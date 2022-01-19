«Книга Бобы Фетта». Эпизод 4. «Надвигающийся шторм» — рекап

19 января на стриминговом сервисе Disney+ вышел новый эпизод «Книги Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца» от той же творческой команды в лице Джона Фавро и Дэйва Филони. Кроме того, одним из создателей проекта выступил Роберт Родригес.

Предыдущая серия во многом была посвящена актуальным делам бывшего охотника за головами на Татуине — он собрал свою банду юных головорезов, получил от Хаттов нового ранкора, пережил атаку наёмника-вуки Чёрного Кррсантана и даже отпустил его восвояси. В том же эпизоде рассказали об уничтожении племени тускенов, которые помогли Фетту. А ещё в серии появился Дэнни Трэхо, старый знакомый Родригеса.

Сюжет продолжения же в очередной раз делает сильный акцент на приключениях персонажа в прошлом.

Осторожно, спойлеры!

За постановку эпизода отвечал Кевин Танчароен, известный благодаря веб-сериалу по Mortal Kombat, который положительно приняли фанаты. Ещё он работал на ряде супергеройских сериалов вроде «Агентов Щ.И.Т.» и «Железного кулака», однако в мире «Звёздных войн» эта серия стала его первой работой.

«Надвигающийся шторм» в очередной раз стартует с того, как Фетт предаётся воспоминаниям, проходя лечение в бакта-камере. После того как принявшее его племя тускенов было уничтожено силами бандитов, герой отправляется через пустыню к дворцу Джаббы, трон которого занял Биб Фортуна.

Как станет понятно позже, в стенах дворца притаился спрятанный корабль Фетта «Раб I», название которого в Disney решили стереть из истории. Однако на тот момент герой понимает, что добычу окружает слишком много стражи. Поэтому он откладывает осаду и немного общается со своим бантой у костра, подкармливая животное.

После этого Фетт видит в небе вспышку и следует к месту падения, где и обнаруживает умирающую в песках наёмницу Феннек Шэнд. Этот момент — связка с первым сезоном «Мандалорца», когда в пятом эпизоде Дэйв Филони показал в финале всю ситуацию с позиции Шэнд.

Фетт решает помочь Шэнд и отправляется к местному «ремонтнику», смахивающему на ещё одного представителя странного «молодёжного» населения Татуина. Космические «Веспы» тоже на месте. За круглую сумму специалист (его, кстати, играет музыкант Thundercat) спасает жизнь Феннек, напичкав её разной техникой. В помещении можно заметить части разных дроидов прошлого, а механическая рука самого инженера явно взята с боевого дроида Сепаратистов.

В качестве благодарности наёмница решает помочь Фетту с атакой на дворец, чтобы тот получил свой корабль назад. Пока герои планируют вторжение в стиле фильмов «Миссия: невыполнима», Фетт рассказывает о своих планах оставить охоту за головами. Но предварительно он хочет закрыть кое-какие долги.

Боба отпускает своего банту восвояси. Герои проникают во дворец, где они, к примеру, встречают дроида EV-9D9, который ранее появлялся в шестом эпизоде франшизы и в первом сезоне «Мандалорца» (в кантине). После разборок с поваром, который владеет множеством ножей, и погони за другим мелким дроидом герои попадают в ангар.

Следует экшен-сцена: Боба запускает корабль, а Шэнд прикрывает его от стражи. Герои в итоге смываются, но сама Феннек решается задержаться с Бобой. Фетт включает режим того самого старого и опасного наёмника, который ушёл на задний план в сериале, и в открытую расстреливает бандитов с корабля в пустыне. А позже герои отправляются к другому старому знакомому — сарлакку, так как Фетт считает, будто броня осталась внутри чудовища.

На корабле они подлетают к песчаному монстру вплотную, пытаясь что-нибудь углядеть в его пасти. Сарлакк первое время прикидывается спящим, но затем начинает атаковать бывшего «Раба», стараясь затащить его к себе в рот. Чтобы вырваться из опасности, Фетт в очередной раз применяет сейсмическую бомбу, нейтрализуя тварь. Этими же бомбами он пользовался и в прошлом, включая второй сезон «Мандалорца».

Исследовав внутренности монстра и не найдя желаемого, Фетт заключает с Феннек соглашение и добавляет, что опыт с тускенами сделал его не слабым, наоборот — он стал сильнее. Учитывая критику в сети по поводу чересчур смягчённого образа персонажа в шоу, многие могут не согласиться с этим заявлением.

Действие вновь перемещается в настоящее, а зрителям сообщают, что Фетт вылечился окончательно. Видимо, больше не будет эпизодов с бакта-капсулой (что хорошо). Параллельно в заведении мадам Гарсе Фвип наёмник-вуки Чёрный Кррсантан завязывает драку с группой трандошан — последние в прошлом часто захватывали представителей вуки в рабство, поэтому агрессия оказалась неудивительной. Фвип пытается остановить драку, взывая к разуму Кррсантана, который уже не гладиатор, но не тут-то было — вуки отрывает конечность противника. В конце концов в кадре появляется и сам Фетт, который нанимает вуки к себе на работу.

Затем следует сцена из трейлера, когда наёмник собирает представителей нескольких преступных кланов, уговаривая их держаться в стороне во время грядущего конфликта с синдикатом Пайков. В качестве метода угрозы Фетт использует ранкора, ведь стол расположился прямиком над его клеткой.

После успешных переговоров Шэнд предлагает Фетту купить себе «мускулы» для грядущей войны. И ещё в финале можно услышать заглавную тему «Мандалорца» — судя по всему, в следующем эпизоде будет камео главного героя основного сериала.