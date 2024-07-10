Лучшие сериалы 2024 года: первое полугодие

2024 год перевалил за середину — и можно уже делать кое-какие выводы о сериалах. В нашу подборку вошли главные фантастические, фэнтезийные и мистические новинки первого полугодия. Мы не делили их на новые/старые, живые/анимационные, закончившиеся и нет и не стремились к круглой цифре. Это просто подборка новых сезонов, на которые стоит обратить внимание.
В список не вошли только аниме-сериалы. Как всегда, по той простой причине, что их очень много — они заслуживают собственный список. А ещё не вошёл «Дом дракона», ведь судить сериал по первым сериям пока рано. Но в итогах года он наверняка будет.
Фоллаут
Сериал, который почти никто не ждал. Экранизация серии ролевых игр, последние части которых вызывают у фанатов разочарование. Шоураннеры, чей последний проект, скатившийся из-за чрезмерных сюжетных поворотов, просто снесли из каталога онлайн-кинотеатра. И вот так номер: Fallout оказывается увлекательным зрелищем! Зрителям во всей красе показывают не только постапокалиптические пустоши, но и потайные уголки Убежищ, казармы Братства Стали и даже полную надежд Америку за мгновения до ядерной катастрофы. И всё это — с характерным для серии чёрным юмором, толикой абсурда и забавными игровыми условностями.
«Мир Дикого Запада» в своё время хвалили за воссоздание атмосферы видеоигры — например, выделение главных героев среди NPC и ощущение некоторой искусственности. И вот пожалуйста, этого всего мы вдоволь получили в Fallout. Сериал опирается на фирменный стиль Джонатана Нолана и Лизы Джой, но исправляет ряд ошибок. Всё это позволило завоевать внимание как поклонников серии, так и просто любителей фантастики. Fallout отлично смотрится, даже если вы никогда не отправлялись на поиски водяного чипа.
Люди Икс ’97
В эпоху безопасных ремейков, перезапусков и переосмыслений возрождённый мультсериал про «Людей Икс» смотрится как что-то из прошлого века — буквально и фигурально. Во-первых, создатели преимущественно сохранили заставку, стиль рисунка, дизайн персонажей и общую атмосферу олдскульного сериала. Если поставить рядом кадры из нового и старого сериала, то с ходу и не скажешь, где какой. А во-вторых, что даже важнее, авторы не стали сюсюкаться со зрителем, а просто швырнули того с места в карьер. Никаких рекапов и расшаркиваний: Профессор Икс умер вчера, а сегодня смотрим продолжение. Звучит идеально, не правда ли?
Сериал можно обвинить в странном темпе: одним эпизодам не хватает «воздуха», так всё насыщенно; зато в других повествование может переключиться на не самые важные сюжетные линии. Сдвоенный эпизод с Джубили — это что вообще было? Но это сущие мелочи на фоне отличного впечатления, сильных диалогов, развития персонажей и мощного экшена. «Люди Икс» не пытаются уходить в чернуху и пошлость (привет, «Пацаны» и «Неуязвимый»). Это взрослый мультсериал о несчастных взрослых людях, ищущих своё место в мире и потерявших почти всякую надежду.
Паразит: Серый
У манги «Паразит» за авторством Хитоси Ивааки уже было две экранизации — в виде неплохого аниме и двух неровных полнометражек. Поэтому Netflix вместе с режиссёром «Поезда в Пусан» Ёном Сан-хо решил не пересказывать в очередной раз историю школьника с плотоядным паразитом в руке, а придумать что-то новое.
Правда, совсем новым сюжет «Серого» назвать не получается. Сериал из шести эпизодов во многом опирается на те же сюжетные ходы, что и оригинальная манга, но представляет их по-своему. Даже завязка по большому счёту та же: на Землю прилетают инопланетяне, похищающие человеческие тела, а одному пришельцу не повезло — и ему пришлось делить организм с живым человеком. Но если Ивааки выводит из этой концепции целое философское рассуждение про хищника, добычу и круговорот жизни, сериал выбирает более приземлённые темы вроде социальных проблем и роли семьи в жизни человека.
В итоге получилась бодрая, хоть и не очень глубокая история без явно проседающих моментов, с интересными персонажами и отличными экшен-сценами. Ну а что до сильного расхождения с оригинальными темами — так на то это и спин-офф, чтобы показывать уже знакомую вселенную с другой стороны. К тому же «Серый» отлично работает как способ привлечь новую аудиторию к произведению Ивааки: если сериал зацепит, потом уже будет сложно удержаться от знакомства с оригинальной мангой.
Тёмная материя
Блейк Крауч, прямо скажем, посредственный писатель. Фабула каждой из его книг уместится в одной серии «Рика и Морти» — плюс предельная серьёзность и минус гиковское безумие. Его прошлый сериальный опыт в фантастическом жанре — сериал «Сосны» с Мэттом Диллоном — вышел, мягко говоря, невзрачным. «Тёмная материя» — его адаптация своего же бестселлера, вышедшего в 2016 году. По дороге из бара домой учителя физики Джейсона Дессена (Джоэл Эдгертон) похищает неизвестный. Его привозят на склад, заставляют переодеться и вкалывают ему некое вещество. Просыпается Джейсон не там, где потерял сознание, — совсем не там.
Дальше начинается путешествие по мультивселенной в попытках найти нужную дверь и вернуться домой, к жене и сыну. Разные версии одного Чикаго здесь могут отличаться светофильтром, а могут вообще быть непохожими друг на друга городами. Иногда и вовсе не городами. Как и Джейсон, Блейк Крауч использует второй шанс, чтобы исправить ошибки прошлого — многочисленные неточности, шероховатости и умолчания оригинального романа. У нас не так уж и много высокобюджетной фантастики, рассчитанной на один сезон. Не закрытой и резко оборванной, а именно сюжетно завершённой, поэтому такой шанс упускать нельзя.
«Тёмная материя» — неглупая фантастика, в которой (как и почти во всей хорошей фантастике) выдуманные технологии и драйвовые погони уходят на второй план, а на первом оказывается поиск простого человеческого счастья и собственного места в огромной вселенной.
Шугар
Для сценариста и шоураннера Марка Протосевича («Я — легенда», «Олдбой») момент, когда право на экранизацию «Шугара» выиграла Apple TV+, стал определяющим. К тому времени его проекты не выходили на экранах уже восемь лет, и прошло ещё три года, прежде чем сериал с Колином Фарреллом появился на стриминге. Тем более удивительно, что при таких рисках Протосевичу удалось продавить идею сериала, чей жанр и подтекст полностью менялся ближе к концу произведения — и грозил оставить шоу без аудитории к седьмой серии.
В своей основе «Шугар» — неонуар, на современный лад переосмысляющий жанровые тропы нуара классического. Фаррелл здесь играет доброго и честного детектива (под стать фамилии), который погружается на самое дно глянцевого с виду Лос-Анджелеса в поисках пропавшей внучки продюсера. Несмотря на заявленный ошеломительный твист, создателям сериала (Протосевичу и режиссёру Фернанду Мейреллишу) удалось создать нечто, что стоит просмотра не только из-за резкого поворота истории. «Шугар» великолепно поставлен и снят, напряжение растёт от первой до последней серии, а финал, хоть он и обещает второй сезон, вполне может быть счастливым концом истории с лёгкой горькой ноткой — уж очень хочется ещё немного задумчивого Фаррелла, рассекающего по неоновым улицам Города ангелов.
Задача трёх тел
Экранизация сверхпопулярного китайского научно-фантастического цикла Лю Цысиня от Netflix и шоураннеров «Игры престолов» вышла местами противоречивой, местами пресной, но всё равно удивительной и притягательной. Команда и не ставила задачу адаптировать книги один в один — с этим уже справилась китайская «Задача трёх тел». Новая версия сохранила от первоисточника интригу, основные конфликты и, конечно, ощущение полной безнадёжности перед надвигающейся угрозой с Трисоляриса. Что можно сделать, когда развитый враг уже взял тебя на прицел? Когда его технологии могут заблокировать любые исследования? Когда он может всё видеть и слышать? В книгах Лю Цысиня есть на это ответ — сумбурный, но невероятно зрелищный и масштабный. Первый сезон уже проложил сюжетные линии к событиям следующих книг. Благо, сериал продлили, и у нас будет возможность увидеть эффектную борьбу с Трисолярисом и не менее эффектный финал истории. Тем более, у Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса получаются неплохие адаптации, когда первоисточник дописан.
Звёздные войны: Бракованная партия
Отряд «бракованных» клонов появился ещё в седьмом сезоне «Войн клонов», где получил большую сюжетную линию, а вскоре заслужил и собственный сериал. «Бракованная партия» стартовала сразу после событий «Мести ситхов». Мультсериал во всём ощущался как продолжение «Войн клонов»: в стиле анимации, персонажах и развитии тем и сюжетных линий. Да что там, «Партия» разгонялась так же, как и «Войны клонов»: если первый сезон был больше посвящён отдельным миссиям, взаимодействиям персонажей и знакомству с Омегой — необычной девочкой-клоном, — то во втором авторы значительно подняли ставки и выдали одни из лучших анимационных эпизодов в истории Star Wars.
Третий удерживает планку: ставки растут, а отряд так и не оправился после трагедии в финале второго сезона. Дэйв Филони и его команда продолжают раскрывать тему исследований клонов и их печальной судьбы, подводя ниточки к сериалам и девятому эпизоду (кажется, следить за становлением проекта «Некромант» интереснее, чем за его реализацией). Финал достойно проводил героев и оставил нас в ожидании следующего анимационного проекта по «Звёздным войнам» — анимация во вселенной в среднем получается удачнее, чем фильмы и сериалы.
Главный нефантастический сериал: «Сёгун»
«Сёгун», вышедший в феврале на FX, позиционировали как новую замену «Игре престолов». Это не так. Однако это продукт, максимально близкий к ней. И не только потому, что это масштабный исторический сериал с огромным бюджетом и реками крови или история о нескольких претендентах на внезапно опустевший трон. Здесь нет хороших персонажей — каждый преследует собственные интересы и выживает как может.
События «Сёгуна» происходят ближе к концу периода Сэнгоку (или Эпохи воюющих провинций), когда даймё, крупные военные феодалы, элита среди самураев, вели беспрестанные войны между собой. Всем известно, что среди исторических событий, вдохновивших Джорджа Мартина на «Песнь льда и пламени», была Война Роз — долгая и сложная череда конфликтов за английский трон в XV веке. Но там, где Мартин использовал лишь концепцию да несколько определяющих событий, Джеймс Клавелл, автор оригинального романа, взял за основу реально существовавших людей той эпохи, изменив лишь их имена и некоторые элементы биографии.
Шоураннеры сериала, Рэйчел Кондо и Джастин Маркс, идут ещё дальше. Они смещают оптику с главного героя, Джона Блэкторна, и акцентируют внимание на японских персонажах, снабжая речь каждого субтитрами, шрифт которых был взят из «Звёздных войн». В «Сёгуне», как и в «Игре престолов», множество POV: мы видим ситуацию со всех сторон и можем выбрать себе персонажа, за которого будем болеть, — и не факт, что он доживет до 10 серии.
«Сёгун», как и первые сезоны «Игры престолов», использует в качестве основы оригинальное произведение, подчёркивая его художественные достоинства — сложные диалоги, часто не менее захватывающие, чем батальные сцены, ярко и очень подробно выписанных персонажей и продуманный сеттинг. В результате получился мощный, зрелищный сериал, одно из лучших телевизионных впечатлений 2024 года.