«Аркейн»: отсылки к игре и пасхалки. Акт 2

До выхода финала «Аркейна» осталось ждать совсем чуть-чуть. А мы пока разберём, какие же пасхалки авторы припрятали во втором акте сериала по вселенной League of Legends.

Осторожно, спойлеры! Внимание! Мы здесь целые сцены пересказываем, так что не смотревшим сериал читать только на свой страх и риск.

Эпизод IV. Счастливого Дня прогресса!

Второй акт открывается беседой Джейса и Хеймердингера об истории Пилтовера. День прогресса — это праздник в честь основания города, которому, по словам профессора, в этом году исполнилось двести лет. Вообще, по известным до выхода сериала материалам, Пилтовер (раньше называвшийся Заун, а ещё раньше — Ошра Ва’Заун) был основан ещё во времена империи Шурима примерно за три тысячи лет до описываемых в «Аркейне» событий. Но, вполне вероятно, Хеймер упоминает основание современного Пилтовера — создание канала между морями и катастрофу, приведшую к погружению целых районов под землю. Это произошло как раз около двухсот лет назад.

Также речь заходит о Стэнвике Падидли, статую которого нам показывают. В сериале это один из основателей Пилтовера и его академии. В игровом же лоре Стэнвик — бывший коллега Виктора, присвоивший себе все заслуги в создании робота Блицкранка (о нём мы рассказывали в предыдущей части).

Далее мы видим главное устройство, появившееся благодаря открытию хекстека — огромные хекс-врата. На вершине нового высочайшего сооружения Пилтовера расположена большая модель планеты Рунтерра, и не просто так. Судя по всему, каждая руна на строении обозначает определённую точку назначения для телепортируемых дирижаблей. Внимательно рассмотрев планетарный рельеф на модели, нам удалось выяснить, что в этой сцене транспорт посылают в Ноксус.

Ноксус — могущественная империя, ведущая агрессивную экспансионистскую политику, и довольно близкий к Пилтоверу сосед, граничащий с ним на севере. Поэтому, когда чуть позже в эпизоде Джейс предлагает отключить врата, один из советников (тот, что уже столько лет носит с собой детскую головоломку) паникует — нельзя злить Ноксус, не доставив им желаемый товар.

На празднике в честь Дня прогресса можно заметить людей с чертами летучей мыши и баранов. Вообще, в «Аркейне» часто мелькают подобные существа. Это потомки древней расы вастайи — полулюдей-полуживотных. Чистокровных вастайи, обладающих духовной магией, в мире осталось не очень много, некоторые из них, например Ари или Ренгар, представлены в игре.

Рыжий мужчина на дирижабле, кричащий «С Днём прогресса!», уже появлялся в первом эпизоде, когда его выталкивали из борделя в Линиях. Это камео Арно Делора — сооснователя анимационной студии Fortiche и режиссёра «Аркейна».

Экшен-сцена на дирижабле не только впервые представляет нам взрослую Джинкс во всеоружии, но и знакомит с бандой Поджигателей. За весь акт нам о них ничего не рассказали, но по некоторым визуальным подсказкам можно предположить, что их предводитель — Экко, тот самый беловолосый мальчуган из лавки Бензо. Лидер носит такие же ботинки и красную бандану, что и Экко в своём игровом образе, карманные часы отсылают к способности героя управлять временем, а совиная маска главного Поджигателя уж больно похожа на ту, через которую подмастерье подглядывал за собранием в первом акте.

Джейс и Виктор презентуют Хеймеру свои новые разработки. Ими оказываются рукавицы Атлас и Хекс-коготь — механизированная рука с мощным энергетическим лазером. Игроки «Лиги Легенд», конечно же, их узнают: первые будет использовать Вай (в трейлере «Аркейна» она уже это делает), а второй станет любимым оружием Виктора.

Нам показывают, как за прошедшие годы изменились Линии, став ближе к тому городу из стекла и металла, который знают фанаты вселенной. Пока Севика идёт в «Последнюю каплю», можно заметить прохожего с огромной банкой зелёной жидкости за спиной. Такую же носит Синджед в игре.

На протяжении всего акта в городе видны небольшие детали растительной тематики — такие, как реклама чистого воздуха Cherry Blossom рядом с богато одетым горожанином. Это вполне может намекать не только на химбаронов — влиятельнейших предпринимателей и фактически лидеров Зауна, но и на Корину Веразу — видную аристократку Пилтовера и будущую гениальную преступницу, за которой будет охотиться Кейтлин.

В другом кадре показывают статую человека-черепахи, которая тоже может служить отсылкой на шуримское прошлое города: в империи было похожее божество. Сразу после мы видим, как какому-то парню набивают татуировку Pentakill — известной среди фанатов «Лиги» метал-группы, весь коллектив которой состоит из брутальных версий знакомых всем персонажей. В сентябре у них был новый концерт.

Атмосферное убежище Джинкс, обустроенное прямо над пропастью, содержит много уже знакомых деталей и парочку новых. Тут есть и старые игрушки, и те самые детские рисунки, и даже куклы Майло и Клаггора. Везде виднеются символы злой обезьяны: образ, застрявший в голове Джинкс, теперь постоянно ею используется.

Здесь же можно увидеть разрисованного носорога-качалку и небольшую карусель — все эти вещи также были в премьерном клипе Джинкс. Маленькая версия носорога, кстати, появлялась ранее в первом акте, когда комнату детей обыскивал миротворец.

Не забыли авторы добавить и знаковую песню «Get Jinxed!» — её героиня слушает во время работы над своими устройствами. Граммофон тоже был принесён из «Последней капли».

Скай Янг, ассистентка Джейса и Виктора, явно похожа на Сообразительную учёную — одну из карт в Legends of Runeterra. Забежим немного вперёд и скажем, что именно Скай появляется в прошлом Виктора, а значит, они оба из нижнего города.

Эпизод V. Каждый хочет быть моим врагом

Стартует эпизод со сцены стрелкового турнира, где молодая Кейтлин соревнуется с шерифом Грейсон, которая чуть позже дает девушке пищу для размышлений. Так мы не только замечаем увлечение юной аристократки стрельбой, но и начало её заинтересованности в защите родного города. Можно даже предположить, что смерть Грейсон в какой-то мере подтолкнула Кейтлин пойти в миротворцы.

Неудачный эксперимент Джинкс с хекстек-самоцветом приводит к открытию старой коробки, где девушка всё ещё хранит последние подарки своей сестры — плюшевого кролика и сигнальный факел, который будет использован в конце шестого эпизода.

Когда Вай добывает в подворотне свою фирменную красную куртку, они вместе с Кейтлин отправляются в закусочную Иерихона. Как показывает нам клип «Enemy», в детстве Вай с бандой часто здесь бывали. Среди аппетитных ингредиентов можно увидеть отрубленную голову огромной жабы. Игроки могут узнать беднягу Громпа — ещё одно лесное существо из «Лиги Легенд».

Пока героини идут по борделю, мы видим не только йордла в BDSM-костюме, но и пару людей в белой и чёрной масках. И вновь отсылка — это маски Овечки и Волка, мифических существ, символизирующих смерть в Рунтерре. Говорят, они являются к каждому, чьё время пришло. В самой игре двое неразлучных духов представлены персонажем Киндред.

В сцене разговора Маркуса с Силко шериф разглядывает ту самую окровавленную монету из первого акта — хорошее напоминание самому себе. После ухода миротворца Джинкс упоминает доктора — речь идёт явно о Синджеде. Значит, учёный не только выжил, но и продолжил работать с Силко. Также на столе можно заметить кружку и пепельницу, мило разрисованные Джинкс. Забавно думать, что серьёзный криминальный авторитет принимает гостей и выпивает из кружки «Лучший папа в мире».

Когда кровь Виктора попадает в хекс-ядро, нам показывают, как магия внутри устройства приобретает фиолетовый оттенок, а материя становится больше похожей на органическую. Учитывая опасения Хеймердингера в шестом эпизоде, это вполне может быть намёк на Бездну — тёмное пространство небытия во вселенной «Лиги Легенд», этакий местный Варп, откуда приходят самые жуткие монстры, главная цель которых — уничтожить всё живое.

Пока Вай идет к Севике для «разговора», нам дают послушать местную группу уличных музыкантов. Это рок-группа Imagine Dragons в полном составе, получившая аватары в мире Рунтерры ещё в своём клипе.

Перед боем Севика играет в карты Таро. Мы наблюдаем, как выпадает комбинация Смерти и Мага — часто так интерпретируют конец и начало. Учитывая, что на карте Мага изображена фигура с тремя руками, комбинация тонко намекает на грядущее перерождение больного Виктора, который будет использовать свой Хекс-коготь как дополнительную руку.

Эпизод VI. Когда эти стены рушатся

После сцены из детства Виктора, где он знакомится с Синджедом и Рио — ящерообразным существом, похожим на Зубастика из «Как приручить дракона», происходит разговор умирающего учёного и профессора Хеймердингера. Во время их беседы в кадр попадает бабочка — символ души и перерождения. Да, авторы, мы понимаем ваши намёки!

Когда Джейс приходит поговорить с Мэл, она рисует. И не обычный пилтоверский пейзаж, а некую гавань с возвышающимся над ней исполинским сооружением. Фанаты истории Ноксуса узнают его легендарный Бессмертный бастион и традиционный для империи красный цвет, в который выкрашены паруса кораблей. Это даёт подсказку о том, что родословная Мэл тянется именно из Ноксуса, и это интересно, ведь в раннем лоре клан Медарда был родом из Пилтовера. Судя по трейлеру третьего акта, имперская армия посетит город прогресса, и, возможно, мы узнаем подробнее про семью советницы.

Убегая от преследователей, Вай вместе с Кейтлин останавливаются у огромного неонового знака. Это Глаз Зауна, один из символов города. Сейчас в игре Legends of Runeterra можно получить рубашку карт с таким дизайном. Скорее всего, это ещё один образ, сохранившийся со времен Шуримской империи.

Дома Маркус застаёт незваных гостей в лице Силко и его прихвостней. Один из них листает книгу с изображениями уже знакомого нам Тимо. Маленький бойскаут в игре способен своими взрывными невидимыми грибами устроить врагам настоящий Вьетнам, за что его часто кличут Сатаной (ещё и потому, что многие игроки его ненавидят. Искренне ненавидят. У автора статьи даже есть браслет с надписью «I hate Teemo»).

Когда Кейтлин покидает бывший дом сестёр в поисках лекарства для Вай, её встречает один из немощных жителей трущоб. Если вы его не узнали, это Хак — торговец из Линий, которого выручает Вандер в первом акте. Он заранее извиняется перед девушками, ведь знает, что сразу после этого пойдёт и сдаст их Силко за дозу Мерцания.

Небольшой интересный факт. В четвёртом эпизоде Мэл сказала, что пора принести восьмое кресло в совет Пилтовера. Но в сцене голосования за исключение Хеймера можно увидеть, что кресел у стола теперь девять, правда, одно пустует. Сделано так, разумеется, с целью сохранить нечётное количество мест и визуально оставить профессора во главе стола.

После короткого флэшбека, в котором Виктор покидает Синджеда, мы видим, как юный учёный вновь приходит к учителю. После событий третьего эпизода химик выглядит почти как в игре — лицо обожжено, а всё, что ниже носа, скрыто под одеждой. Снова зритель видит и Рио — только у бедного существа в колбе совсем мертвецкий вид.

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Хотя всех действующих лиц мы уже знаем, второй акт всё ещё полон интересных деталей и отсылок. Финал «Аркейна» выходит уже в субботу, и мы обязательно разберём его до мельчайших подробностей, а заодно выпустим нашу рецензию на весь сериал.