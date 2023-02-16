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    #антология #мистика #мультсериал #обзор сериала

    «Антология русского хоррора: Красный состав»: любовь, смерть, русская литература

    16 февраля 2023
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    16.02.2023
    10859
    5 минут на чтение
    #антология #мистика #мультсериал #обзор сериала
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    Если случайного зрителя спросить, какие российские фильмы ужасов он знает, скорее всего, после напряжённых раздумий он вспомнит «Вия» 1967 года и ещё максимум одно-два названия. А мультфильмов и вовсе не назовёт. Удивительно, но, несмотря на богатую россыпь источников вдохновения в литературе и фольклоре, эта ниша до сих пор не занята (если не считать нескольких жутковатых образцов советской анимации). Авторы альманаха «Антология русского хоррора: Красный состав» решили исправить это. Режиссёры из разных стран (США, Японии, Кореи, Британии и России) выпустили шесть короткометражных хорроров — каждый в уникальном стиле и на уникальную тему.

    Антология «Красный состав» заинтересовала публику ещё с тизера. Формат уже неплохо зарекомендовал себя — короткие яркие истории легче для просмотра и восприятия, а впечатлений иногда доставляют больше, чем полный метр. А тут у нас, шутка ли, целых шесть мультфильмов по произведениям русских авторов. Мы просмотрели их все и делимся впечатлениями — а так как у нас здесь ужасы, оценивать их будем по уровню нагоняемой жути. 

    Дочь крысолова

    Черновик 1020

    Режиссёры: Джим Брайсон и Адам Джеффкоут

    Первоисточник: рассказ «Крысолов», Александр Грин

    По шкале жути получает: 2 крысы-оборотня из 5

    Голодный Петроград, гражданская война, люди выживают как могут, торгуя чем попало из-под полы. В таких суровых условиях и знакомятся главные герои — нервный юноша-революционер и решительная девушка Нина, дочь городского крысолова. События быстро принимают неприятный оборот, и вот уже мы имеем дело с тайным культом, древним злом и местной версией Ван Хельсинга, подозрительно смахивающей на Деда Мороза.

    Короткометражка начинается в точности как рассказ Грина, но потом от зловещей литературной ирреальности зачем-то сворачивает в бодрый мистический боевик с навороченным оружием и прочими классическими для жанра атрибутами.  В многосерийном формате эта идея возможно сработала бы лучше, но в коротком метре ощущается обрывочно и вторично. По анимации похоже на «Карлика Носа» и прочие мультфильмы студии «Мельница», а вот чёрно-белая картинка с вкраплениями цвета в духе «Города грехов» — определённо удачная находка.

    Семья вурдалака

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    Режиссёр: Сэм Чоу

    Первоисточник: рассказ «Семья вурдалака», Алексей К. Толстой

    По шкале жути получает: 3 знойных селянки из 5

    Один из лучших (на фоне прочих) в антологии, этот мультфильм повествует о бравом маркизе д’Юрфе, которого с дипломатической миссией занесло аж в самую Молдавию. Ночь и непогода заставляют его искать ночлега в обычной молдавской семье. Селяне напряжены и чего-то ждут, а маркиз быстро понимает, что непогода — не самое страшное, что ему придётся пережить.

    В рассказе Толстой развивал события постепенно, здесь же они спрессованы в считаные часы. Экранное воплощение «Семьи вурдалака» получилось приятным визуально, хотя снова ощутимо голливудским сценарно. Выглядит это как если бы в «Дракуле» Копполы Джонатан с порога начал драться с пожилым вампиром, проскочив весь саспенс и фатальную вязкую атмосферу. Справедливости ради, местами мультфильм вышел неожиданно смешным. Итоговый результат похож на плод любви фильма «От заката до рассвета» и славянского вампирского фольклора, который так и не смог взять от родителей лучшее, хоть и очень старался. А вот за уморительного маркиза авторам отдельное мерси. 

    Можарово

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    Режиссёры: Алёша Климов, Мэттью Лайон

    Первоисточник: рассказ «Можарово», Дмитрий Быков

    По шкале жути получает: 2 воображаемые козы из 5

    Представьте классическую антиутопию в духе «Голодных игр», только в антураже современной России (это несложно). Процветающие города, окружённые толстыми стенами, не особо заботятся о жителях извне — периодически за стены отправляются гуманитарные «поезда помощи», но выглядит это как имиджевая формальность. Группа медийных персон в сопровождении журналистов получает шанс прокатиться на одном из таких поездов и хоть одним глазком увидеть, что на самом деле творится снаружи. А творится там во всех смыслах кромешная жуть.

    Рассказ Быкова «Можарово» совсем небольшой, и экранизация добавляет в него дополнительные подробности. Анимация непривычная и немного напоминает то, что было в «Помутнении» Линклейтера. Основным недостатком можно назвать чересчур лобовую мораль, особенно в самом конце — то же самое, только в более эффектном исполнении, мы уже видели в одной из серий «Чёрного зеркала». Но атмосферу первоисточника передать скорее удалось, чем нет, а потому и мультфильм как минимум хочется досмотреть до развязки.

    Лесной царь

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    Режиссёр: Любомир Арсов

    Первоисточник: баллада «Лесной царь», Василий Жуковский

    По шкале жути получает: 1 биткойн-майнер из 5

    Из типичной антиутопии мы прыгаем в суровое киберпанковое будущее. Здесь от количества вживлённых имплантов и кредитов на счету зависит доступ к различным городским зонам и жизненно необходимым сервисам. Отец-одиночка воспитывает сына и пытается привить ему справедливость и доброту, которые не очень помогают выживать в жестоком цифровом мире. Мальчик в отчаянии пытается решить денежную проблему в виртуальной реальности и попадает в киберплен к загадочному Лесному царю — программе, которая притворяется безобидной видеоигрой.

    При общем (неплохом) качестве исполнения, «Лесной царь» вызывает больше всего вопросов своей проблематикой. От Жуковского тут осталось только название и метафора зловещей силы, которая способна забирать даже самые чистые души. Вопрос к сути этой силы. Посыл «не ходите, дети, в злой даркнет» вместо воспитательного эффекта вызывает только раздражение и досаду. Показывать опасность цифрового пространства в духе профилактических роликов с уроков ОБЖ — в наши дни уже моветон.

    Князь

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    Режиссёры: Хирофуми Накада, Алёша Климов

    Первоисточник: рассказ «Беспросветные», Дмитрий Тихонов

    По шкале жути получает: 1 половца из 5

    Описать сюжет этой короткометражки, пожалуй, сложнее всего. Здесь смешалось всё: люди, кони, русские богатыри, «Безумный Макс» и эстетика Джокера, хищные инсектоиды и суровые степные амазонки. Вся эта мультяшная психоделика реализована в максимально ярких цветах и сбивающей с толку динамике. Чтобы было понятнее, намекнём, что в киноадаптации «Князя» вполне мог бы сняться Николас Кейдж и вписался бы идеально. Только вот это не комплимент. 

    Среди прочих глав альманаха «Князь» ушёл от первоисточника дальше всего. Если вы читали «Беспросветных», можете не надеяться увидеть на экране что-то из рассказа о половцах и потусторонних силах, от него там осталась даже не идея, а её тень. Этот китчевый карнавал образов опасно граничит с перебором (и границу эту быстро переходит). Понравится он далеко не всем, разве что, особо преданным ценителям брутальных историй о воинах дорог.

    Гробовщик

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    Режиссёр: Сергей Кибус

    Первоисточник: повесть «Гробовщик», Александр Пушкин

    По шкале жути получает: 4 бумажных гроба из 5

    Закрывает альманах приятный и милый мультфильм по повести из цикла Пушкина «Повести Белкина». Это самая близкая к первоисточнику серия, и по итогу самая лучшая — ни тебе киберружей, ни зубастых монстров, только старая добрая история гробовщика Адриана Прохорова, его семейной жизни и оживших покойников. Голос рассказчика погружает в мрачную и по-своему уютную атмосферу. Адриан открывает похоронное бюро с пророческим названием «До свидания» и пытается вести семейное дело вместе с дочерьми, пока не вмешиваются гости с того света.

    Очков «Гробовщику» добавляет и дивная бумажно-кукольная анимация — выглядит необычно, красиво и в хорошем смысле старомодно. Требуем экранизацию всех «Повестей Белкина» точно в таком же стиле!

    * * *

    Неизбежны сравнения «Красного состава» и антологии Netflix «Любовь, смерть и роботы» — неизбежны, но напрасны. И дело даже не в различиях масштаба. Эти шесть короткометражек по духу куда ближе к «Кабинету редкостей» Гильермо дель Торо. Это старательно сделанные истории разной степени успешности — есть и неплохие, и (по большей части) откровенно спорные, но ни одна из них не сможет по-настоящему вас напугать. Мертвецы, вурдалаки и прочие монстры здесь скорее для антуража, чем для адреналина, хотя есть тут и кровь, и расчленёнка, и даже чуть-чуть наготы.

    Рассказы экранизированы вольно — вместо чернющей русской хтони мы в большинстве случаев совершенно напрасно получили окологолливудский экшен. Несмотря на это, «Красный состав» как минимум заслуживает ознакомления. Русская литература щедра на зловещие сюжеты, и после просмотра всех короткометражек вне зависимости от итоговых впечатлений понимаешь, что не прочь посмотреть ещё что-нибудь похожее.

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