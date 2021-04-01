«Король шаманов»: аниме против манги, неправильный финал и возрождение серии

«Взгляни вокруг, оглянись назад…». Если в вашей голове уже зазвучала знакомая песня, то вы наверняка знаете, что 1 апреля стартует новый аниме-сериал по манге Хироюки Такэя Shaman King. Предыдущая адаптация — сериал от студии Xebec, который мы так любим с детства, — празднует в 2021 году своё двадцатилетие. Предлагаем вместе вспомнить, что это за манга, как разошлись её пути с экранизацией и что сейчас происходит с франшизой.

С чего всё началось

Мангака Хироюки Такэй пришёл в индустрию уже в 20 лет. До того как выпустить первую самостоятельную работу, он ассистировал Нобухиро Вацуки — автору Samurai X. Его коллегой и близким другом в то время был Эйитиро Ода, создавший позже One Piece. Вместе они обдумывали идеи для своих произведений — каждому хотелось сделать нечто совершенно новое. И если Ода углубился в пиратскую тему, то Такэй заинтересовался мистицизмом. Пробой пера для мангаки стала короткая серия Butsu Zone, раскрывающая тему буддизма. Позднее идеи Butsu Zone эволюционировали и легли в основу серии Shaman King, которая и принесла автору известность.

Стартовала она в 1998-м. История о шаманах, сражавшихся друг с другом при поддержке духов, по популярности быстро сравнялась с «Наруто». Что интересно, обе манги выпускались в одном журнале — Weekly Shounen Jump. Помимо динамичных боёв с участием шаманов, читателям приглянулся главный герой. Асакура Йо, в отличие от других персонажей сёнэнов, не обладал уникальными способностями и не стремился к великим целям, подпитываемый глупым оптимизмом.

Достаточно скоро было решено экранизировать мангу, и уже в 2001 году вышел аниме-сериал, который пару лет спустя стал хитом и в наших краях.

За что мы полюбили старый аниме-сериал

Перезапуск Shaman King представляет особую ценность конкретно для нас, жителей бывшего СССР. Если вы заглянете в комментарии под его трейлерами, то увидите, что большинство из них оставляют наши соотечественники. Почему же мы так любим старый сериал? Сейчас, безусловно, в нас теплится чувство ностальгии. Мы постоянно напеваем легендарную песню из русской версии опенинга и вспоминаем любимые цитаты или сцены. Но что зацепило нас тогда, 20 лет назад?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, какие аниме-сериалы всегда пользовались наибольшей популярностью у массового зрителя. Naruto, My Hero Academy, Demon Slayer — боевые сёнэны. Полные сражений, шуток и драмы, эти приключения разношёрстной компании персонажей способны вызвать целую бурю эмоций и приковать зрителя к экрану. По воле случая именно Shaman King стал первым подобным проектом, добравшимся до российского телевидения. Впечатлительные дети и подростки просто не могли не полюбить его.

Сегодня же пересматривать сериал 2001 года стоит только на свой страх и риск. Несмотря на оригинальный сеттинг и темы общения с духами в разных мировых культурах, Shaman King во многом — от сценария до отрисовки экшена — проигрывает и современным аниме, и своим собратьям из начала двухтысячных.

Не последнюю роль в этом сыграло решение авторов отойти от сюжета манги. Как мы помним, закончился старый сериал неоднозначно. Сюжет после долгого топтания на месте резко вошёл в некое подобие кульминации, затем состоялась финальная битва с Зиком (он же Хао в оригинале; ради ностальгии будем использовать имена из русской версии), где сила дружбы помогла победить зло, и дальше нас ждал открытый конец. Почему так получилось?

Что не так со старой версией?

В мире аниме нередки случаи, когда экранизация по тем или иным причинам отвязывается от первоисточника (прямо как в кое-каких сериалах HBO, не будем показывать пальцем). Самая распространённая причина — что манга (или ранобэ) ещё выходит и не спешит заканчиваться. Конечно, сейчас японцы более открыты к сезонному формату, и продолжение успешного аниме-сериала может появиться через несколько лет, когда материала первоисточника станет больше. Но в 2000-е продюсеры и инвесторы часто не хотели идти на такой риск и с самого начала планировали создание только одной экранизации, притом законченной. И это несмотря на то, что для издателя был выгоден выход экранизации с открытой концовкой, вынуждающей покупать мангу.

Случай с Shaman King — как раз один из таких. Манга и аниме различаются далеко не только концовкой. Уже с путешествия по Америке в сериале появляется много филлерных историй (и персонажей), да и каноничные герои местами заметно меняются. Окончательно аниме перестаёт следовать манге на 25-м эпизоде, после него события в них совершенно расходятся. Давайте рассмотрим подробнее, что предлагал старый аниме-сериал, чего не было в первоисточнике.

Доступность для семейного просмотра

Целевая аудитория сёнэнов — подростки, но создатели аниме изменили историю, чтобы она понравилась и западным зрителям, и сделали сериал более детским. Зачем так поступать, если в сюжете есть натуральные мертвецы — вопрос хороший. В итоге многие мрачные моменты вроде смертей персонажей были вырезаны или изменены. К примеру, предыстория Чоколава — незадачливого шутника из команды Рен — в манге куда более мрачная и жестокая. А первая встреча с некромантом Фаустом Восьмым (тем, что дрался трупом собственной возлюбленной) оказалась для Морти, низкорослого друга главного героя, гораздо более травмирующей.

Наследие жанра меха

Аниме-сериал режиссировал Сейдзи Мидзусима, до этого получивший известность благодаря работе над «Евангелионом» и «Гандамами». Ничего удивительного, что в какой-то момент шаманы стали драться с огромными «роботами». Видимо, дизайн духов Х-судей настолько впечатлил студию, что они решили раздать всем по большой мехе.

Упрощённая предыстория

Под нож попали детали, работающие на глубину персонажей. Из аниме мы не узнали, как впервые встретились Йо и Анна и как он спас её от демонов. Не сказали нам и об истинных мотивах Трея участвовать в турнире шаманов. Послушники Зика и вовсе превратились в рядовых болванчиков, хотя у каждого из них есть своя история. Но главная ошибка связана именно с антагонистом. В манге Хао (Зик) Асакура — сложный трагический персонаж, внутренняя идеология которого переплетается с мотивами многих героев. Для него Йо до поры до времени — лишь мелкая преграда на пути к званию короля шаманов, поэтому до определённого момента в манге антагонист даже не появляется. В сериале же Зика упростили до банального суперзлодея, жаждущего власти и могущества.

Чрезмерная редактура в американской версии

Большую лепту в восприятие сериала внёс и американский прокатчик 4Kids Entertainment (Jetix), который тотально его зацензурировал. Поменялись имена персонажей (Хао стал Зиком, Манта превратился в Морти и т. д.). Были вырезаны сигареты, удалены кресты у надгробий, настоящее оружие заменено на игрушечное. То же касается крови, сквозных ранений и прочих сцен на грани жестокости. А ещё — видимо, чтобы не смущать американских детишек, — прокатчик убрал все иероглифы. Переработали и текст — герои в американской версии часто говорят совершенно не то, что задумывалось изначально, а японский юмор в большинстве мест заменён на аналогичные западные шутки — странные и лишающие сцены смысла. Зато именно благодаря американской версии мы получили ту самую песню.

Бессмысленная концовка

С момента, как герои попадают в деревню патчей, сюжет строится на локальных историях с одним из главных героев и новым случайным персонажем, который обязательно встретится с ним в турнире и в итоге проиграет. Так происходит вплоть до последних серий, когда даже Зику надоедает такое положение дел, и он просто идёт захватывать Великого духа. Забавно, что аниме, до этого много раз делавшее акцент на бессмертии злодея, разрешает конфликт тем, что его всем коллективом убивают. Главное ведь, что добро победило, верно? Вдобавок там, где заканчивается аниме, манга не доходит даже до половины своего сюжета. Оригинальная концовка Такэя куда лучше вписывается в придуманный им мир, хотя и не лишена сумбурности.

А что там за финал?

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Несмотря на все тренировки, ребятам к финалу так и не удаётся сравняться по силам с Зиком, на счету которого опыт нескольких жизней и поддержка величайших стихийных духов. Поэтому они отказываются от участия в турнире и решают помешать Зику стать королём шаманов, пока тот будет спать, сливаясь с Великим духом. Герои преодолевают заслон из жрецов патчей, охраняющих покой нового короля, однако не успевают остановить пробуждение антагониста, и он поглощает души всех в мире. Впрочем, душа Йо, его друзей и даже родной матери Зика выбираются из общего потока и единым голосом убеждают его пересмотреть свои взгляды, избавиться от ненависти к человечеству и дать ему второй шанс. Сдавшись под их напором, Зик возвращает души на место, а сам в качестве Великого духа остаётся наблюдать за тем, смогут ли герои сделать мир лучшим местом. Да, победила нарутотерапия.

Наследники короля шаманов

К сожалению, даже манга под конец стала проседать в качестве. Такэй не завершил вовремя сюжет и вскоре попал в тупик, из которого выбраться ему помогали только стандартные для жанра шаблоны — постоянные усиления и повторяющиеся сражения. При этом конкурировать приходилось не только с «большой тройкой» (Naruto, Bleach, One Piece), но и со звёздными новичками, такими как Death Note и Gintama. В итоге рейтинг манги сильно упал, и в 2004 году Shounen Jump закрыл публикацию, не дав Такэю сделать финал. Только спустя четыре года под влиянием фанатов издатель выпустил переиздание манги Shaman King Kang Zeng Bang, куда вошли не только местами перерисованные страницы, но и полноценная концовка произведения.

Но на этом история Йо и его друзей не закончилась. В 2011 году был опубликован двухтомный Shaman King Zero, рассказывающий истории главных героев до основного сюжета. А с 2012 начал выходить сиквел — Shaman King: Flowers, где в центре внимания оказывается сын Йо и Анны — Хана Асакура, втянутый в битву богов. Из-за внезапного закрытия журнала история прервалась. Но в 2018 году стартовала новая манга — Shaman King: Super Star, которая стала не только продолжением Flowers, но и перезапуском — события в нём показаны от лица разных героев. В неё даже попали многие персонажи и элементы из предыдущих работ Такэя.

Чего мы ждём от новой версии

От перезапуска хотелось бы получить полную адаптацию манги, без урезаний и отхода от оригинального сюжета. Желательно и без излишней цензуры. Фанаты опасаются, что студия Bridge, ответственная за перезапуск, не потянет постановку. Они надеются получить нечто на уровне Demon Slayer или Jujutsu Kaisen, но за плечами студии — только последние сезоны Fairy Tail. А режиссёр Дзёдзи Фурута известен работой над крайне неровным вторым сезоном Seven Deadly Sins.

Судя по названиям первых эпизодов, начало истории будет очень сжатым. Такое уже случалось со второй экранизацией «Стального алхимика». Но в отличие от него, здесь между сериалами прошло целых двадцать лет, и не очень понятно, зачем галопом пробегать по уже известным событиям.

Из приятного — весь основной состав сэйю вернулся к своим ролям, за исключением Юко Сато, которую в роли Йо Асакуры заменит Ёко Хикаса. Песни в опенингах и эндингах также исполняет Мэгуми Хаясибара. К сожалению для фанатов русского дубляжа, Netflix, отвечающий прокат аниме-сериала за пределами Японии, вряд ли пригласит прежних актёров.

Надеемся, вы зарядились энергией фурёку и готовы вместе с нами с 1 апреля пуститься в новое увлекательное приключение под названием Shaman King. Да пребудут с вами духи.