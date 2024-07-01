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    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер

    1 июля 2024
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    01.07.2024
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    5 минут на чтение
    #новинки сериалов #что посмотреть
    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер 1

    Этим летом задаёт жару не только солнечная активность, но и расписание релизов. Сериалов получилось так много, что дайджест пришлось поделить на две части. В первой половине месяца возвращаются «Викинги: Вальхалла», обезьяна-киллер «Хит-Манки» и даже анимация по «Звёздному пути». А ещё смотрим чёрную комедию про робота-помощника, экранизацию жуткой манги, подростковую супергероику и мультсериал про взрывных котят!

    Санни

    Sunny

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер

    Что? Чёрная научно-фантастическая комедия, экранизация романа The Dark Manual. 

    Когда и где? С 10 июля на Apple TV+. 

    О чём? О парадоксальной судьбе американки Сьюзи, ныне живущей в Японии. Её жизнь теряет всякий смысл, когда она узнаёт, что любимый муж Маса и их сын исчезли в загадочной авиакатастрофе. Неожиданно хайтек-компания Imatech, где работал Маса, дарит Сьюзи в качестве «утешения» робота Санни. Выясняется, что над ним работал в том числе и Маса, хотя тот всё время уверял, что занимался холодильниками. Сперва Сьюзи просто мечтает избавиться от Санни, но вскоре она понимает, что робот — ключ к тому, что на самом деле произошло с её семьёй. 

    Трейлер

    Что это будет? Как минимум — занимательная чёрная комедия. Вы только посмотрите на трейлер, в котором сцены саспенса плавно перетекают в юмористические эпизоды и всё это дополняется очаровательными гримасами робота Санни!

    Главные роли исполнили Рашида Джонс («Парки и зоны отдыха», «Укрытие») и Хидэтоси Нисидзима («Сядь за руль моей машины»). Сериал основан на романе англоязычного писателя Колина О’Салливана, который живёт на севере Японии и работает учителем английского — автору есть что сказать по поводу сплава нескольких культур. Правда, сам он ирландец, как и главная героиня книги, — а в сериале Сьюзи стала американкой. 

    Производством шоу занимаются несколько студий, как американских, так и японских (из американских — наша любимая A24). В каст тоже позвали в том числе ведущих японских артистов, да и комната сценаристов была смешанной. Так что нас действительно ждёт что-то на стыке культур и жанров.

    Взрывные котята

    Exploding Kittens

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер 1

    Что? Экзистенциальный комедийный мультсериал, адаптация знаменитой настолки. 

    Когда и где? С 12 июля на Netflix. 

    О чём? О нелёгкой судьбе самого Господа Бога. В качестве наказания за проблемы на Земле его отправляют на эту самую бренную Землю в виде… очаровательного белого пушистого котика. Так он прибивается к странной людской семейке, которая встречает его с большой любовью, — и вскоре Бог отвечает им взаимностью. Но Богу невдомёк, что на Землю сослали ещё и Вельзевул, которая собирается строить козни семье и Богу. 

    Трейлер

    Что это будет? Это похоже на что угодно, только не на адаптацию патигейма — да там и персонажей таких не было. За сверхпопулярным брендом скрывается задумка продюсеров «Офиса» и «Царя горы», которые собаку — простите, кошку — съели на ситкомах. И тут нас ждёт что-то подобное. 

    Судя по трейлеру, это будет экзистенциальная комедия о смысле жизни и смерти, что-то в духе «Чудотворцев». Но со взрывными котятами! Создатели показали всю ироничность ещё в момент объявления каста — Бога озвучивает Том Эллис, известный прежде всего по роли Люцифера в одноимённом сериале! 

    Me

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер 2

    Что? Подростковая супергероика. 

    Когда и где? С 12 июля на Apple TV+. 

    О чём? О 12-летнем школьнике по имени Бен, который неожиданно обнаруживает в себе сверхспособность принимать облик других людей. Пока он не может её контролировать, но помочь вызывается приёмная сестра Макс. Шаг за шагом Бен учится управлять своей силой и пытается понять себя. К несчастью, вскоре объявляется тот, кто хочет заполучить такую способность сам.

    Трейлер

    Что это будет? Теперь и попытка Apple TV зайти на поле «Очень странных дел» — ну или близко к тому. Трейлер обещает драматичную историю взросления, где найдётся место как школьным историям с хулиганами и учителями, так и сверхспособностям. 

    Шоураннером выступает продюсер и сценарист Барри Л. Леви («Паранойя», «Точка обстрела»). 

    Земля Танабаты

    Land of Tanabata / Tanabata no Kuni

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер 3

    Что? Фантастический триллер, адаптация одноимённой манги. 

    Когда и где? С 4 июля на Disney+. 

    О чём? О студенте Ёдзи, который обладает сверхъестественной способностью создавать небольшие дыры где угодно — так он учится справляться со стрессом. Правда, его сила может быть чертовски разрушительной. Но так случается, что именно Ёдзи предстоит дать отпор величайшей опасности, нависшей над всем миром! 

    Трейлер

    Что это будет? Мини-сериал, основанный на одноимённой мини-манге 1999 года. Всего четыре тома от Хитоси Ивааки («Паразит») образуют законченную историю о юноше, который не собирался ни с кем сражаться, да и вовсе считал свою способность бесполезной. Лаконичный сюжет немного расширили, но суть оставили прежней.

    Главные роли исполнили Каната Хосода («Любовь – как букет цветов», «Драгонзакура»), Рёко Фудзино («Жуткий») и Сюхэй Уэсуги («Отчёт о буйстве духов»). 

    А какие сериалы возвращаются?

    Какие сериалы смотреть в июле? Часть первая: Викинги, Котики и обезьяна-киллер 4

    «Звёздный путь: Протозвезда», второй сезон (Star Trek: Prodigy) — продолжение компьютерного мультсериала по «Звёздному пути», где команда ребят-пришельцев (которые, положа руку на сердце, будто сбежали из мультсериала по «Звёздным войнам») сперва обретает себя, а потом помогает Звёздному флоту в его секретных миссиях. Поручение команде даёт сама Кэтрин Джейнвэй — ребятам необходимо отыскать и спасти капитана Чакотая. Правда, план идёт наперекосяк, что порождает пространственно-временные аномалии — в прошлом и будущем. Кстати, «Протозвезда» — не вольности перевода, а название одного из звездолётов! Мультсериал, который был на грани отмены, но всё же оказался спасён Netflix, вернётся 1 июля. 

    Трейлер

    «Викинги: Вальгалла», третий сезон (Vikings: Valhalla) — финальный сезон второй саги о викингах, которая стала ещё масштабнее, чем сериал-предшественник. Герои продолжат искать новое пристанище, для чего обойдут половину света: от Константинополя до Гренландии. Бороться им предстоит в том числе с христианами (и мы помним, чем это закончится). «Вальгалла» так полюбилась зрителям, что многие просят продлить шоу. Выглядит уж точно не хуже «Игры престолов» в лучшие годы. Проверить можно будет 11 июля на Netflix. 

    Трейлер

    «Хит-Манки», второй сезон (Hit-Monkey) — неожиданное возвращение спустя три года взрослого мультсериала по комиксам Marvel. Это всё, что осталось от амбициозной инициативы запустить четыре анимационных сериала с заделом на кроссовер! Чёрная комедия на пару с шпионским боевиком рассказывает про обезьяну, которую наставляет призрак американского убийцы. В первом сезоне они бросали вызов преступному миру Токио, а во втором будут бороться с криминалом и мистическими силами в Нью-Йорке. Брюс — призрак-наставник — обретает возможность наконец-то снова увидеть свою дочь. А обезьянка сталкивается с архипротивником — Леди Булзай (Меченая). Стоит ли возвращение того — увидим 15 июля на Hulu. 

    Трейлер

    «Ковчег», второй сезон (The Arc) — продолжение научно-фантастического сериала про корабль поколений и миссию по спасению человечества. Действие разворачивается спустя сто лет в будущем. «Ковчег Один» отправляется с разрушенной Земли на поиски подходящей для колонизации планеты — правда, членам экипажа ещё только предстоит пережить путешествие к Проксиме Центавра b. Во втором сезоне команда находит ещё одну потенциально пригодную для жизни планету — но очень быстро оказывается, что рядом с ней находятся другие корабли поколений. Что с ними? Откуда они тут? Искать ответы команда начнёт 17 июля на Syfy. 

    Трейлер
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    Редактор
    В 2020-2023 — главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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