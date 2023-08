Какие новые сериалы смотреть в августе 2023-го? Асока, Ван-Пис, Американский Иисус, Король Зимы

Август — это почти всегда затишье перед новым телевизионным сезоном. Самые громкие хиты выпускают в июне и июле, а новые шоу стартуют скопом в сентябре или октябре. Впрочем, и на этот раз удалось наскрести достойные внимания новинки и продолжения. Среди них — один из самых ожидаемых сериалов по «Звёздным войнам» про ученицу Энакина Скайуокера, дорогущая адаптация аниме «Ван-Пис» и экранизация исторического фэнтези про короля Артура. В этот список вошли только новинки. Дайджест продолжений опубликуем отдельно.

Звёздные войны: Асока

Star Wars: Ahsoka

Что? Космическая опера, «Звёздные войны».

Когда и где? С 23 августа на Disney+.

О чём? О приключениях ученицы Энакина Скайуокера. Она когда-то была джедаем, но ушла из Ордена после того, как её обвинили в саботаже. Она ошивалась в преступном мире Корусанта, выслеживала Дарта Мола, билась с некогда верными клонами, пряталась во время расцвета Империи, помогала повстанцам и даже сражалась против Дарта Вейдера.

Последний раз мы видели Асоку в «Книге Бобы Фетта», уже после событий VI эпизода, где она встретилась с Люком. Асока ищет старого врага — гранд-адмирала Трауна. А вместе с ним и старого друга Эзру Бриджера. В этом ей поможет разбежавшаяся по всей галактике команда корабля «Призрак»: Гера Синдулла, Сабин Рен, Зеб и астродроид Чоппер.

Вот только чтобы добраться до самого Трауна, сперва нужно выйти на след падшего джедая-наёмника…

Что это будет? Ещё один сериал Дэйва Филони — на этот раз не анимационный, а «живой». Создатель «Войн клонов» столкнёт любимых персонажей и наконец-то расскажет, что случилось с Эзрой Бриджером и Трауном после финала «Повстанцев».

Фанаты называют «Асоку» своего рода сиквелом «Повстанцев», и это справедливо: в центре внимания будут те же персонажи, те же сюжетные линии и, судя по всему, те же ключевые места и события. Кажется, в трейлере даже можно различить таинственное Междумирье, которое даже позволяло путешествовать во времени!

Есть опасение, что сериалу будет тесно в небольшом формате: он уже заявляет массу старых персонажей, а нужно ведь как минимум ещё показать всеобщего любимца Трауна. Вдобавок Филони ввёл ещё трёх героев, связанных с Трауном: датомирскую ведьму, падшего джедая-наёмника и его ученицу. Сериал-то там не лопнет?

Плюс наверняка Филони не упустит и возможность вернуться к своему любимому периоду — Войнам клонов. Говорят, Хейдена Кристенсена пригласили сняться не только в «Кеноби», но и во флешбэках «Асоки». Надеемся, здесь специалисты применят цифровое омоложение, потому что в «Кеноби» сорокалетний падаван смотрелся странно.

One Piece. Большой куш

One Piece

Что? Фэнтези-приключение, адаптация аниме-сериала.

Когда и где? С 31 августа на Netflix.

О чём? О приключениях команды Пиратов Соломенной Шляпы под предводительством Манки Д. Луффи. Луффи мечтает стать Королём Пиратов, а для этого нужно отыскать легендарное сокровище. Вот только за древностью охотятся другие пираты, а ещё на хвост путешественникам садится Морской дозор.

Что это будет? Ещё одна сериальная адаптация популярного аниме. Причём такого, которое чертовски сложно перенести в живой формат: многие фактурные персонажи, места и способности выигрывают за счёт анимационного формата, и уже на первых кадрах в аниме-адаптации это выглядит как минимум странно.

Что уж говорить о возможности адаптировать аниме-сериал, в котором несколько сотен (!) эпизодов! По трейлеру и актёрскому составу можно предположить, что первый сезон закончится на арке с Нами и Арлонгом.

Однако Netflix точно не жалел денег на производство. Инсайдеры говорят, это один из самых дорогих проектов сервиса (по 18 миллионов долларов на эпизод), эта сумма позволила построить масштабные декорации и сделать упор на компьютерную графику.

Сериалом занимается Стивен Маэда, у которого в портфолио драмы и мистика («Спираль», «Секретные материалы», «C.S.I.: Место преступления», «Спасение»). За производство отвечает Tomorrow Studios, работавшая над «Ковбоем Бибопом» и сериалом «Сквозь снег».К ней присоединилась студия Shueisha, издающая оригинальную мангу. Луффи играет Иньяки Годой («Кто убил Сару?»), Нами — Эмили Радд (фильмы «Улица страха»), а Усоппа — Джейкоб Ромеро Гибсон («Гринлиф»). Японский актёр Макэню сыграет Ророноа Зоро.

Избранный

The Chosen One

Что? Мексиканское городское фэнтези, притча, экранизация комикса.

Когда и где? С 16 августа на Netflix.

О чём? О 12-летнем мальчике из Южной Нижней Калифорнии, который открывает в себе способности Иисуса. Он умеет превращать воду в вино, ставить на ноги хромых и поднимать мёртвых. Но его история отнюдь не так проста…

Что это будет? Экранизация комикса Марка Миллара «Американский Иисус». В первоисточнике Джоди (так звали мальчика) сталкивался с евангелистами и лидерами культов, которые хотели использовать способности мальчика в собственных целях. Всё, чего хотел сам Избранный, — произвести впечатление на понравившуюся девочку и дать отпор хулиганам. И параллельно этому он узнавал правду о своей личности.

«Американский Иисус» — серия, включающая три главы по три эпизода каждая. Первая называется «Избранный» (The Chosen One), вторая — «Новый Мессия» (The New Messiah), третья — «Откровение» (Revelation). Сериал разрабатывался с 2021 года в рамках сделки между Netflix и компанией комиксиста Millarworld.

Странная планета

Strange Planet

Что? Абсурдистская комедия, экранизация комикса.

Когда и где? С 9 августа на Apple TV+.

О чём? О приключениях забавных синекожих инопланетян, которые сталкиваются с бытовыми ситуациями и решают их необычным образом.

Что это будет? То же, что и комиксы, которые вы наверняка видели в интернете. Или в виде издания на бумаге. Только теперь в формате более длинных юмористических скетчей. Чтобы повысить градус абсурда, работать над мультсериалом позвали Дэна Хармона («Хармонквест», «Сообщество», «Рик и Морти»). А основной сценарист — Нэйтан В. Пайл, художник оригинальных комиксов.

Мехкадеты

Mech Cadets

Что? Подростковая фантастика.

Когда и где? С 10 августа на Netflix.

О чём? О парнишке-неудачнике, который присоединяется к команде юных кадетов из местной академии. Они тренируются управлять меха-роботами, чтобы дать отпор захватчикам из космоса. Однажды герой волею случая натыкается на особый меха-прототип, который отличается от остальных. И с его помощью он пытается вступить в бой с противником.

Что это будет? Почти как классическое аниме — только в виде неловкой 3D-компьютерной графики с низкой частотой кадров. Очень напоминает аниме-сериал по вселенной «Тихоокеанского рубежа» (помните такой?) — вплоть до футуристичного дизайна меха. Да и в целом «Мехкадеты» будто задались целью воспроизвести все клише подобного жанра: от некой академии, где начальство постоянно что-то недоговаривает ученикам, до битв с пришельцами, где на стороне землян выступают исключительно подростки.

Король Зимы

The Winter King

Что? Историческое фэнтези, экранизация романов Бернарда Корнуэлла.

Когда и где? С 20 августа на MGM+

О чём? О легендарном короле Артуре Пендрагоне, который в V веке возглавляет бриттов, ведущих кровопролитную войну против саксов. Своими победами он обязан волшебному мечу.

Что это будет? Идейный наследник сериала «Последнее королевство», тоже основанный на книгах Бернарда Корнуэлла. В этом подцикле писатель ещё сильнее смешивает предания и историю, выводя на первый план больше мифические фигуры, чем исторических личностей. В кадре появятся и Утер, и Гвиневра, и Моргана, и Нимуэ, и сам Мерлин.

Главные роли исполнили Иэн де Кэскер («Агенты Щ.И.Т.») и Эдди Марсан («Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл»). В числе шоураннеров — Эд Уитмор (британские сериалы «Воскрешая мёртвых» и «Безмолвный свидетель»).

А ещё

СуперИвановы — проект сразу для ТВ-3, где создатели попытались совместить эстетику шоу типа «Гадалки» и типичный ситком про семейный быт. У каждого Иванова есть какие-то необычные способности, что позволяет распутывать странные дела. Главные роли исполнили Михаил Полицеймако и Екатерина Волкова. Производство студии 1-2-3 Production.