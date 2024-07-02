Доктор Кто, 14-й сезон: эксперименты в пространстве-времени

В прошлом году «Доктор Кто» не только отметил 60-летний юбилей, но и в очередной раз переродился. Роль инопланетянина в синей будке досталась актёру Шути Гатве, известному по сериалу «Половое воспитание», а на пост шоураннера вернулся Расселл Т. Дэвис, который отвечал за перезапуск сериала в 2005 году. Новая эра началась с трёх спецвыпусков, но они, скорее, воздали должное истории Доктора и порадовали старых фанатов. У четырнадцатого сезона, который завершился 22 июня, была непростая задача: одновременно сохранить преданную аудиторию и привлечь новых зрителей, да ещё и спасти шоу, переживавшее не лучшие времена. Удалось ли это? Давайте разберёмся.

К делу Расселл Т. Дэвис приступил бодро: он обнулил нумерацию сезонов. Поэтому правильнее было бы назвать четырнадцатый сезон первым — и в этом, вопреки обыкновению, даже есть смысл. Мало кто из не знакомых с сериалом зрителей решится начать смотреть такое длинное шоу (и мы не берём в расчёт бесконечный олдскул!). Важную роль играет и то, что в создании «Доктора Кто» косвенное участие теперь принимает студия Disney — в Британии он продолжает выходить на ВВС, а в других странах на стриминге Disney+. Мышиный дом отвечает в первую очередь за зарубежный показ, который наверняка прибавил сериалу известности, и за расширение финансирования — благодаря ему шансы Доктора составить конкуренцию популярным у широкого зрителя телепроектам серьёзно возросли.

Новую обёртку оставалось только наполнить достойным содержанием. Безопаснее всего, вероятно, было бы снять стандартный «докторовский» сезон: не нагружать его лором и лишний раз не рисковать, чтобы не отпугнуть новых фанатов. Но Дэвис лёгких путей не ищет. Да, в первых сериях он рассказал историю с низким порогом вхождения — но потом пустился во все тяжкие. В итоге сезон получился весьма экспериментальным. Это вовсе не плохо — «Доктору Кто» давно не хватало встряски, — но и без минусов, как всегда, не обошлось.

К примеру, впервые Пятнадцатый Доктор появился в рождественском спецвыпуске под названием «Церковь на Руби-роуд». Чудесно, что рождественские эпизоды вернулись (их упразднили при прежнем шоураннере, Крисе Чибнелле), но многие зрители, особенно новички, не воспринимают их как часть основной истории и порой просто пропускают. А ведь «Церковь» очень важна — в ней происходит знакомство с Доктором Шути Гатвы и его встреча со спутницей Руби Сандей. Кроме того, в серии заложены основы интриги вокруг происхождения Руби.

Но посмотреть спецвыпуск догадается не каждый — а без него и сезон начинать не стоит. Хорошо, что сейчас на всех стримингах «Церковь» выложили вместе с основными эпизодами.

Такой разрыв не идёт на пользу сюжету ещё и потому, что без спецвыпуска знакомство с сериалом происходит в первой серии сезона — «Космодетках». На многие загадки здесь не найти ответа, и одна из них в том, почему Расселл Т. Дэвис решил начать историю именно с неё. «Космодетки» получились душевными и трогательными, в них есть хорошие моменты — но также есть кривоватая графика, не слишком эстетичная природа монстра и туалетный юмор. Старожилам сериала видеть это не впервой — но сомневаемся, что новых зрителей подобное заставит сразу влюбиться в шоу. Судя по отзывам, первая серия вышла самой неудачной, что печально.

Зато дальше начинается белая полоса. Следом за «Космодетками» идёт «Дьявольский аккорд» — самый близкий к жанру мюзикла эпизод, который смог позволить себе «Доктор» за всю историю. Это приятная серия с харизматичным и эпатажным злодеем, группой The Beatles и полноценным музыкальным номером в финале. Можно было бы заподозрить влияние Disney, но на самом деле такой стиль присущ и Расселлу Т. Дэвису: он начал первый перезапуск шоу с песни «Toxic» Бритни Спирс, периодически вставлял в серии оригинальные хиты и не раз заставлял антагонистов отплясывать под динамичную музыку. Жаль, конечно, что полноценным мюзиклом «Аккорд» не назовёшь — но эпизод всё равно оказался смелым экспериментом, и его, возможно, тоже не стоило ставить в начало сезона. Ведь он мог оттолкнуть ту часть аудитории, которая любовь к мюзиклам не разделяет.

Третья серия под названием «Бум» тоже вышла необычной: почти с самого её начала и до конца Доктор стоит на одном месте (вернее, на мине) и пытается понять, как сойти с неё живым. Этот эпизод принадлежит перу Стивена Моффата, который был шоураннером сериала в 2010–2017 годах, — широкому зрителю он больше известен как один из создателей «Шерлока». В нулевых Моффат не раз создавал серии под началом Дэвиса, и они неизменно оказывались одними из лучших в сезоне. Довольно ожидаемо, что он согласился написать ещё одну историю, хоть и грозился больше никогда не возвращаться к «Доктору Кто». Дэвис, кстати, тоже так говорил — и посмотрите, что из этого вышло.

«Буму» не сравниться с лучшими эпизодами сценариста, но тем не менее он хорош. Здесь есть всё, чем известен Стивен Моффат: жёсткий, суровый Доктор, дерзкая спутница, обмен колкостями, тема родительства и очень «ситкомное» стечение обстоятельств, когда все герои собираются в одном овраге. Главный минус — странное поведение дочери одного из персонажей, а главный плюс — фокус внимания на Докторе, благодаря которому мы можем оценить актёрскую игру Шути Гатвы и убедиться, что он всё тот же Доктор, хорошо знакомый нам герой.

Здорово, что Моффат и Дэвис воссоединились впервые за 15 лет и одним эпизодом их сотрудничество не завершилось — рождественский спецвыпуск этого года тоже будет писать Моффат, что говорит об очень большом доверии шоураннера. Расселл даже предлагал сделать «Бум» первой серией сезона — возможно, так было бы лучше, но настолько необычная серия тоже могла бы отпугнуть нового зрителя.

После «Бума», полностью сосредоточенного на Докторе, идут «73 ярда», в которых его почти нет, — Шути Гатва был занят на съёмках «Полового воспитания». В центре сюжета оказалась Руби в исполнении Милли Гибсон. Но именно благодаря производственным ограничениям эта история стала самой запоминающейся и, возможно, самой экспериментальной. Сам Дэвис говорил, что «73 ярда» — один из лучших эпизодов, который он писал в своей жизни. О вкусах не спорят, но «Ярды» действительно столь же великолепны, сколь и непонятны. Сценарист не даёт чётких ответов на важные вопросы, и в результате после просмотра совершенно неясно, что произошло и почему.

Атмосферность серии с лихвой компенсирует этот изъян для зрителей, согласных обойтись без логических объяснений. А те, кто всё же хочет постичь смысл, находят его в собственных догадках и психологических метафорах. Плох такой подход или хорош — вопрос спорный, но поклонников у «Ярдов» гораздо больше, чем хейтеров.

В следующей серии, «Точка и пузырь», Доктора тоже довольно мало. Вместе с Руби он общается по видеосвязи с главной героиней истории — Линди, жительницей утопического города будущего. В нём всё прекрасно до тех пор, пока жуткие и отвратительные монстры не начинают пожирать горожан одного за другим. Вместе с Линди зрителям предстоит найти дорогу к спасению, попутно узнав о ней много нового.

Серии, в которых вместо Доктора или спутницы на первый план выходит новый персонаж, всегда привносили в шоу приятное разнообразие. А здесь к тому же этот персонаж вышел не самой приятной личностью. Дэвис явно черпал вдохновение у «Чёрного зеркала»: он поднял темы классовой, расовой и даже возрастной дискриминации и вывел мораль об обществе и роли технологий.

«Плут», предпоследняя история, — оммаж «Бриджертонам», псевдоисторической романтической драме, которая с 2020 года выходит на Netflix. «Бриджертоны» сейчас очень популярны, а Расселл Т. Дэвис держит руку на пульсе, когда дело касается запросов аудитории. Неудивительно, что он решил сделать эпизод в антураже Регентства: с красивыми нарядами, романтикой, каверами популярных современных песен — и с пришельцами тоже. Пожалуй, «Плут» вышел самой традиционной серией сезона — да и написал её не Дэвис, а приглашённые сценаристки Бриони Редман и Кейт Херрон («Локи»).

Сказать, что потом хорошие серии кончаются, было бы слишком резко, но финал всё-таки подкачал. Ставки в нём не так высоки, как автору хотелось бы показать, и это становится ясно очень быстро. Часть второстепенных персонажей ощущаются лишними — например, Роза Ноубл, с которой мы познакомились в юбилейных спецвыпусках.

Зрители разгадали далеко не все загадки сезона, а те тайны, что всё же были раскрыты, оказались куда банальнее, чем можно было предполагать. В одной из интриг заключён интересный жизненный посыл, но она только порождает нестыковки и новые вопросы. Возможно, в следующем сезоне на них найдутся ответы — в противном случае фанатам снова придётся спасаться метафорами.

В целом финал, как и вся арка сезона, ощущается вторичным — в нём сочетаются привычный стиль Расселла Т. Дэвиса, сюжетные ходы Стивена Моффата и масштаб событий сезона «Поток» авторства Криса Чибнелла. В отличие от последнего, нынешний шоураннер хотя бы внятно разрешил ситуацию, но не смог сделать разгадку тайны и победу над злодеем достаточно удовлетворительными. Выходит, что удачнее всего получились не начало или конец сезона и не его сюжетная арка, а одиночные серии, не связанные с основной историей.

Ещё один неоднозначный момент — переход повествования в плоскость фэнтези. «Доктор Кто» никогда не был твёрдой научной фантастикой, но всё же события в нём обычно объяснялись научными допущениями. Теперь об этом и речи нет — в сюжете фигурируют суеверия, фольклор, пантеоны богов и магические круги фей, а зрителям остаётся только принять новые правила игры.

Обтекаемое объяснение такой перемены давали в юбилейных спецвыпусках — тогда Доктор случайно призвал мифы в наш мир. Но ощущаться менее чужеродными фэнтези и мистика не стали. Эта тема продолжится и в следующем сезоне — но, будем надеяться, надолго не затянется. Баланс между фэнтези и научной фантастикой «Доктору Кто» обычно удаётся сохранять более тонко.

А как обстоят дела с раскрытием центральных персонажей? Неплохо, но можно было лучше. Шути Гатве не составило труда с первого появления покорить зрителей своим обаянием. В сезоне ему удалось одновременно сохранить дух героя и показать его новые уникальные черты. Многие зрители жаловались, что новый Доктор слишком часто плачет, — но это можно счесть особенностью текущей регенерации. Разделение Четырнадцатого и Пятнадцатого в финале юбилея подразумевало, что герой проработает наконец многочисленные травмы и позволит себе прочувствовать их как следует. И вот теперь мы получили Доктора, который не стесняется показывать эмоции. Ближе к финалу, впрочем, он опять пытается уйти в себя — и можно предположить, что внутренние конфликты сценаристы ему ещё обеспечат.

А вот в Руби до сих пор чего-то не хватает. Спутницу нельзя назвать картонной: она очень приятный человек, которому хочется сопереживать, у неё есть индивидуальность, чувства и желания. Но нет изъянов — а они важны, чтобы персонаж ощущался по-настоящему живым. За девять серий у Руби так и не обнаружилось никаких недостатков, и это невыгодно отличает её от большинства популярных спутниц. В первом сезоне 2005 года Роза Тайлер не стеснялась показывать характер, конфликтовать с Доктором и даже идти наперекор его воле. Здесь же единственное противостояние между Руби и Доктором есть в серии «Бум», да и то оно напоминает, скорее, ссору Двенадцатого и Клары.

У героев мало не только конфликтных ситуаций, но и тёплых, уютных моментов взаимодействия и разговоров в ТАРДИС. Если в первой эре Дэвиса мы в реальном времени наблюдали, как Доктор и спутница знакомятся и постепенно узнают друг друга, то теперь за кадром почему-то проходят месяцы, за которые персонажи успевают стать лучшими друзьями. Малое количество серий раскрытию отношений тоже не способствует — хотя их и больше, чем в прошлом сезоне.