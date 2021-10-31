Малый Арракис. Вспоминаем телеадаптации «Дюны»

В октябре 2021 года на «КиноПоиске» появилась «Дюна Фрэнка Герберта» — телевизионная адаптация культового романа, снятая в 2000 году режиссёром Джоном Харрисоном. До выхода фильма Дени Вильнёва именно эта версия считалась наиболее близкой к первоисточнику. Сейчас о ней вспоминают реже, чем о картине Дэвида Линча. А между тем в своё время мини-сериал Харрисона произвёл настоящий фурор и до сих пор остаётся одной из трёх самых просматриваемых программ в истории канала Sci Fi (ныне Syfy). «Мир фантастики» решил вспомнить детище Харрисона, его продолжение — «Дети Дюны», а также поговорить об анонсированном недавно сериале «Дюна: Сестричество» (Dune: the Brotherhood).

Рождение «Дюны»

В конце девяностых годов продюсер Ричард Рубинштейн обнаружил, что телевизионные права на «Хроники Дюны» всё ещё свободны, и купил права сразу на шесть книг. Рубинштейн уже продюсировал экранизации «Противостояния» и «Лангольеров» Стивена Кинга для ТВ и пришёл к выводу, что телевизионный формат идеально подходит для сложных толстых книг.

Я обнаружил, что между длинными, сложными книгами и телевизионными мини-сериалами образуется идеальный союз. Некоторые книги просто невозможно сжать до формата двухчасового фильма. Ричард Рубинштейн, продюсер

Заполучив права, Рубинштейн начал искать режиссёра, который смог бы перенести масштабный мир Фрэнка Герберта на телеэкраны максимально близко к тексту. Его выбор пал на Джона Харрисона, композитора, сценариста, режиссёра и актёра, который начал свою карьеру с производства низкобюджетных телепроектов с Джорджем Ромеро и сыграл зомби в «Рассвете мертвецов».

Рубинштейн хорошо знал Харрисона. Собственно говоря, именно он в середине восьмидесятых и запустил режиссёрскую карьеру кинематографиста, предложив ему поставить пару эпизодов телесериала «Сказки с тёмной стороны». Литературный, театральный и строго классический стиль постановщика показался продюсеру идеально подходящим для «Дюны».

Харрисон познакомился с романом Фрэнка Герберта ещё в школе, и книга произвела на него огромное впечатление.

Многие люди трактуют «Дюну» как научную фантастику — но только не я. Я считаю роман эпическим приключением в классической традиции. Это история из мифов и легенд, не слишком отличающаяся от «Смерти Артура» или любого мессианского эпоса. Просто так уж сложилось, что её действие разворачивается в будущем. Джон Харрисон, постановщик

Рубинштейн рассказал Харрисону о своём видении материала, тот с ним согласился и выдвинул несколько собственных условий.

Я сразу заявил, что не собираюсь делать ремейк Линча. Я слишком уважаю Дэвида и его творчество и не думаю, что он сам был рад тому, как всё обернулось с этим фильмом. Его «Дюну» я не считаю хорошей адаптацией исходного материала по многим причинам, а я как раз намеревался экранизировать роман максимально близко к первоисточнику, но при этом не изменять законам драматического кино. Джон Харрисон, постановщик

За финансированием Рубинштейн обратился к телеканалу Sci Fi. Оказалось, продюсер пришёл вовремя. Тогдашний президент канала Бонни Хаммер как раз хотел делать ставку на регулярные высокобюджетные сериалы, и в 2000 году Sci Fi намеревался вложить в производство нового контента 146 миллионов долларов (на 60 миллионов больше, чем годом ранее). В ноябре 1999-го трёхсерийная экранизация «Дюны» получила зелёный свет.

Сегодня эта история ещё актуальнее, чем тогда, когда Герберт её написал. В шестидесятых за влияние над миром боролись две сверхдержавы. Сегодня мы живём в более феодальном, корпоративном мире, мало чем отличающимся от вселенной «Дюны», которая состоит из отдельных домов и центров власти, связанных между собой и объединённых необходимым всем товаром. Джон Харрисон, постановщик

Студийные съёмки

Поначалу Харрисон и Рубинштейн подумывали снимать на натуре. Рубинштейн побывал в Австралии, Тунисе, Марокко и даже в Намибии, и ему пришлось отказаться от этой идеи. Погодные условия в пустыне были непредсказуемы — в той же Намибии ветер три дня подряд дул со скоростью 70 километров в час, а ограниченный бюджет и плотный график не оставляли съёмочной группе пространства для манёвра. В конечном итоге четырёхмесячные съёмки перенесли в павильоны пражской студии «Баррандов».

Мы выбрали Прагу по многим причинам. Здесь была экономически благоприятная рабочая обстановка: съёмки банально обходились дешевле, при этом в Чехии очень много талантливых актёров и кинематографистов, а заодно самые большие павильоны в Европе. Джон Харрисон, постановщик

Один из павильонов студии засыпали песком, но Харрисон не хотел снимать «Дюну» на фоне зелёного экрана. Оператор мини-сериала, трёхкратный обладатель «Оскара» Витторио Стораро («Апокалипсис сегодня», «Последнее танго в Париже», «Последний император», «Леди-ястреб»), предложил выход: стены павильона были обклеены увеличенными на компьютере фотографиями реальной пустыни, сделанными Стораро в Африке. Он же подвёл на площадку уникальную систему освещения Translite. Система позволяла Стораро менять цветовую палитру сцены в зависимости от настроения персонажа или атмосферы происходящего. По сути, эту систему можно назвать предшественницей «Объёма», с помощью которого Джон Фавро и Дэйв Филони снимали «Мандалорца».

Костюмеры разработали узнаваемый визуальный стиль для всех четырёх культур, представленных в фильме, — Атрейдесов, Харконненов, имперского двора и кочевников-фрименов. Все костюмы представляли собой смесь футуризма и ретро, наглядно отражающую ценности каждой культуры и характер её лидеров. Единственная странность — одержимость абсолютно всех персонажей причудливыми головными уборами.

Особую сложность для съёмок представляли фримены. В романе их глаза под постоянным воздействием спайса приобретали синий цвет. Чтобы отразить это изменение, все играющие кочевников актёры носили специальные флюоресцентные контактные линзы и снимались на особые камеры. Решение было не идеальным — синий цвет мог исчезнуть прямо посреди сцены, если свет падал на линзы под другим углом, но это всё равно было проще и дешевле, чем искусственно раскрашивать глаза каждого фримена на компьютере.

20 миллионов долларов — приличная сумма для телепроектов того времени, но недостаточная, чтобы адекватно перенести на экран всё величие мира «Дюны». Второй проблемой оказался предельно плотный график, вынуждавший Харрисона выжимать максимум из каждого имеющегося в его распоряжении дня.

Слабым местом мини-сериала стали спецэффекты. Да, большая часть кадров снималась в павильоне, но панорамные виды планеты и её столицы, Арракина, полеты на орнитоптерах и поездки на песчаных червях были нарисованы на компьютере. В 2001 году «Дюна» получила премию «Эмми» за лучшие визуальные эффекты, но сегодня эти кадры выглядят безнадёжно устаревшими.

Максимально близко к тексту

Харрисон не только поставил сериал, но и лично написал сценарий. Формат мини-сериала дал ему главное преимущество перед Линчем — хронометраж, позволяющий перенести роман на экран максимально близко к тексту. Разумеется, целиком сохранить оригинал не вышло. Постановщик был вынужден вырезать все гигантские внутренние монологи, столь любимые Гербертом, и полноценно их компенсировать не удалось. Герберт через монологи сообщает очень много важных деталей о героях, и вся эта информация пропала вместе с монологами.

А вот в других местах Харрисон придерживается текста даже ближе, чем следовало бы. Некоторые сцены на бумаге работают лучше, чем на экране, и их можно было бы вырезать без всякого вреда для повествования. К примеру, сериал показывает нам смерть Льет-Кайнза, но эта сцена не способна оказать эмоциональное воздействие на зрителя, поскольку персонаж не успевает сыграть никакой значимой роли в сюжете.

Однако к чести Харрисона стоит признать, что он всё-таки позволял себе отходить от текста романа. Постановщик старался прояснять моменты, которые Герберт либо описывал в общих чертах, либо вообще игнорировал. Временами Харрисон слишком увлекался, стремясь разжевать происходящее для тех, кто вообще никогда не слышал о первоисточнике, но в целом ему удалось сохранить нужный темп.

Главным нововведением мини-сериала стали расширенные роли женских персонажей. Харрисон сделал леди Джессику, Шани и принцессу Ирулан более значимыми для сюжета. Ирулан, которая в «Дюне» появляется только в предваряющих каждую главу эпиграфах, получила собственную сюжетную линию, где она предстаёт умным, хитрым и опытным политическим игроком, каким и показана в более поздних книгах. Принцесса пытается разобраться в обстоятельствах случившейся на Арракисе трагедии, и такой ход избавил Харрисона от необходимости всё это объяснять зрителям — иначе пришлось бы вываливать на них ушат информации в закадровом тексте или в бесполезных для повествования монологах главного злодея.

К слову о злодеях. В отличие от «Дюны» Линча, где барон Владимир Харконнен показан помешавшимся на насилии безумцем, Харконнен Харрисона — умный и хитрый интриган, который придумал гениальный план, позаботился о каждой мелочи и не учёл лишь одного: что сын герцога Лето оказался тем самым мессией, который был обещан народу фрименов десять тысяч лет назад и который поднял их на священный джихад.

Самый просматриваемый сериал на Sci Fi

Харрисону удалось собрать поистине интернациональный актёрский состав. В фильме снимались актёры со всей Европы: из Великобритании, Германии, Чехии и других стран. Главная роль досталась молодому шотландцу Алеку Ньюману. На начало съёмок Ньюману было 26 лет, и это, пожалуй, основная проблема фильма.

По книге Полу было всего 15 лет в начале романа и 18 — под конец. На Арракисе ему в прямом смысле слова пришлось повзрослеть и из капризного и избалованного наследника аристократической семьи превратиться в лидера и спасителя целого народа. Харрисон же, как и Линч, накинул Полу годков, тем самым существенно подпортив характер персонажа. Когда Пол капризничает и ведёт себя как ребёнок в 15, это вполне логично, но когда подобный трюк на экране проворачивает взрослый Алек Ньюман, выглядит это уже странно.

Остальные актёры справились со своими ролями довольно неплохо. Рецензенты в первую очередь стремились отметить исполнительниц женских ролей. Саския Ривз (леди Джессика) и Барбора Кодетова (Шани) действительно добавили своим персонажам глубины, но самой большой удачей оказалась Джули Кокс (принцесса Ирулан) — она украла все сцены с участием своего персонажа.

«Дюна» стала настоящим хитом. Вышедший в декабре 2000 года мини-сериал посмотрело свыше трёх миллионов домохозяйств — это до сих пор один из лучших показателей в истории канала Sci Fi. В следующем году мини-сериал завоевал две премии «Эмми» — за выдающуюся операторскую работу и лучшие спецэффекты. В том же году на DVD вышла режиссёрская версия «Дюны», которая стала ещё на полчаса длиннее: Харрисон добавил к каждой серии по десять минут.

Успех «Дюны» вдохновил руководство Sci Fi на производство ещё нескольких высокобюджетных сериалов. В 2002 году в эфир вышел «Похищенный» Стивена Спилберга, а в 2003-м состоялась премьера мини-сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».

Все говорили мне, что я просто выжил из ума: набрал всех этих безвестных актёров и нанял этих театралов, которые понятия не имели о телевизионных съёмках. Но я подумал, что роман Фрэнка Герберта — это не самый привычный телевизионный материал. Сегодня телевидение может иметь дело с материалами и темами, которые были немыслимы ещё десять лет назад. Ричард Рубинштейн, продюсер

Дети Дюны

Поскольку Ричард Рубинштейн сразу купил права на все шесть книг «Хроник Дюны», Харрисон ещё до премьеры своего проекта предлагал Sci Fi заняться производством следующего мини-сериала, который объединил бы сюжеты «Мессии Дюны» и «Детей Дюны». Однако руководство канала было не уверено в успехе затеи и хотело подождать.

Мне пришло в голову, что «Мессия» и «Дети Дюны» фактически рассказывают одну историю, которая подводит черту под определённой главой в саге об Атрейдесах. Я подумал, что вместо того, чтобы заниматься ими по отдельности, я смогу снять обе части за один раз и сделать ещё один шестичасовой мини-сериал. Джон Харрисон, постановщик

В итоге к тому моменту, как Sci Fi дал зелёный свет съёмкам продолжения, Харрисон уже был занят — подписался на создание другого проекта для канала ABC. Он сохранил за собой должность исполнительного продюсера и по-прежнему должен был написать сценарий, но в режиссёрское кресло сел многообещающий телевизионный режиссёр Грег Яйтанес.

Решение объединить обе части оказалось довольно успешным, поскольку сюжет «Мессии» целиком уместился в первую серию мини-сериала, и это при том, что Харрисон его ещё и растянул.

Приступая ко второй адаптации Герберта, Харрисон позволил себе больше вольностей, чем в первый раз. Чтобы лучше увязать две части воедино, он внёс в сюжет несколько изменений, самое заметное из которых — появление нового персонажа, сестры принцессы Ирулан Венсиции, которая приняла на себя роль одного из заговорщиков. По книге эту роль выполняла сама Ирулан, и было не очень понятно, откуда в конце романа у неё взялась такая любовь к мужу, которого она всеми силами пыталась свергнуть. Появление амбициозной и коварной сестры устранило эту нестыковку.

Ещё одним знаменательным отличием стала сцена гибели сестры Пола Алии. Попав под почти полное влияние своего генетического предка Владимира Харконнена, Алия постепенно утрачивала разум и в конечном итоге оканчивала жизнь самоубийством, лишь бы не позволить Харконнену полностью завладеть её телом. И в книге, и в сериале исход один и тот же, но на экране он обставлен с куда большим драматизмом.

Молодость профессора Ксавье

Продюсеры постарались собрать практически тот же состав, что участвовал в съёмках «Дюны», но без замен не обошлось. Из-за беременности не смогла вернуться к роли леди Джессики Саския Ривз, и продюсерам пришлось обратиться к актрисе Элис Криге. Примечательно, что Криге была первоначальной кандидаткой на роль Джессики и во время съёмок «Дюны», но тогда из-за конфликта в расписании продюсерам не удалось её заполучить.

Самым заметным пополнением актёрского состава стала Сьюзан Сарандон, которой досталась роль принцессы Венсиции. Идея пригласить Сарандон пришла Рубинштейну при просмотре трансляции нью-йоркского парада, который комментировала актриса. В какой-то момент Сарандон обмолвилась, что очень любит «Дюну» Фрэнка Герберта, и продюсер решил при первой же возможности заманить её в проект. Когда дело дошло до кастинга, Сарандон с радостью согласилась. «Играть умного злодея всегда весело», — отметила она.

«Дети Дюны» стали настоящим бенефисом для шотландского актёра Джеймса Макэвоя, сыгравшего Лето II, сына Пола. До «Дюны» Макэвой успел засветиться в нескольких эпизодических ролях (самая заметная — в «Братьях по оружию»), но роль Лето позволила Джеймсу заявить о себе во всеуслышание.

На производство «Детей Дюны» выделили те же 20 миллионов, что и на «Дюну», но на этот раз результат получился другим — спецэффекты во втором мини-сериале на порядок лучше, чем в первом.

При этом создателям визуальных эффектов пришлось изрядно исхитриться, чтобы уложиться в сроки и бюджет. Изначальный план предполагал создание 400 кадров со спецэффектами, но в финальной версии фильма их 628. Мастера по компьютерной графике приступили к работе ещё до того, как Рубинштейн и Харрисон нашли режиссёра, и работали до самого последнего дня, причем в течение трёх месяцев до окончания производства новые кадры рендерились безостановочно. Больше всего хлопот вызвала сцена с поимкой песчаного червя — её начали первой и закончили последней.

Ещё одно существенное отличие было в пустынных съёмках. Харрисон снимал «Дюну» в павильоне на фоне гигантских фотографий настоящей пустыни. В «Детях Дюны» вся пустыня, равно как и панорамные виды Дюны и её столицы, Арракина, нарисованы с нуля на компьютере. Первые две с половиной минуты первой серии полностью созданы с использованием компьютерной графики. На создание этих кадров ушло около полугода.

Судьба «Дюны»

«Дети Дюны» вышли в эфир 16 марта 2003 года и тоже произвели настоящий фурор. Оба мини-сериала Харрисона до сих пор входят в тройку самых просматриваемых программ канала Sci Fi. Второй мини-сериал выиграл премию «Эмми» за выдающиеся спецэффекты и был номинирован ещё на три. После выхода DVD «Дети Дюны» обрели поистине культовый статус среди фанатов, которые по-прежнему вспоминают сериал с теплотой.

Когда «Дети Дюны» только выходили в эфир, Рубинштейн в интервью заверял, что Харрисон уже приступил к написанию сценария для третьего мини-сериала, который должен был объединить события трёх оставшихся книг Герберта. Президент Sci Fi Бонни Хаммер вторила ему, говоря, что, если «Дети Дюны» понравятся публике, канал будет готов даже на полноценный сериал длиной в 20–22 эпизода. Однако, несмотря на безусловный успех «Детей Дюны», эта идея так и осталась мечтой.

На мой взгляд, «Дюна и «Дети Дюны» — это научная фантастика для тех, кто обычно не любит научную фантастику. Ричард Рубинштейн, продюсер

Действуйте, сёстры!

В 2019 году Warner Bros. анонсировала телевизионный сериал «Дюна: Сестричество», который должен был стать приквелом фильма. Официальный анонс был весьма скуп на детали — «доведя до совершенства владение собственным телом и разумом, сестры ордена Бене Гессерит мастерски маневрируют в феодальных интригах и политиках Империума, преследуя собственные цели, которые в конечном итоге приведут их на загадочную планету Арракис, известную её жителям как Дюна».

Планировалось, что шоураннером сериала выступит сценарист «Дюны» Вильнёва Джон Спэйтс, а сам Вильнёв поставит пилотный эпизод. Сериал должен был выйти на сервисе HBO Max, и студия была настолько уверена в успехе, что сразу заказала производство целого сезона.

Спэйтс должен был написать сценарии для всех серий, однако уже осенью 2019 года в прессе появились сведения, что первая версия пилота и синопсис сериала не устроили руководство Warner Bros., и вскоре Спэйтс покинул проект. Он «сосредоточился на написании сценария для сиквела», который официально анонсировали, правда, только два года спустя.

Следующий шоураннер был найден только летом 2021 года — им стала одна из исполнительных продюсеров и сценаристов сериала «Призраки усадьбы Блай» Дайан Адему-Джон. Пресса встретила назначение Адему-Джон с восторгом — когда «Орден сестёр» только анонсировали, западные журналисты изрядно возмущались тем, что сериал об ордене могущественных женщин снимает исключительно мужская компания: шоураннер и сценарист Джон Спэйтс, режиссёр Дени Вильнёв и исполнительные продюсеры Брайан Герберт, Байрон Мерритт и Кевин Андерсон.

Наличие среди исполнительных продюсеров Герберта и Андерсона позволяет предположить, что сюжет сериала будет как-то связан с их романом «Орден сестёр Дюны», первой частью трилогии «Великие школы Дюны», вышедшей в 2012 году. Действие романа разворачивается за 10 тысяч лет до событий оригинальной «Дюны»; он повествует о зарождении ордена Бене Гессерит, начале генетической программы по созданию Квизац Хадераха и появлении фрименов. Но пока это всего лишь догадки.

* * *

На днях студия Legendary официально анонсировала сиквел «Дюны» — вторая часть должна выйти в 2023 году. Скрасить ожидание можно за просмотром мини-сериалов Харрисона и Яйтанса. Ну и перечитыванием романов Герберта и наследников, которых хватит ещё не на одну телеэпопею!