    Аниме | Сериалы

    К черту сюжет, даешь комедию! Обзор третьего сезона «Коносубы»

    11 июля 2024
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    11.07.2024
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    После пятилетней паузы аниме «Этот замечательный мир!» вернулось на экраны с третьим сезоном. Конечно, жаловаться на длительную паузу грех, потому что «Коносуба» уже давно выросла из скромной серии ранобэ во внушительную медиафраншизу. Недавно она получила спин-офф про «взрывную» колдунью Мэгумин, а на ПК и консолях вышла визуальная новелла, которая ощущается как растянутый на 10 часов спецэпизод к основному сериалу. Это всё здорово, но хочется привычных приключений любимого глуповатого квартета — чтоб со скудной анимацией да кривенько нарисованными персонажами!

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     Иван Довлатов |  10.07.2024 |  2312

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    Оригинальное название: Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku wo! 3

    Жанр: фэнтези, комедия, исэкай

    Первоисточник: ранобэ Нацумэ Акацуки и Куронэ Мисимы

    Сэйю: Дзюн Фукусима, Сора Амамия, Риэ Такахаси, Аи Каяно

    Премьера: 10 апреля 2024 года

    Похоже на: «Может, я встречу тебя в подземелье?», «Попсовый эпос»

    Несмотря на смену студии и долгую паузу, «Коносуба» осталась верна себе — это всё тот же придурковатый пародийный исэкай, в котором главные герои постоянно попадают в неловкие ситуации и без всякого намёка на стыд орут друг на друга. Что, впрочем, не мешает им побеждать злодеев, закатывать гулянки и помогать другим людям, пусть последнее у них и получается со скрипом. 

    Действие разворачивается после событий полнометражки «Этот замечательный мир! Багровая легенда» 2019 года. На фоне близкого знакомства с химерой Сильвией и её большого сюрприза под одеждой у Кадзумы развивается посттравматическое расстройство. В отчаянии он решает кардинально изменить свою жизнь и уйти в монастырь. Естественно, Аква, Даркнесс и Мэгумин отправляются проводить своего дорогого товарища и заодно похихикать над его дурацкой затеей — словом, настоящие друзья!

    Однако вместо этого компания попадает на аудиенцию к юной принцессе Айрис, которая хочет послушать истории о героических похождениях ребят. И хоть никто, кроме Даркнесс, не знает о правилах этикета, Кадзуме удаётся подружиться с девочкой и поселиться в её замке, чтобы и дальше травить байки. Вот только счастливые деньки попаданца заканчиваются довольно быстро — суровая реальность даёт о себе знать. 

    У главных героев «Коносубы» всегда что-то идёт не по плану — на этом держится вся франшиза. Постоянные передряги, неловкие моменты (в том числе эротического характера) и оры Кадзумы в сторону своих товарищей — вот рабочая формула этого пародийного исэкая. Но авторы третьего сезона выкрутили каждый параметр на максимум. Теперь герои кричат громче и отчаянней, а беды сыплются на их головы в ещё большем количестве. И это работает: получилось одно из самых весёлых аниме весеннего сезона — и потенциально 2024 года. 

    Сериал забывает про педаль тормоза и вываливает одну шутку за другой, всячески пытаясь рассмешить зрителей. Здесь же кроется главная проблема продолжения «Этого замечательного мира!»: из-за такого бурного потока юмора уследить за происходящим порой становится очень трудно. Каждый трогательный момент или драма оборачиваются звонкой клоунадой.

    Попробую объяснить: представьте, что во время работы возле вас какой-то идиот будет периодически бить в гонг. Сконцентрироваться будет непросто. То же самое с третьим сезоном «Этого замечательного мира», уцепиться за что-то важное в такой шумихе почти невозможно. А ведь ближе к финалу краски немного сгущаются… И по классике всё обрывается очередной комедийной сценой.

    Зато можно вдоволь посмеяться. Если спин-офф про Мэгумин вам показался скучным и лишь иногда вызывал слабую ухмылку, то третий сезон «Коносубы» — бальзам на душу. Море фансервиса, громкие вопли, вагон юмора, пьяная Аква, «взрывная» Мэгумин, отчаянная мазохистка Даркнесс — всё на месте. 

    В одном из эпизодов, к примеру, Кадзума благодаря волшебному артефакту меняется телами с молодой принцессой и почти успевает принять душ со здешними красавицами. Увы, в самый ответственный момент магия перестаёт действовать — юноша возвращается в своё тело и сразу же получает по лицу от хулиганов в стрёмном переулке. 

    Теперь вместо Deen за «Коносубу» отвечает студия Drive, которая сделала проходной спин-офф про Мэгумин и добротный второй сезон «Для тебя, Бессмертный». Но глобальных изменений не произошло. Аниме выглядит так же просто, ярко и симпатично. Разве что традиционных для франшизы кадров с кривыми по пропорциям персонажами поубавилось. Плюс это или минус — сказать сложно! В касте изменений тоже не заметно, как будто и не прошло восемь лет с момента выхода первого сезона. Да и жанр исэкай спустя годы всё так же актуален. За последние несколько лет появилось много пародий на попаданцев, но пока только у «Коносубы» получается быть таким наглым и громким. 

    Третий сезон «Этого замечательного мира!» — отличное продолжение нашего любимого пародийного исэкая. Громкое, несерьёзное и с неисчерпаемым запасом шуток. Это одно из самых смешных аниме современности. Жаль только, что авторы напрочь отказываются хоть иногда делать передышку от юмора, из-за чего сюжет чаще всего остаётся в тени комедии. Если вы позабыли, там вообще-то на фоне маячит могущественное зло, которое угрожает всему миру! Впрочем, на него тоже наверняка найдётся панчлайн. 

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