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    #дорама #Игра в кальмара #Корея #обзор сериала

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше?

    19 октября 2021
    19.10.2021
    20349
    14 минут на чтение
    #дорама #Игра в кальмара #Корея #обзор сериала

    Уже месяц как на Netflix вышел южнокорейский сериал «Игра в кальмара», и его популярность в мире не утихает. Сериал грозит стать самым успешным проектом стримингового сервиса, инстаграм главной актрисы теперь самый популярный в Корее, а зрители выполняют в «Тиктоке» игровые челленджи из сериала и повально скупают одежду и обувь, которую носили персонажи.

    Увы, не все достойные проекты подобной направленности получили столь же широкую огласку. Японская «Алиса в Пограничье», которую все тот же Netflix выпустил почти год назад, была высоко оценена критиками и зрителями и продлена на второй сезон, но настолько известной не стала.

    Сложно точно сказать почему. Может, у «Игры в кальмара» была более грамотная пиар-кампания, а может, в Корее более мощная фанбаза. Или дело в том, что «Кальмар» — оригинальный проект, а «Алиса» — экранизация давней манги, по которой уже выпускали небольшое аниме, поэтому эффекта новизны она не вызывает. Или же в том, что «Алиса» — это все-таки фантастика, а «Кальмар» — драма, куда более приближенная к реальности.

    Различий между «Алисой» и «Кальмаром» немало, но задумки у них очень похожи. Группа людей оказывается вовлечена в серию «детских» игр, в которых проигравшего ждёт жестокая смерть. Идея игр на выживание и экспериментов в замкнутом пространстве совсем не нова, и мы уже не раз наблюдали подобное в «Пиле», «Кубе», «Голодных играх», «Королевской битве» и так далее.  Но каждому из двух сериалов удалось реализовать эту задумку в своём духе и своим способом. 

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше?

    Стоит сразу отметить, что на самом деле оба проекта хороши и достойны внимания, а выбор фаворита во многом зависит от того, что ближе конкретному зрителю и чего он ищет в сюжете. Но автору статьи «Алиса» все-таки пришлась по вкусу больше. Далее перечислены причины этого — и ещё того, почему всем, кому понравился «Кальмар», стоит дать шанс и «Алисе».

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Поскольку статья рассчитана на тех, кто смотрел «Кальмара» и не смотрел «Алису», спойлеры к «Кальмару» тут серьёзные, а к «Алисе» незначительные.

    А обзор без спойлеров тут:

    Черновик 911

    Корейский сериал «Игра в кальмара»: смертельный поп-арт

     Елена Щетинина |  05.10.2021

    В Тик-Токе лижут и царапают иголками сахарные соты — всё из-за суперхита Netflix!

    Люди, которые играют в игры

    В целом «Кальмар» и «Алиса» повествуют о разных типах людей. Особой закономерности в выборе участников «Алисы» нет; кроме разве что неудовлетворённости жизнью и возраста их не объединяет ничто: это преимущественно молодые люди из совершенно разных классов, кругов и профессий. Среди участников «Кальмара» найдутся люди постарше и помоложе, но все они по разным причинам упали на финансовое дно и погрязли в долгах, практически всем отчаянно нужны деньги, что и приводит их на игру.

    В этом одно из главных различий сериалов. В «Алисе» игроки участвуют в играх, потому что у них нет выбора, их просто вырвали из привычной реальности и забросили в иной мир. В «Кальмаре» же выбор игрокам предоставили, и некоторые предпочли уйти, но многие в итоге вернулись обратно, потому что в реальном мире живётся тяжело, а победа в игре обещает огромный денежный приз и новую жизнь.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 2

    Контраст между игрой и предшествовавшей ей более-менее спокойной жизнью ощущается в «Алисе» гораздо сильнее, чем в «Кальмаре», где жизнь до игры и в игре — просто разные виды ада. Динамика мотивации игроков «Алисы в Пограничье» и игроков «Кальмара» тоже заметно разнится. Каждую серию «кальмарцы» видят, как приз растёт, и это подталкивает их продолжать борьбу. Для них приз ценнее собственной жизни, тогда как для «пограничников» жизнь и есть единственная награда.

    Кроме того, у «кальмарцев» есть веские причины соперничать между собой как на играх, так и вне их — чем меньше конкурентов, тем больше приз и выше шанс его заполучить. В «Алисе» такого мотива нет, если только этого не подразумевают правила отдельной игры. Поскольку социально «пограничники» более благополучны и не по доброй воле подписались на игру, ведут они себя более цивилизованно. 

    При этом когда одни игроки в «Алисе» все же начинают убивать других, ими движет только злоба, безумие и ощущение безнаказанности. В каком-то смысле, пожалуй, это даже хуже. Однако альтруизма по отношению друг к другу «пограничники» проявляют гораздо больше — они не единожды рискуют собой и жертвуют жизнью ради других. В «Кальмаре» такая самоотверженность по отношению к чужакам встречается реже, но каждое её проявление ценится на вес золота.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 3

    В обоих сериалах игры не ограничиваются заданиями, которые приказывают выполнять распорядители. На фоне событий в умах людей и между участниками разворачиваются психологические игры — и именно они нередко определяют исход реальных. И в «Алисе», и в «Кальмаре» кто-то оказывается манипулятором, кто-то — предателем и лжецом; кто-то без угрызений совести жертвует другими ради своей выгоды, а кто-то остаётся хорошим человеком до конца, хотя минуты слабости бывают даже у лучших. 

    Похожих типажей тоже хватает, например военный Агуни и гангстер Док-Су. Стоит отметить, что Агуни в «Алисе» раскрыт глубже и по-другому, и лирическая сторона у него тоже есть. Умереть предстоит обоим, и когда час настаёт, становится даже жаль Агуни, хоть он и натворил немало зла. А вот Док-Су не жаль совсем — как и всякий плохой парень, он просто получает по заслугам.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 4

    Неплохие люди в «Кальмаре» есть, но реальное сострадание вызывают очень немногие, в отличие от персонажей «Алисы». Возможно, потому, что среднестатистическому зрителю куда проще представить себя на месте большинства героев «Алисы», чем отождествить себя с кем-нибудь конкретным из «Кальмара». В ходе разработки сюжета создатель последнего основывался на классовом неравенстве в Корее, и очень многое в сериале посвящено именно этой проблеме. Так что порой возникает ощущение, что «Кальмар» на самом деле больше про общество, нежели про отдельных людей. 

    И все же у всех значимых героев, даже шаблонных, есть своя личность, свой мотив и своя предыстория. Из них особенное сопереживание, помимо главного героя, вызывают двое — пакистанец Абдул Али и умирающий от рака старик О Иль-Нам. Али покоряет зрителя своей наивной добротой, а Иль-Нам — беззащитностью и ребячливостью. Ближе к концу сезона мы теряем их обоих, и утрата с предшествующими ей событиями вызывают сильнейший шквал эмоций — неудивительно, что во всех топах именно эта серия на первом месте в сезоне. Смерть Али была трагичной и добавила чёткости образу Санг-ву и его роли в истории, ну а о судьбе Иль-Нама стоит сказать отдельно — потому что именно её можно назвать одним из главных минусов сериала.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 5

    В течение всего сезона мы вместе с главным героем проникаемся теплом и состраданием к старику, каждый его поступок рождает все больше симпатии, его смерть рвёт нам душу на части — и все это ради того, чтобы в финальной серии он оказался главным злодеем, который только притворялся добряком и жертвой обстоятельств. Это обесценивает все чувства, которые испытывали к нему зрители прежде — а ведь не в последнюю очередь именно они и вызывают любовь к сериалу. Поворот действительно получился очень крутой и многих удивил — но, увы, не в хорошем смысле. Да, сцена в конце с финальным пари и победой гуманизма хороша, по-своему красива и важна, но нельзя ли было обставить её иначе и сделать злодеем кого-нибудь другого?

    Самое печальное, что эмоционально в сериале все прекрасно работало и без этой роковой развязки — если бы не она, у зрителей остались бы тёплые воспоминания об Иль-Наме, его бы оплакивали ещё очень долго. Теперь же при повторных просмотрах старик вызывает только холод, презрение и неприязнь, как и все связанные с ним важные моменты. К тому же такой приём вовсе не нов — в ранних «Пилах» мы уже видели, как умирающий от рака мозга человек решает устроить игры на выживание в угоду своей философии и как участники этих игр оказываются их тайными организаторами. Поэтому в рамках жанра было бы даже по-своему оригинально оставить Иль-Нама тем, кем он считался до финала (по крайней мере с точки зрения западного кино — возможно, в корейском все обстоит иначе). 

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 7

    В «Алисе» тоже есть участники-самозванцы; некоторые из них содействуют проведению игр вынужденно, а другие — добровольно. Первых даже жаль, а со вторыми у зрителя просто не сформировалась настолько крепкая эмоциональная связь, чтобы предательство могло её разрушить. Связь же с Иль-Намом у тех, кто не раскусил его сразу, была очень крепкой, и создатели весь сезон намеренно укрепляли её, чтобы финальный удар оказался действительно сильным. Пожалуй, он получился даже слишком сильным и разрушил нечто, на чем держалось многое. Финальная серия находится на нижних местах в рейтинге, и не в последнюю очередь поэтому. Таково видение автора. И жаль, что оно таково.

    В «Алисе» тоже не обошлось без тяжёлых потерь, и ранят они не меньше, а в чём-то даже больше. Важные герои там умирают внезапнее, и в некотором смысле их смерти оказываются более болезненными, чем смерти персонажей в «Кальмаре», поскольку утрату постороннего человека куда проще пережить, чем утрату близкого. Память о погибших в «Алисе» ничто не оскверняет, хотя уже через пару серий о них почти перестают упоминать — но воспоминания о них болезненны, а вокруг происходит столько всего, что становится не до того. 

    И в «Кальмаре», и в «Алисе» смерти других людей рождают у выживших чувство вины — и мы можем наблюдать, как разные персонажи ведут себя, когда их поглощает это чувство. Кто-то встаёт и идёт дальше, стремится помочь себе и другим, чтобы выжить и спастись, а кто-то винит в произошедшем всех вокруг и сеет хаос и смерть. Характер и мотивация решают все.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 8

    Ещё одна причина того, что зрителям не понравилась концовка «Кальмара», заключается в объяснении, ради чего вообще были созданы игры. Более простого и предсказуемого даже представить нельзя — богатые люди пресытились земными удовольствиями, разочаровались в жизни и жаждут экзотических забав. В «Алисе», впрочем, никакого обоснования зрителям пока не дали — но, учитывая необычность сеттинга, структуру и индивидуальность игр, оно наверняка будет интереснее. А вот в манге объяснение даётся, и от «кальмарского» оно отличается сильно.

    В «Алисе» мотивация у людей разнообразнее, да и сами они интереснее, чем в «Кальмаре». В обоих сериалах многие персонажи воплощают собой определённые тропы, но «кальмарцы» довольно обычны, а «пограничники», под стать атмосфере сериала, ярки и незаурядны, пусть даже порой их выдающиеся черты могут показаться гипертрофированными, как в аниме. Одни герои подчёркнуто превосходят прочих умом и расчётливостью, другие — выносливостью, физической силой или боевыми умениями, третьи — эмпатией и добротой. Но все они живые, харизматичные, и за всеми интересно наблюдать — некоторые даже привлекают внимание одним взглядом, не успев ещё сказать ни единой реплики.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 10

    Игры, в которые играют люди

    Игры в «Алисе» тоже интереснее. И дело даже не в зрелищности, а в самой структуре. В «Кальмаре» игр шесть: «Тише едешь — дальше будешь», «Сахарные соты», «Перетягивание каната», «Шарики», «Классики на стекле» и, собственно, сам «Кальмар». Все они по большей части представляют собой проверку на ловкость, скорость, силу или удачу. Ум и расчётливость, впрочем, тоже играют определённую роль и выручают, если скорости и силы игрокам не хватает. 

    Здесь игры в первую очередь служат просто сюжетным инструментом. Они отступают на второй и даже третий план в сравнении с иллюстрацией того, как люди ведут себя в них, как меняется взаимодействие героев в процессе и после игры — и как это соотносится с нашей реальностью. В «Тише едешь» кто-то подставляет товарища, а кто-то спасает, хоть и совсем не обязан это делать. «Сахарные соты» помогают образовать связи, которые оказываются важны ближе к концу сезона. А в том, что одни формы вырезать сложнее, чем другие, можно усмотреть некоторый социальный символизм — как и в этой игре, люди начинают жизнь в разных условиях, с разным уровнем благ, и у тех, кому повезло больше, шанс преуспеть выше. «Перетягивание каната» обозначает иерархию и динамику в команде героев. К тому же они впервые сталкиваются с осознанием, что их победа неизбежно приведёт к смерти других людей — как порой бывает и в жизни, когда люди жертвуют благополучием кого-то другого ради своей выгоды. 

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 17

    «Шарики» служат переломным моментом сюжета «Кальмаров». Правила этой игры вообще не важны — важно лишь то, как одни персонажи поступают с другими, какой выбор делает каждый, зная, что если он выживет, оппонент умрёт — по его вине и ничьей больше. Люди наконец сбрасывают маски, зная, что наказания не будет и что обман и хитрость по условиям игры вознаградятся, опять же, как порой и в жизни.

    «Классики» демонстрируют готовность одних пожертвовать другими, чтобы достигнуть цели, и сбрасывают с доски последние лишние фигуры. Когда один из участников находит способ определить, куда ступать безопасно, его тут же лишают этого преимущества. Так мы видим, с какой лёгкостью власть имущие могут менять правила игры, по которым вынуждены жить простые люди. 

    Суть финальной игры в кальмара тоже не имеет особого значения. Она разве что отражает ностальгическую связь между главными противниками и то, насколько отличается невинная детская забава от нынешней мрачной реальности. Важнее всего не процесс, а результат. В играх «Кальмара» все просто: выбрал удачно — молодец, неудачно — значит, тебе не повезло. Выполнил условия — молодец, не выполнил — умрёшь. Помог другому — молодец, не помог — таков твой выбор. Пожертвовал собой ради других — герой, подставил других ради себя — что ж, тебе же с этим и жить. Сложность кроется во взаимоотношениях людей и слоёв общества, а игры с переменным изяществом вплетаются в них, и каждая воплощает собой аспект социальной реальности.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 11

    В «Алисе» игры тоже неразрывно связаны с отношениями людей, но их суть для сюжета важнее, а структура сложнее. У игр в «Алисе» есть особая категоризация по мастям и номиналам карт, которые их символизируют. Трефы означают командную игру, пики — силовую, бубны — интеллектуальную, а червы — эмоциональную. Большинство игр, как и в «Кальмаре», изначально детские, но каждая исполнена в своём стиле и определяет тон серии, в которой происходит. 

    «Жизнь или смерть» явно вдохновлена фильмом «Куб», где героям тоже приходится перемещаться по одинаковым помещениям, ориентироваться, опираясь на расчёты, и избегать ловушек. Следующую серию игра «Догонялки» превращает в асимметричный сурвайвал-хоррор. «Прятки» представляют собой психологический триллер, а «Расстояние» — полосу препятствий. «Лампочка» — это логическая головоломка; поиск сейфа с картами, что тоже можно считать своего рода неофициальной игрой, — шпионская миссия; ну а «Охота на ведьму» — вполне себе детектив с элементами боевика. 

    При этом с немалой вероятностью в каждой игре «Алисы» есть не всегда очевидное решение, при котором умирать никому не придётся. В «Кальмаре» такое решение либо очевидно с самого начала, либо его попросту нет, а использование всякого рода лазеек совсем не приветствуется, поскольку предназначение игр «Кальмара» не в этом.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 12

    В большинстве игр «Алисы» игрокам приходится всерьёз подумать, а не просто проявить ловкость, хитрость или поверхностную смекалку. Скажем прямо, прикладное применение логики и геометрии впечатляет больше, чем облизывание сахарных фигур. Нередко игры «Алисы» оказываются многослойными и не такими простыми или сложными, как может показаться; одна из игр, которая выглядит трудной и проверяющей выносливость, на самом деле легкая игра на командную работу согласно карте сложности, и это указывало на подвох.

    В обеих же играх черв, призванных испытать людские сердца на прочность, условия были искажены с целью сбить игроков с толку. Есть в «Алисе» и ещё одна игра, охватывающая все остальные, — квест по сбору всех игровых карт, с которым в итоге всё тоже оказалось не так просто. Именно так — игра на игре, обман на обмане, загадка на загадке — и построена «Алиса», и как раз это делает процесс увлекательным.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 16

    Подведение итогов

    Так какой же из двух сериалов лучше? Однозначного ответа нет, потому что все решают вкусы. Несмотря на перечисленные выше достоинства, без недостатков не обошлось и в «Алисе». Порой персонажи в ней слишком сообразительные и неправдоподобно догадливые или же чересчур ловкие; они совсем уж нереалистично прыгают по стенам, чуть ли не летая между балконами. А ещё иногда, особенно ближе к началу сезона, некоторые герои «Алисы», находясь в одиночестве, проговаривают свои мысли вслух — явно для зрителя, потому что больше их никто не слышит.

    Определённая театральность, преувеличенность, картинность «Алисе» свойственны, но общего впечатления это не портит и даже работает на индивидуальный стиль сериала. Именно благодаря стилю, вниманию к деталям, вплоть до имен персонажей и незаметных с первого взгляда мелочей, проект и кажется оригинальным. «Кальмар» не может похвастаться тем же — и это проблема, потому что с точки зрения задумки и многих сюжетных поворотов ни в нем, ни в «Алисе» ничего принципиально нового нет. 

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 13

    Игры в «Алисе» сложнее, интеллектуальнее и интереснее, внимания им уделено больше. Поэтому зрителям, которые любят франшизы вроде «Пилы», «Куба» и «Голодных игр» за игровой элемент, она наверняка понравится больше. Любителям же социально-политической тематики и философских рассуждений на тему общечеловеческой морали может больше подойти «Кальмар». Он более мрачный, безысходный и приближенный к реальной жизни, а «Алиса» чуть более оторвана от реальности и выглядит как живая экранизация аниме с элементами фантастики. Но при этом «Алиса» ближе западному зрителю в плане и игр, и психологии героев, а «Кальмар» до самой глубины пронизан спецификой корейской культуры, чем одновременно вызывает и отстранённость, и особый интерес.

    «Игра в кальмара» заставляет задуматься о том, что собой представляет общество и к чему оно идёт, каким губительным может быть капитализм, доведённый до крайности, насколько велик разрыв между бедными и богатыми и как это лишает жизнь смысла для тех и других. «Алиса в Пограничье» больше говорит об отдельных людях и о том, как влияют на них разные обстоятельства и чувства — скорбь утраты, вина, жажда мести, угроза смерти, ощущение безнаказанности и стремление выжить любой ценой. Многие персонажи в «Алисе» глубже и прописаны лучше, зато философско-социальный размах в «Кальмаре» куда больше. 

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 14

    Оба сериала поднимают важные моральные темы, оба смотрятся на одном дыхании. Но если говорить о конечном впечатлении, «Алиса» все же ощущается более близкой и увлекательной. К середине темп в ней несколько проседает на пару серий, но разгоняется снова и удерживает внимание зрителей до самого конца, а в «Кальмаре» интереснее всего именно середина, а финал оставляет желать лучшего. 

    «Кальмар» вызывает у зрителя смятение и некоторую досаду, а «Алиса» — приятное послевкусие, удовлетворение и желание поскорее узнать, что будет дальше. Оба сериала продлены на второй сезон, и по Сети ходит немало интересных слухов и теорий. Кто знает, может, мы увидим, что и в «Кальмаре» все куда сложнее, чем кажется.

    «Игра в кальмара» или «Алиса в Пограничье» — что лучше? 15
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    Холистический переводчик и сериаломан.

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