«Дом дракона» и «Кольца власти»: какой сериал лучше?

Противостояние двух масштабных фэнтези-сериалов — «Дома дракона» и «Колец власти» — продолжится этим летом. Наследники «Игры престолов» и «Властелина колец» стартовали и закончились примерно в одно время, осенью 2022 года, а скоро вернутся на экраны со вторыми сезонами. К премьере продолжения «Дома дракона» «Мир фантастики» сравнивает два шоу и выясняет, какое из них лучше.

Верность первоисточнику

«Дом дракона» — экранизация книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь», описывающей полтора века правления династии Таргариенов, от высадки Эйгона Завоевателя в Королевской гавани и до последствий Танца драконов, кровопролитной гражданской войны, едва не уничтожившей королевскую семью. События полутора веков в книге поданы неравномерно: самой гражданской войне посвящена почти половина текста, а предшествующие события описаны куда лаконичнее. Первый сезон «Дома дракона» повествует как раз о предыстории Танца, так что шоураннер Райан Кондал не мог не ввести в повествование новые сцены.

Кондал старался придерживаться книги, но в некоторых случаях это было невозможно. Мартин стилизовал «Пламя и кровь» под исторический трактат: его автор, мейстер Гильдейн, сам в описываемых событиях не участвовал. Он жил спустя полтора века после Танца и полагался на труды предшественников, которые друг другу противоречили. Показывая события на экране, Кондал был вынужден выбирать одну из версий.

Хотя иногда у него получалось найти изящное решение. Так, Гильдейн приводит две версии размолвки принцессы Рейниры и королевского гвардейца Кристона Коля. По одной версии, принцесса заявляется к нему в плаще на голое тело и пытается соблазнить, по другой уже Коль пробирается к принцессе и умоляет её сбежать с ним за Узкое море. В «Доме дракона» Кондал объединил версии: сначала Рейнира соблазняет Коля, а потом влюблённый рыцарь умоляет принцессу бросить всё.

«Кольца власти» — адаптация произведений Джона Р. Р. Толкина, но куда более вольная. Львиная доля информации о Второй эпохе содержится на страницах «Сильмариллиона» и «Неоконченных преданий», но Amazon купил права только на «Хоббита» и «Властелина колец». Упоминания Второй эпохи в этих книгах можно пересчитать по пальцам — да и то большинство событий упоминается только в приложениях к «Властелину колец».

По сути, шоураннеры Джон Д. Пейн и Патрик Маккей просто позаимствовали у Толкина ключевые события эпохи и связали их совершенно оригинальным сюжетом, который порой противоречит канону. Так, города и леса эльфов поглощает какая-то скверна, мифрил содержит свет одного из сильмариллов, а эльфы справляются с созданием Колец власти без участия Саурона.

Кроме того, Вторая эпоха длилась три с половиной тысячи лет, и некоторые ключевые события отстояли друг от друга на тысячи лет. Пейн и Маккей же для нужд сериала ужали всё в рамки нескольких лет хронологии, так что Келебримбор, погибший в 1697 году Второй эпохи, и Исильдур, родившийся в 3209 году В.Э., теперь современники.

«Дом дракона» — «Кольца власти» 1:0

Сюжет

Первый сезон «Колец власти» — сплошная экспозиция. В первых двух или трёх сериях мы знакомимся с миром и главными действующими лицами, которые потом несколько эпизодов только разговаривают и к чему-то готовятся. Шестой эпизод вмещает больше событий, чем пять предыдущих, вместе взятые, а в двух заключительных сценаристы уже подводят итоги и перекидывают мостики к следующим сезонам.

Основные сюжетные линии поданы неравномерно. Авторы излишне увлеклись похождениями Галадриэли и вознёй на юге, задвинув на второй план мохноногов и гномов — самых ярких персонажей сериала. Но даже так одно из ключевых событий — создание вынесенных в название эльфийских Колец власти — подано скомканно, за полчаса до окончания сезона. Главную интригу создавали вокруг личностей Халбранда и Незнакомца — двух якобы новых героев, под личинами которых могли скрываться те, кто зрителю уже известен. Многие фанаты заранее догадывались, кто есть кто, но шоураннеры до сих пор не подтвердили настоящую личность Незнакомца.

С «Домом дракона» ситуация противоположная. Это тоже предыстория, но из-за того, что первый сезон покрывает примерно двадцать лет, он битком набит событиями. За десять серий некоторые персонажи успевают родиться, повзрослеть и умереть. Однако из-за частых скачков во времени сюжет развивается галопом, многие конфликты живут всего одну серию, а цельного повествования не получается.

«Дом дракона» начинает работать по-настоящему только в самом конце, после смерти старого короля, когда двор окончательно делится на две противоборствующие фракции, стороны начинают плести интриги и делать ходы. Персонажи раскрываются, картонные статисты со второго плана обретают глубину, а сюжет разворачивается вширь. Девятый эпизод первого сезона целиком посвящён захвату власти в Королевской гавани, здесь почти нет экшена и очень много разговоров, но серия смотрится на одном дыхании — в лучших традициях «Игры престолов».

Кондалу лучше всего удаются сцены, где он углубляется во взаимоотношения персонажей и позволяет им раскрыться. Последний совместный ужин королевской семьи, коронация Рейниры, последнее появление Визериса в тронном зале пролетают на одном дыхании, эти сцены хочется пересматривать по несколько раз, чтобы уловить все нюансы происходящего.

«Дом дракона» заслуживает лучей любви за достоверность сцены королевской охоты. Если в «Игре престолов» королевский кортеж состоял из троицы с копьями и винными бурдюками, то в «Доме дракона» это целая армия на выезде с толпой рыцарей, придворных, слуг, собак и прочей живности.

В «Кольцах власти» весь экшен сконцентрирован в шестом эпизоде. Кондал и второй шоураннер «Дома дракона» Мигель Сапочник размазали зрелище на весь сезон. Рыцарский турнир в первом эпизоде, военная кампания на Ступенях в третьем, ловля принца Эйгона в девятом и драконьи манёвры в десятом сделаны качественно и не заставляют сразу вспомнить «Игру престолов» — в отличие от конной атаки нуменорцев, будто позаимствованной из фильмов Питера Джексона.

«Дом дракона» — «Кольца власти» 2:0

Хронология

Эта проблема характерна для обоих сериалов. В Средиземье Вторая эпоха длилась несколько тысячелетий, создание Колец власти, гибель Нуменора и Войну Последнего союза разделяли тысячи лет. Пейн и Маккей специально сжали хронологию, уместив все события в один короткий, но насыщенный промежуток времени. Да, это отступление от первоисточника, но удачное решение для повествования. Иначе оно получилось бы слишком скомканным, а половина персонажей менялась бы каждую серию, ведь люди живут меньше эльфов.

Кондал же чётко следовал хронологии. Сама Гражданская война между Таргариенами продлилась всего два года, однако истоки конфликта были заложены гораздо раньше, и шоураннер начал рассказ с коронации Визериса и смерти его первой жены за двадцать лет до начала Танца драконов. В итоге практически между каждой парой серий «Дома драконов» проходит какое-то время, а в середине сезона повествование и вовсе прыгает сразу на десять лет вперёд. Подобные скачки рушат цельность повествования, и некоторые сюжетные повороты оказываются за кадром.

Так, первую половину сезона «Дом дракона» рассказывает о романе Рейниры с Кристоном Колем. В пятой серии между принцессой и рыцарем происходит размолвка, а затем Коль на пиру в честь свадьбы Рейниры убивает Рыцаря поцелуев. В суматохе растерянную принцессу уносит в безопасное место новый опекун — сир Харвин Стронг. Но тут сюжет делает скачок — и вот уже Коль ненавидит Рейниру, а у принцессы трое детей от Стронга. Но ведь для зрителя эти герои познакомились только в прошлой сцене!

К тому же разные персонажи стареют по-разному. Визерис Таргариен успел превратиться из красавца в расцвете сил в высохший живой труп, а вот его младший брат Деймон, как истинный таймлорд, остался прежним: за весь сезон поменялась только его причёска. Сравниться с Деймоном в бессмертности может только Корлис Веларион — Морской змей в последней серии тоже выглядит так, словно за двадцать лет не постарел ни на один день

«Дом дракона» — «Кольца власти» 2:1

Персонажи

В «Кольцах власти» обширный ансамбль действующих лиц, и если половина героев взяты из первоисточника, то остальные придуманы специально для сериала. Из уже известных героев выделяется Галадриэль, совсем не похожая на мудрую и осторожную правительницу из «Властелина колец». Она самоуверенна и импульсивна, носится по всей Арде в поисках Саурона и затягивает в свой квест всех встреченных по пути людей и эльфов. Дипломатичность ей не знакома, а одержимость мешает увидеть, что творится под носом. Финал же и вовсе выставляет всю деятельность эльфийки в новом свете. Получается, именно Галадриэль прямо или косвенно виновата в большинстве бед, которые обрушатся на Средиземье.

Зато новые герои, такие как эльфийский лучник Арондир и целительница Бронвен, влились в сюжет органично. Но главным достоинством стали сюжетные линии гномов и мохноногов. Гномы отвечают за самые трогательные и смешные моменты сериала, а племя мохноногов будто сошло прямиком со страниц Толкина. Нори Брэндифут в исполнении Маркеллы Кавены — один из самых душевных персонажей сериала, жажда приключений в её душе сочетается с заботой о своём племени.

В первом эпизоде нам интересно показывают параллели в жизни Галадриэли и мохноногов. Пока эльфийка носится по всему свету, покоряет неприступные горы, сражается с троллями и вплавь пересекает океаны, величайшее приключение для мохноногов — пробраться на заброшенную ферму и набрать там ягод. Позже мировые события накрывают даже их, но полурослики с честью справляются с выпавшими им на долю испытаниями.

Но лучше всего в «Кольцах власти» получились злодеи. Падший эльф Адар не только логично обосновывает мотивы своих поступков, но и раз за разом оставляет противников в дураках, а весь размах его планов становится понятен только тогда, когда уже никто не может помешать их реализации. А Саурон и вовсе выглядит драматичной фигурой и чуть ли не жертвой обстоятельств: весь сезон он хочет начать новую жизнь где-то далеко от Средиземья и просит лишь, чтобы его оставили в покое, но от него требуют смириться с предназначением. Сами виноваты…

Если в «Игре престолов» боролись несколько великих домов, то Танец драконов — гражданская война между ветвями одного семейства Таргариенов. Однако Кондал решил сделать конфликт ещё более личным и показать его через призму отношений принцессы Рейниры и королевы Алисенты, подруг детства, оказавшихся во главе враждующих фракций. И начало повествования раньше по хронологии, и то, что девушек сделали подругами (в книге они были едва знакомы) работает на пользу сериалу, углубляя образы героинь. Нам не раз показывают, как принцесса и королева переживали друг за друга уже после того, как их дороги разошлись. Несмотря на знатное положение, героини бессильны что-либо изменить, когда действия окружающих делают войну неизбежной.

Не менее яркими получились король Визерис и его младший брат, порочный принц Деймон. Пэдди Консидайну удалось показать всю глубину трагедии своего персонажа. С одной стороны, это порядочный и любящий человек, который искренне заботится о всей семье, а с другой, король он посредственный, и каждое его решение приближает конфликт. Однако в восьмой серии Визерис совершает немыслимое: уже на смертном одре в пытается помирить ветви своей семьи. Появление умирающего короля в тронном зале и его речь на праздничном ужине — одни из самых сильных сцен всего сериала. Даже Джордж Мартин признал, что сериал показал Визериса лучше, чем он сам.

Ну и, как всегда, хорош Мэтт Смит, которому досталась роль принца-консорта королевы. Его Деймон хорош всегда: и когда в одиночку бежит в атаку против армии Триархии, и когда валяется пьяным в тронном зале.

Но если главных героев «Дом дракона» раскрывает глубоко, то со второстепенными персонажами ситуация иная. Все эти Старки, Ланнистеры, Баратеоны и прочие Стронги мелькают со страшной скоростью и сливаются в одно безликое пятно. Пару серий назад у дома Баратеонов был один глава, а когда действие возвращается в Штормовой предел, на троне сидит уже его взрослый сын. И повезёт, если персонажа за время сезона играет один актёр, а не сразу три, как это вышло с первым мужем Рейниры Лейнором Веларионом.

Лишь к финалу сезона, когда повествование замедляется и остаётся в одном временном отрезке, второстепенные персонажи начинают обретать глубину. Успевают запомниться мастер над шептунами Ларис Стронг, в котором слились черты Мизинца (любит управлять всем из-за кулис) и Тириона (физическая неполноценность), и Эймонд, из которого вышел бы куда более достойный король, не родись он вторым в семье. А повязка на глазу и слегка безумный вид берсерка, готового в любой момент сорваться с поводка, придают ему харизмы.

«Дом дракона» — «Кольца власти» 3:1

Вселенная

Большая часть павильонных съёмок «Дома дракона» проходила на студии Leavesden в Хартфордшире. Технология Stagecraft, которую использовали при создании «Мандалорца», позволила показать более реалистичные виды Вестероса, а благодаря солидным бюджетам съёмочной группе удалось приблизить к книжному описанию такие культовые образы, как Железный трон. В общем и целом «Дом дракона» выглядит масштабнее «Игры престолов», особенно её первых сезонов, и более похожим на то, что придумал Мартин.

Однако сериал страдает из-за «местечковости» конфликта — в первом сезоне повествование почти не покидает стен Красного замка, а весь остальной мир ограничивается Королевской гаванью, Драконьим камнем да Дрифтмарком, ну и Деймон на пару серий отлучается на войну с Триархией за Ступени. Во втором сезоне, когда гражданская война разгорится в полную силу, мы увидим гораздо больше локаций, но в первом ничего принципиально нового фанаты Вестероса не увидели.

«Кольца власти» считаются самым дорогим сериалом в истории — их производственный бюджет оценивают в 400 миллионов долларов. При таких ресурсах просто нельзя не сделать красивую картинку, и здесь сериал оправдывает ожидания. Благодаря нескольким сюжетным линиям мир Арды получился весьма разнообразным — в нём нашлось место и лесам Линдона, и подземным городам гномов, и величественному Нуменору, в архитектуре которого угадываются знакомые гондорские мотивы (конечно, по сюжету это в гондорской архитектуре — нуменорские мотивы).

Вместе с тем сериалу тоже не хватает масштаба. Мохноноги весь сезон шатаются по пустошам, южные королевства ограничиваются парой деревень и сторожевой крепостью, а атака толпы конных нуменорцев меркнет в сравнении со знаменитой атакой роханской конницы под стенами Минас-Тирита. Но если на локациях пришлось экономить ради впечатляющего взрыва Ородруина, то экономия оправдалась на сто процентов. А судя по тизерам второго сезона, в нём подобных кадров будет больше.

«Дом дракона» — «Кольца власти» 3:2

* * *

Первые сезоны обоих сериалов получились неидеальными, и отчасти проблемы шоу идут либо от сложности первоисточника, либо от крайне изощрённой схемы покупки прав. У обоих сериалов есть потенциал, но пока что Райан Кондал и команда «Дома дракона» распоряжаются им лучше.