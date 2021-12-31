«Книга Бобы Фетта». Эпизод 1. «Чужак в чужой стране» — рекап

29 декабря на сервисе Disney+ состоялась премьера первого эпизода нового телесериала «Книга Бобы Фетта». Это первый из запущенных в производство спин-оффов «Мандалорца», над которым работает всё та же творческая команда из исполнительных продюсеров Джона Фавро и Дейва Филони. Правда, на этот раз к их дуэту добавился шоураннером известный режиссёр Роберт Родригес.

Родство с «Мандалорцем» ощущается во всём: та же атмосфера, тот же временной отрезок, тот же композитор и та же композиционная структура: единая сквозная история, поделённая на отдельные эпизоды-главы, скачущая продолжительность эпизодов и акцент на локальных событиях.

Осторожно, спойлеры!

Действие сериала начинается вскоре после неожиданной сцены, которую показали в титрах финала второго сезона «Мандалорца». Боба Фетт убил Биба Фортуну и занял трон, который некогда принадлежал Джаббе. Но одно дело — захватить власть в криминальной империи, и совсем другое — её удержать.

Боба старается править не страхом, а уважением, и почтительно относится ко всем без исключения деловым партнёрам хатта. Но не все деловые партнёры готовы принимать нового царя горы. Первые послы ещё приходят по одиночке и без оружия, но визит вооружённой до зубов и совсем не мирно настроенной делегации — лишь вопрос времени. Тем более что Фетт, в отличие от хатта, куда более доступная мишень: передвигается на своих двоих и с минимумом охраны. А Самого Фетта преследуют воспоминания о временах, когда из самого опасного охотника за головами в галактике он превратился в закуску для сарлакка.

В недавнем интервью журналу The Hollywood Reporter Родригес заявил, что во всех рекламных роликах, тизерах и трейлерах сериала используются лишь кадры из первой половины эпизода, а уже во второй появится значительный спойлер. В одном только этом предложении Родригес обманул нас дважды. Во-первых, нет, кадры в трейлерах взяты не только из первой главы, а во-вторых, никакого крупного спойлера в эпизоде нет. Не считать же спойлером ответ на вопрос «Боба Фетт выбрался из сарлакка: как?»

Предугадать это довольно просто: даже если ракетный ранец вышел из строя при ударе о борт баржи Джаббы, весь остальной арсенал, включая огнемёт, остался при Бобе. Сам процесс освобождения из желудочного плена занял от силы пару минут экранного времени и показан уже в первом акте главы. Чем же Боба был занят следующие пять лет, спросите вы? И вот тут начинается самое интересное: оказывается, сарлакк был только первой из свалившихся на голову Фетта проблем, и дальше стало только хуже.

Вся первая глава — один сплошной флэшбэк. События в «настоящем» сериала занимают половину хронометража, но там действие топчется на месте. И все основные события из этой линии засветили в трейлерах: Боба принимает послов, Боба идёт в народ, Боба отражает нападение… вот и все события, мы даже имя заказчика нападения не успеваем узнать.

Действие в «Книге Бобы Фетта» остаётся локальным. Да, с неизвестных задворок галактики мы перебрались на знакомый Татуин, но пока что локации тут ограничиваются дворцом Джаббы, Мос Эспы, великим провалом Канкун, да фермой. И где-то между всеми ними ещё затаилось становище тускенов.

С точки зрения канона мы не узнали ничего нового. Фанаты и так уже примерно представляли все способы спасения Фетта из желудка сарлакка, а в остальном «Чужак в чужой стране» предельно скуп на детали. Разве что теперь мы понимаем, зачем Джабба нанял гаморреанцев, а общество тускенов снова показано как сложная культура, а не простое скопище кочевых разбойников.

После первого эпизода к сериалу осталось несколько вопросов. Всю первую половину похода Бобы в народ за ним по пятам ходит пара гаморреанских охранников. Когда на Бобу и Феннек Шанд совершают нападение, свиномордых в кадре и след простыл. Они появляются лишь пару минут спустя и эффектно и эффективно бьют нападавших с тыла. Что это, хитрый тактический ход со стороны Бобы, который нам забыли показать? Или хитрый тактический ход со стороны сценариста и режиссёра под названием «гаморреанец в кустах»?

Но главное разочарование сериала — сам Боба Фетт. Прославленный охотник за головами между пятым и шестым эпизодами саги был на пике формы. Даже если принять в расчёт пятилетний перерыв и все травмы, полученные в брюхе сарлакка, Боба не должен был сдать настолько, чтобы проигрывать в ближнем бою паре статистов с энергощитами. Фетту на момент сериала всего 41 — ерунда, а не возраст, тем более в далёкой-далёкой галактике. Однако Темуэре Моррисону — 61, и эта двадцатилетняя разница в возрасте вынуждает сценаристов ограничивать персонажа. При этом Моррисон явно старается и пребывает в лучшей форме, чем во время съёмок второго сезона «Мандалорца», но противиться ходу времени не может и он.