрушить репутацию. Зная ситуацию в Голливуде изнутри — скажите, как на самом деле изменились настроения? К лучшему или к худшему?

Для работы это, безусловно, к лучшему. Скажем, если что-то случится на нашей площадке, об этом не испугаются заговорить. У нас действует система поддержки. И это очень правильно и важно. Причём это касается всех — и съёмочной группы, и актёров, и всех остальных. Это очень серьёзная перемена.

У меня до сих пор остаются вопросы по поводу некоторых людей на руководящих постах. Кто что знал в своё время, кто кого выгораживал. Мне кажется, остались пособники, которых не отстранили от власти, но с этим разбираться сложнее. Я всё ещё задаюсь вопросом, насколько они понесли ответственность за роль, которую сыграли в тех событиях. Но мне хотелось бы верить, что мы ступили на новый путь, а старый остался позади. И что подобного больше не будет происходить. Но поживём — увидим.

То есть климат стал здоровее?

Этичнее — это уж точно. Если людям некоторое время придётся осторожничать, это нормально, потому что перевес был огромным. Если даже на какое-то время баланс качнётся в обратную сторону и все станут слишком осторожными, боясь сказать или сделать что-нибудь не то, — уж лучше так, чем когда заговорить боялись жертвы. Если это компромисс, то он к лучшему.

Очень интересный взгляд! То есть вы думаете, что это временные перемены?

Нет, слишком уж это был резкий сдвиг. Тут как с любыми крупными переменами — взрыв был такой, что последствия останутся надолго. Это не значит, что всё стало идеально, что больше никого никогда не будут обижать. Но по большому счёту у всех открылись глаза. И 99% последствий пойдут людям на пользу.

Спасибо вам за познавательный разговор!

Вам спасибо!

Благодарим оргкомитет «Старкона» за помощь в организации интервью.