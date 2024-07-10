Лучшие сериалы 2024 года: первое полугодие

2024 год перевалил за середину — и можно уже делать кое-какие выводы о сериалах. В нашу подборку вошли главные фантастические, фэнтезийные и мистические новинки первого полугодия. Мы не делили их на новые/старые, живые/анимационные, закончившиеся и нет и не стремились к круглой цифре. Это просто подборка новых сезонов, на которые стоит обратить внимание. В список не вошли только аниме-сериалы. Как всегда, по той простой причине, что их очень много — они заслуживают собственный список. А ещё не вошёл «Дом дракона», ведь судить сериал по первым сериям пока рано. Но в итогах года он наверняка будет.

Фоллаут

Сериал, который почти никто не ждал. Экранизация серии ролевых игр, последние части которых вызывают у фанатов разочарование. Шоураннеры, чей последний проект, скатившийся из-за чрезмерных сюжетных поворотов, просто снесли из каталога онлайн-кинотеатра. И вот так номер: Fallout оказывается увлекательным зрелищем! Зрителям во всей красе показывают не только постапокалиптические пустоши, но и потайные уголки Убежищ, казармы Братства Стали и даже полную надежд Америку за мгновения до ядерной катастрофы. И всё это — с характерным для серии чёрным юмором, толикой абсурда и забавными игровыми условностями.

«Мир Дикого Запада» в своё время хвалили за воссоздание атмосферы видеоигры — например, выделение главных героев среди NPC и ощущение некоторой искусственности. И вот пожалуйста, этого всего мы вдоволь получили в Fallout. Сериал опирается на фирменный стиль Джонатана Нолана и Лизы Джой, но исправляет ряд ошибок. Всё это позволило завоевать внимание как поклонников серии, так и просто любителей фантастики. Fallout отлично смотрится, даже если вы никогда не отправлялись на поиски водяного чипа.

Люди Икс ’97

В эпоху безопасных ремейков, перезапусков и переосмыслений возрождённый мультсериал про «Людей Икс» смотрится как что-то из прошлого века — буквально и фигурально. Во-первых, создатели преимущественно сохранили заставку, стиль рисунка, дизайн персонажей и общую атмосферу олдскульного сериала. Если поставить рядом кадры из нового и старого сериала, то с ходу и не скажешь, где какой. А во-вторых, что даже важнее, авторы не стали сюсюкаться со зрителем, а просто швырнули того с места в карьер. Никаких рекапов и расшаркиваний: Профессор Икс умер вчера, а сегодня смотрим продолжение. Звучит идеально, не правда ли?

Сериал можно обвинить в странном темпе: одним эпизодам не хватает «воздуха», так всё насыщенно; зато в других повествование может переключиться на не самые важные сюжетные линии. Сдвоенный эпизод с Джубили — это что вообще было? Но это сущие мелочи на фоне отличного впечатления, сильных диалогов, развития персонажей и мощного экшена. «Люди Икс» не пытаются уходить в чернуху и пошлость (привет, «Пацаны» и «Неуязвимый»). Это взрослый мультсериал о несчастных взрослых людях, ищущих своё место в мире и потерявших почти всякую надежду.

Паразит: Серый

У манги «Паразит» за авторством Хитоси Ивааки уже было две экранизации — в виде неплохого аниме и двух неровных полнометражек. Поэтому Netflix вместе с режиссёром «Поезда в Пусан» Ёном Сан-хо решил не пересказывать в очередной раз историю школьника с плотоядным паразитом в руке, а придумать что-то новое.

Правда, совсем новым сюжет «Серого» назвать не получается. Сериал из шести эпизодов во многом опирается на те же сюжетные ходы, что и оригинальная манга, но представляет их по-своему. Даже завязка по большому счёту та же: на Землю прилетают инопланетяне, похищающие человеческие тела, а одному пришельцу не повезло — и ему пришлось делить организм с живым человеком. Но если Ивааки выводит из этой концепции целое философское рассуждение про хищника, добычу и круговорот жизни, сериал выбирает более приземлённые темы вроде социальных проблем и роли семьи в жизни человека.

В итоге получилась бодрая, хоть и не очень глубокая история без явно проседающих моментов, с интересными персонажами и отличными экшен-сценами. Ну а что до сильного расхождения с оригинальными темами — так на то это и спин-офф, чтобы показывать уже знакомую вселенную с другой стороны. К тому же «Серый» отлично работает как способ привлечь новую аудиторию к произведению Ивааки: если сериал зацепит, потом уже будет сложно удержаться от знакомства с оригинальной мангой.

Тёмная материя

Блейк Крауч, прямо скажем, посредственный писатель. Фабула каждой из его книг уместится в одной серии «Рика и Морти» — плюс предельная серьёзность и минус гиковское безумие. Его прошлый сериальный опыт в фантастическом жанре — сериал «Сосны» с Мэттом Диллоном — вышел, мягко говоря, невзрачным. «Тёмная материя» — его адаптация своего же бестселлера, вышедшего в 2016 году. По дороге из бара домой учителя физики Джейсона Дессена (Джоэл Эдгертон) похищает неизвестный. Его привозят на склад, заставляют переодеться и вкалывают ему некое вещество. Просыпается Джейсон не там, где потерял сознание, — совсем не там.

Дальше начинается путешествие по мультивселенной в попытках найти нужную дверь и вернуться домой, к жене и сыну. Разные версии одного Чикаго здесь могут отличаться светофильтром, а могут вообще быть непохожими друг на друга городами. Иногда и вовсе не городами. Как и Джейсон, Блейк Крауч использует второй шанс, чтобы исправить ошибки прошлого — многочисленные неточности, шероховатости и умолчания оригинального романа. У нас не так уж и много высокобюджетной фантастики, рассчитанной на один сезон. Не закрытой и резко оборванной, а именно сюжетно завершённой, поэтому такой шанс упускать нельзя.

«Тёмная материя» — неглупая фантастика, в которой (как и почти во всей хорошей фантастике) выдуманные технологии и драйвовые погони уходят на второй план, а на первом оказывается поиск простого человеческого счастья и собственного места в огромной вселенной.

Шугар

Для сценариста и шоураннера Марка Протосевича («Я — легенда», «Олдбой») момент, когда право на экранизацию «Шугара» выиграла Apple TV+, стал определяющим. К тому времени его проекты не выходили на экранах уже восемь лет, и прошло ещё три года, прежде чем сериал с Колином Фарреллом появился на стриминге. Тем более удивительно, что при таких рисках Протосевичу удалось продавить идею сериала, чей жанр и подтекст полностью менялся ближе к концу произведения — и грозил оставить шоу без аудитории к седьмой серии.

В своей основе «Шугар» — неонуар, на современный лад переосмысляющий жанровые тропы нуара классического. Фаррелл здесь играет доброго и честного детектива (под стать фамилии), который погружается на самое дно глянцевого с виду Лос-Анджелеса в поисках пропавшей внучки продюсера. Несмотря на заявленный ошеломительный твист, создателям сериала (Протосевичу и режиссёру Фернанду Мейреллишу) удалось создать нечто, что стоит просмотра не только из-за резкого поворота истории. «Шугар» великолепно поставлен и снят, напряжение растёт от первой до последней серии, а финал, хоть он и обещает второй сезон, вполне может быть счастливым концом истории с лёгкой горькой ноткой — уж очень хочется ещё немного задумчивого Фаррелла, рассекающего по неоновым улицам Города ангелов.

Задача трёх тел

Экранизация сверхпопулярного китайского научно-фантастического цикла Лю Цысиня от Netflix и шоураннеров «Игры престолов» вышла местами противоречивой, местами пресной, но всё равно удивительной и притягательной. Команда и не ставила задачу адаптировать книги один в один — с этим уже справилась китайская «Задача трёх тел». Новая версия сохранила от первоисточника интригу, основные конфликты и, конечно, ощущение полной безнадёжности перед надвигающейся угрозой с Трисоляриса. Что можно сделать, когда развитый враг уже взял тебя на прицел? Когда его технологии могут заблокировать любые исследования? Когда он может всё видеть и слышать? В книгах Лю Цысиня есть на это ответ — сумбурный, но невероятно зрелищный и масштабный. Первый сезон уже проложил сюжетные линии к событиям следующих книг. Благо, сериал продлили, и у нас будет возможность увидеть эффектную борьбу с Трисолярисом и не менее эффектный финал истории. Тем более, у Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса получаются неплохие адаптации, когда первоисточник дописан.

Звёздные войны: Бракованная партия

Отряд «бракованных» клонов появился ещё в седьмом сезоне «Войн клонов», где получил большую сюжетную линию, а вскоре заслужил и собственный сериал. «Бракованная партия» стартовала сразу после событий «Мести ситхов». Мультсериал во всём ощущался как продолжение «Войн клонов»: в стиле анимации, персонажах и развитии тем и сюжетных линий. Да что там, «Партия» разгонялась так же, как и «Войны клонов»: если первый сезон был больше посвящён отдельным миссиям, взаимодействиям персонажей и знакомству с Омегой — необычной девочкой-клоном, — то во втором авторы значительно подняли ставки и выдали одни из лучших анимационных эпизодов в истории Star Wars.

Третий удерживает планку: ставки растут, а отряд так и не оправился после трагедии в финале второго сезона. Дэйв Филони и его команда продолжают раскрывать тему исследований клонов и их печальной судьбы, подводя ниточки к сериалам и девятому эпизоду (кажется, следить за становлением проекта «Некромант» интереснее, чем за его реализацией). Финал достойно проводил героев и оставил нас в ожидании следующего анимационного проекта по «Звёздным войнам» — анимация во вселенной в среднем получается удачнее, чем фильмы и сериалы.