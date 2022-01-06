«Книга Бобы Фетта». Эпизод 2. «Племена пустыни» — рекап

На сервисе Disney+ вышла вторая глава «Книги Бобы Фетта», спин-оффа «Мандалорца» с той же творческой командой во главе. Мы посмотрели новый эпизод сериала, который стал одним из самых продолжительных и насыщенных среди всех новых эпизодов по «Звёздным войнам», и подготовили его краткий рекап.

Осторожно, спойлеры!

Первая серия нас скорее разочаровала, чем порадовала — при отличной картинке и атмосфере (отдельное спасибо за музыку) пилот выглядел скучным и вымученным в творческом плане. Всё тот же песок, те же пустынные пейзажи, сокращающие бюджет на работу художников, и минимум новых сюжетных ходов. Мы узнали, как пять лет назад Фетт выбрался из чрева сарлакка (ничего необычного), как попался рейдерам-тускенам, и что происходит с ним сейчас — он убил Биба Фортуну и занял трон Джаббы.

Теперь он официально (насколько это возможно) — даймё всего Татуина и глава гигантской криминальной империи. Впрочем, в первой серии Боба лишь знакомился со своими новыми подчинёнными и осваивался в роли местного феодала, наводя свои порядки.

В новой серии Фетт пытается выяснить, кто же подослал к нему убийц. В конце прошлого эпизода мы увидели, что Феннек Шанд удалось поймать одного из нападавших. С помощью нехитрого трюка с отсылкой к жуткому ранкору из «Возвращения джедая» (ныне усопшему стараниями Люка Скайуокера), Фетту удаётся узнать, что пленник принадлежит к Ордену Ночного Ветра — знаменитому на Татуине объединению убийц — а подослал их не кто иной, как мэр Мос Эспы.

Феннек и Боба отправляются на аудиенцию к мэру Моку Шаизу, который, естественно, говорит, что никаких убийц не подсылал, и благодарит Фетта за поимку члена ордена. В этой сцене Фетт признается, что он больше не охотник за головами, на что Мок Шаиз отвечает, что быть охотником куда проще, чем управлять большим количеством людей.

Фетт возвращается в кантину «Святилище» к мадам Гарсе Фвип, с которой нас познакомили в первом эпизоде. Разговор об убийцах резко обрывается, когда Боба узнает, что в Мос Эспу прибывают близнецы, решившие претендовать на трон своего кузена, Джаббы Хатта. Непонятно, что они делали последние пять лет после гибели кузена и почему решили появиться именно сейчас, но выглядят они весьма грозно — нам даже показывают их вуки-гладиатора, который явно проявит себя в дальнейшем. Сейчас же противостояние ничем не заканчивается, и нас снова переносят во флешбэк Бобы.

Эта часть эпизода сосредоточена на жизни Фетта с тускенами и рассказывает об эволюции его личности. Именно эти моменты заложили в нем основу того, кого мы видим пять лет спустя — лидера, который способен сплотить вокруг себя других. Лишившись корабля и доспехов, Боба Фетт вынужден переродиться новым человеком. Второй эпизод как раз показывает нам эту эволюцию.

Десятки лет Фетт подавался как кровожадный и безжалостный охотник за головами, отрицательный персонаж. Теперь же «Книга Бобы Фетта» пытается очеловечить не только его, но и пустынных разбойников-тускенов. Мы помним их расправу над мамой Энакина Скайуокера в «Атаке клонов», но здесь нас даже заставляют им сочувствовать. Фетт учится у них рукопашному бою, постигает их традиции, а когда некий скоростной поезд проносится по пустыне и расстреливает мирный лагерь тускенов, Фетт просит дать ему возможность отомстить за погибших.

Эпизод достаточно странный — почему тускены разбили лагерь там, где проходит этот поезд? Если это случайная встреча, затем кому-то в поезде расстреливать тускенов, у которых совершенно точно нет возможности нанести ему вред? Впрочем, Фетт как раз это понимает — поэтому, увидев в ночи банду на спидерах, он преследует их до станции Тош, где заходит в местный бар как раз в тот момент, когда бандиты избивают пару человек. Эти люди — одна из самых неожиданных и глубоких отсылок к лору «Звёздных войн». Мужчина и женщина, сидевшие в баре, не кто иные, как старые друзья Люка — Кэми и Лейз Лонознеры. Сцены с их участием Джордж Лукас вырезал из самых первых «Звёздных войн», но мы можем их помнить по новеллизации Алана Дина Фостера и некоторым другим упоминаниям.

Отбив Лонознеров у бандитов и забрав их спидеры, Фетт возвращается в лагерь тускенов, где учит их езде на транспортных средствах — тому, чем они никогда не владели. Любую технику, которая попадала им в руки, рейдеры разбирали на части и продавали, поэтому Фетту стоит немалого труда примирить их с технологиями.

Сцена с засадой на поезд — одна из лучших экшен-сцен в сериалах по «Звёздным войнам», пусть она местами и весьма нереалистичная. Захватив поезд и оставшихся в нем наёмников синдиката Пайков, Фетт обращается к их лидеру — теперь, если те хотят провезти свой груз через Море Дюн, они должны будут платить дань тускенам. Здесь же упоминаются спайсовые рудники Кесселя — именно оттуда груз, что везли члены синдиката в поезде. Рудники — жуткое и опасное место, которым управляют рабовладельцы, а люди и вуки, трудящиеся в них, живут в ужасных условиях и очень недолго.

Осознанно или нет, финальная часть второго эпизода проводит множество параллелей с «Дюной» — помимо самого Моря Дюн и упоминаемого спайса, мы видим странный обряд инициации с нестандартным использованием живой ящерицы. Она и какая-то пыльца (спайс?) заставляет Фетта отправиться в метафорическое и буквальное путешествие сквозь воспоминания — мы увидим кадры его детства в Тайпока-Сити на Камино, а затем — странное сухое дерево, окружённое водой.

Наутро Фетт возвращается в лагерь тускенов с веткой дерева в руках. Рейдеры проводят новый обряд — это, возможно, самое глубокое погружение в культуру какой-либо расы, упоминавшейся в «Звёздных войнах». Боба Фетт обретает свою волшебную палочку, то есть джедайский меч, он же посох рейдера, а заодно разблокирует новый костюм — чёрное одеяние жителя пустыни, резко отличающее Бобу от тех же фермеров типа Скайуокеров и напоминающее нам о том, что он всё же антигерой. Заканчивается эпизод ритуальным танцем у костра, недвусмысленно отсылающим к культуре маори, к которой принадлежит и исполнитель главной роли, Темуэра Моррисон.