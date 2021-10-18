«Что, если…?» от Marvel: миллион способов повторить пройденное

В финале первого сезона «Локи» единый таймлайн распался и родилась мультивселенная — бесчисленное множество миров, в каждом из которых события развиваются по-своему. Где-то супергерои Земли погибли, так и не успев стать Мстителями. А где-то безумный титан Танос отказался от идеи галактического геноцида. Одна из вселенных вовсе стала жертвой зомби-апокалипсиса! Хронику всех этих трагедий и подвигов ведёт могущественный Наблюдатель — сверхразум за гранью реальности, который поклялся не вмешиваться в ход истории. Но удастся ли ему сохранить верность своей клятве?

Не сломано — не трогай

What If…? Жанр: супергероика

Шоураннер: Э. К. Брэдли Роли озвучивали: Джеффри Райт, Чедвик Боузман, Сэмюэл Л. Джексон, Хейли Этвелл, Бенедикт Камбербэтч, Майкл Б. Джордан, Крис Хемсворт

Продолжительность: 9 эпизодов по 30–37 минут

Премьерный показ: 11 августа — 6 октября 2021, Disney+

Похоже на: «Мстители: Финал», «Локи»

Киновселенная Marvel — странный зверь. КВМ многолика и в то же время неизменна. Герои и жанры сменяют друг друга, однако сюжетные схемы повторяются из раза в раз. Цикл притворяется то хулиганской космооперой, то психоделическим ситкомом, то шекспировской драмой про богов Асгарда. Но за бесчисленными масками скрывается всё та же предсказуемая и надёжная формула супергеройского блокбастера.

Казалось бы, идея мультивселенной наконец-то позволяет сломать шаблон. К чёрту правила! Герои умирают, злодеи побеждают, привычные законы больше не работают — и все изменения можно обнулить без последствий для основного канона. Именно так в 1977 году появилась комикс-антология «Что, если?», в которой сценаристы разыгрывали самые смелые сюжеты. Того же ждали и от одноимённого сериала: площадку для безумств и новаторства, сборник официальных «фанфиков» на полях успешной франшизы.

Но не тут-то было.

Осторожно, спойлеры! В этом материале мы разбираем сюжет всего сезона целиком. Тем, кто не хочет лишать себя сюрпризов, рекомендуем посмотреть сериал ДО прочтения обзора.

Главный спойлер «Что, если…?» в том, что это — типичный кинокомикс Marvel, вполне каноничный, пусть и анимированный. Разница лишь в масштабе: за неполные пять часов авторы представляют целую фазу «Мстителей» в миниатюре. Восемь самостоятельных историй про разных персонажей плюс финальный кроссовер, в котором избранные герои собираются на борьбу с космическим суперзлодеем. Тот, разумеется, вооружён Камнями Бесконечности и в перспективе намерен покорить всю мультивселенную, включая знакомый по фильмам таймлайн.

Те, кто жаждет экспериментов, будут разочарованы. «Что, если…?» — не деконструкция, а признание в любви к КВМ: её сюжетам и стилю, локациям и героям. Проект, сделанный фанатами для фанатов и намертво привязанный к контексту фильмов. Не в курсе, кто такой Хэнк Пим и почему Ник Фьюри всегда носит с собой древний пейджер? Придётся схватывать на лету, дополнительных пояснений не будет.

С другой стороны, знание матчасти уберегает авторов от повторов. Шоураннер Эшли Брэдли (выходец из франшизы «Охотники на троллей») постоянно тасует жанры и настроение эпизодов, подчас заходя на территорию, ещё не освоенную фильмами. Романтический хоррор с петлёй времени, детектив про серийного убийцу, молодёжная алко-комедия галактического масштаба — всё это неплохо дополняет более традиционные истории про суперсолдат и шпионов. Кстати, многие идеи Брэдли в первый сезон не вошли: одни излишне пересекались с грядущими релизами Marvel, другие (эпизод про Гамору и Тони Старка на Саккаре) просто не успели закончить из-за пандемии и отложили на потом.

Большие герои малого экрана

Также авторы стараются избегать наиболее «отработанных» персонажей, у которых за плечами уже набралось по паре-тройке сольных фильмов. Капитан Америка и Стражи Галактики появляются лишь мельком, а над Железным человеком Брэдли откровенно издевается. Тони участвует в пяти из девяти эпизодов… и стабильно погибает в самом начале сюжета. Из стартового состава «Мстителей» повезло лишь Тору; но его трактовка в сериале (великовозрастный обалдуй-тусовщик с шёлковой шевелюрой) заметно отличается от исходного кинообраза.

Главные же звёзды «Что, если…?» — те, кто ещё не успел по-настоящему проявить себя в фильмах. Чёрная Вдова и Соколиный глаз оказываются последней надеждой вселенной. Капитан Марвел задаёт трёпку космическим бузотёрам. Оса блистает по ходу зомби-эпизода, не раз спасая товарищей. А Пегги Картер выходит из тени Капитана Америки и становится полноправной супергероиней. Последнее, конечно, уже случалось в сериале «Агент Картер», да только кто его смотрел?

Смотрите также «Агент Картер», 2 сезон: уже не так бодро Сериал стал более камерным и почти потерял связь с киновселенной Marvel.

Один из сильнейших эпизодов «Что, если…?» по-новому переосмысливает первый фильм о Докторе Стрэндже. Древний храм, могущественный колдун-наставник, психоделический визуал, сюжет о жажде познания — все знакомые элементы на месте, но разыграны в минорном ладу. Ведь теперь Доктор занимается магией не из гордыни, а чтобы воскресить погибшую возлюбленную Кристину. И воскрешает, как минимум в глазах зрителей: кино-Кристина была фоновым персонажем, но здесь её роман со Стрэнджем обрёл реальную глубину и пафос. А сам Доктор показал, насколько опасным может быть волшебство в руках того, кто цепляется за своё прошлое, — мотив, который отчётливо предвещает будущие похождения Доктора в новом «Человеке-пауке» и «Мультивселенной безумия».

Но, пожалуй, значительней всего в «Что, если…?» представлены жители Ваканды — настолько, что сериал впору считать промежуточным сиквелом «Чёрной Пантеры». В одном из эпизодов злодей Киллмонгер находит альтернативный путь к власти и, втеревшись в доверие к королевской семье, обретает всё, о чем мечтал… кроме покоя. Принц Т’Чалла и вовсе появляется сразу в трёх разных историях: успевает и с зомби сразиться, и спасти всё мироздание.

Во второй (и лучшей) серии сезона Чёрная Пантера по ошибке становится новым Звёздным Лордом и всего за несколько лет меняет расклад сил во вселенной — не оружием, но силой своего доброго сердца. Идея действительно впечатляет: неоновая авантюрная космоопера «Стражей Галактики», но с благородным и добродушным героем вместо четырёх пререкающихся неудачников. Вполне понятно, почему продюсеры надеялись создать для «Космической Пантеры» отдельный анимационный спин-офф.

Увы, этим планам не суждено сбыться: Чедвик Боузман, исполнитель роли Т’Чаллы, прошлым летом скончался от рака. «Что, если…?» стал его последней работой — и этот факт невольно придаёт сериалу большую значимость. По горькой иронии, все эпизоды с участием Чёрной Пантеры так или иначе затрагивают тему смерти, но в то же время оставляют герою надежду на справедливость и воссоединение с любимыми, в этом или загробном мире. Конечно, грядущий фильм «Ваканда навсегда» ещё воздаст актёру последние почести, но в качестве финальной истории о Т’Чалле «Что, если…?» работает более чем достойно. Трогательный, оптимистичный эпилог короткой, но яркой жизни.

От судьбы не уйдёшь

Боузман не единственная суперзвезда в «Что, если…?». Наоборот, сериал бравирует тем, что к своим ролям вернулись свыше 50 известных актёров из киновселенной Marvel. Даже те, от кого в итоге потребовалось не больше пары реплик (привет вам, Курт Рассел и Тайка Вайтити). И те, кому анимационный формат даётся с трудом: голос Марка Руффало в роли Халка недостаточно выразителен сам по себе, а в Докторе Стрэндже едва узнаются интонации Бенедикта Камбербэтча.

Кто-нибудь наверняка спросит, зачем это всё. Просто игра на рекламу и демонстрация бездонного кошелька Marvel? Само собой. Но также участие киноактёров в сериале — способ напомнить о связи «Что, если…?» с фильмами. Это не очередной побочный мульт-проект, вроде «М.О.Д.О.К.а» или недавнего «Человека-паука» для Disney XD. Аниматоры очевидно равняются на визуальный стиль КВМ: широкоформатный экран, приглушённые цвета, сдержанные ракурсы. Дизайн не уходит в карикатурность, а скорее напоминает о видеоиграх Telltale — реалистичные трехмерные модели, поверх которых наложены «рисованные» текстуры. За кадром звучат классические музыкальные темы Алана Сильвестри и Людвига Йоранссона, а диалоги весьма убедительно копируют манеру речи тех самых персонажей.

Сюжет постоянно подчёркивает, что герои сериала — продолжение киногероев. «Что, если…?» не позволяет себе даже вариаций в духе «Локи», где бог обмана представал то ребёнком, то стариком, то крокодилом. Здесь все альтернативные сюжеты заботливо уложены в хронологию фильмов. Исключение составляет разве что третий, детективный эпизод, интрига которого восходит к событиям, до того не заявленным вовсе, — из-за чего развязка выглядит довольно спонтанной.

Эшли Брэдли не пытается перепридумать героев Marvel, но ставит их в новые условия, раскрывает в новом свете. Сможет ли Ник Фьюри спасти мир без своих Мстителей? Совладает ли Киллмонгер со своими амбициями, если дать ему верного друга и заботливую семью? Сломается ли Доктор Стрэндж при встрече с задачей, которая ему не под силу? Изменятся ли отношения Пегги и Стива, если поменять их ролями?

И наиболее частый ответ: нет, ничего не изменится. Персонажи остаются верны себе. К финалу они (пусть иначе и в другом темпе) пройдут то же развитие, что и их кино-аналоги. Чему быть, того не миновать, — парадоксальным образом, это ключевая тема «Что, если…?». Герои просто не могут перестать спасать мир и тех, кто им дорог. Даже когда они несут потери, а надежда иссякает, даже если их героизм самоубийственен. Смерть одних Мстителей неминуемо вдохновляет других, и движение вселенной продолжится. В конце концов, разве не за это мы любим Marvel?

Этот мета-комментарий сериал проговаривает устами Наблюдателя — одного из немногих новых персонажей «Что, если…?». В сюжете он выступает как слегка мистифицированная проекция зрителя: фанат вселенной Marvel, который круглыми сутками наблюдает за борьбой добра со злом, втайне переживает за героев и мечтает помочь им в их приключениях. С каждым эпизодом он всё сильнее втягивается в происходящее: поначалу просто маячит на фоне, затем начинает давать персонажам подсказки (те его не слышат), а в финале собирает собственную «команду мечты» для борьбы со злодеем, прорвавшим ткань реальности.

Наблюдатель — уже второй (и, судя по трейлеру «Вечных», не последний) персонаж КВМ в этом году, который стоит как бы над историей. Канг из сериала «Локи» также заранее знает все повороты сюжета и ненавязчиво направляет героев по нужной траектории. Но сколь по-разному два сериала трактуют этих сверхсуществ! Канг выступает как суровый и безальтернативный автор, бунтовать против которого бессмысленно. Наблюдатель, наоборот, всегда болеет за своих «подопечных» и верит, что они сами способны нащупать верную дорогу.

При внешней схожести сюжетов «Что, если…?» намного оптимистичнее «Локи». По замыслу Эшли Брэдли, сюжет направляет не какой-то зловещий демиург, но сама природа героев. Финальный эпизод остроумно обыгрывает эту идею: зачем, мол, Наблюдатель берёт в команду по спасению вселенной жестокого злодея? Как раз затем, чтобы тот в решающий момент поступил по-злодейски — иначе он просто не умеет! Каждому уготована своя роль в истории, свой кусочек пазла. Не все детали сразу подходят друг другу, но рано или поздно они складываются в единое, эпическое и захватывающее полотно. Чем не творческий девиз Marvel Studios?