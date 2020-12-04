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    #Звёздные войны (Star Wars) #Мандалорец #обзор сериала

    «Мандалорец», 2 сезон, 6 серия: возвращение, которого ждали столько лет

    4 декабря 2020
    Дарья Беленкова
    04.12.2020
    16949
    3 минуты на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #Мандалорец #обзор сериала
    «Мандалорец», 2 сезон, 6 серия: возвращение, которого ждали столько лет

    Джедай Асока Тано отказалась тренировать юного Грогу (бывший Малыш Йода) — мол, тот слишком сильно привязан к Дину Джарину. Этому падавану нужен другой учитель. Асока советует Мандалорцу и его воспитаннику отправиться на планету Тайтон, найти Видящий Камень и связаться с одним из других немногочисленных джедаев, переживших имперский кровавый террор. Мандо доставляет малыша на планету в целостности и сохранности, находит камень, и Грогу удается войти в контакт с Силой. Но тут на планету прибывает неожиданный гость. И не один…

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Шутки кончились — больше никаких побочных приключений и филлеров. «Мандалорец»несётся к развязке второго сезона на всех парах, а нас вот уже вторую серию заваливают важной и шокирующей сюжетной информацией. Так что сначала посмотрите эпизод — или приготовьтесь к спойлерам.

    Сюрпризы начинаются уже в первые секунды, в блоке «в предыдущих сериях». Помните наёмницу Феннек Шанд, пытавшуюся прикончить Дина на Татуине в первом сезоне? Еще тогда нам дали понять, что она пережила своё смертельное ранение, и теперь стало ясно, благодаря кому.

    Мандалорец благоразумно пытается покинуть планету, как только видит на горизонте незнакомый корабль, но не может забрать Грогу с Видящего Камня: используя джедайский «Скайп», малыш окружает себя непробиваемым силовым полем. Большинству зрителей этот корабль прекрасно знаком, и один его вид заставляет сердце биться быстрее. На поверхность Тайтона приземляется «Раб 1».

    «Мандалорец», 2 сезон, 6 серия: возвращение, которого ждали столько лет 5

     

    Тысячи фанатов ждали этого момента годами. Легендарный охотник за головами, мандалорец Боба Фетт, первый раз появился на экранах в пятом эпизоде саги и полюбился публике после «Возвращения джедая». Затем мы узнали предысторию Бобы в «Атаке клонов», а о его приключениях в более зрелом возрасте — в мультсериале «Войны клонов». Cудьба Бобы после падения в пасть сарлакка описывалась в романах и комиксах Расширенной вселенной, а эпизодические камео мелькали в играх, например в Jedi Academy.

    Затем наступил тотальный перезапуск, и, согласно новому канону, Боба снова оказался в брюхе сарлакка на Татуине. В первой серии этого сезона нам намекнули на то, что охотник за головами жив. И вот спустя 30 лет Боба Фетт снова триумфально возвращается в кинолетопись «Звёздных войн». Да как возвращается! Постаревший Темура Моррисон исполняет свою роль всё так же блистательно и просто излучает суровую харизму и опасность.

    «Мандалорец», 2 сезон, 6 серия: возвращение, которого ждали столько лет 3

    Вылечив на Татуине Феннек Шанд от ран, Боба заручается поддержкой наёмницы и отправляется в погоню за Дином Джарином. Он ожидаемо требует у Мандо вернуть свой доспех. Но Дин, как и раньше, придерживается традиций и считает, что всё сделанное из бескара принадлежит воинам Мандалора. А покрытый шрамами незнакомец в тускенских лохмотьях и убийца Феннек не вызывают у него доверия. Боба предлагает Мандалорцу сделку: в обмен на доспех он гарантирует малышу Грогу и Дину защиту от преследователей. Но переговорам не суждено завершиться, потому что преследователи заявляются на Тайтон собственной персоной.

    Конечно же, это имперский отряд Моффа Гидеона, который не оставил попыток заполучить Дитя. И с этого момента сериал превращается в зубодробительный боевик.

    Забудьте весь экшен в предыдущих сериях — потому что в этот раз в режиссёрском кресле сидит Роберт Родригес («От заката до рассвета», «Город грехов»). Практически половину 30-минутного эпизода заняли отлично поставленные боевые сцены, в которых герои убивают несчастных имперских штурмовиков различными способами. Иногда неожиданно жестокими для «Диснея» — чего стоит «добивание» штурмовика тускенской булавой-гадерффаем. В переломный момент боя Боба возвращает себе свой доспех, и уровень фансервиса достигает критических показателей.

    «Мандалорец», 2 сезон, 6 серия: возвращение, которого ждали столько лет 4

    Однако эпизод не зря называется «Трагедия»: Дина Джарина ждут сплошные беды. Имперцы взрывают «Лезвие бритвы» и забирают Грогу! Малыш не может дать злодеям отпор: его силы истощены после сеанса связи по Силе. Причём похищают ребёнка Тёмные штурмовики. Этих суперсолдат мы уже мельком видели в имперской лаборатории в этом сезоне, а впервые они появились в игре Dark Forces 1995 года.

    Мандалорец в отчаянии, но Боба напоминает ему о сделке и обещает, что вместе с Феннек Шанд обязуется спасти приёмыша. Похоже, годы в сарлакке и жизнь с тускенами смягчили охотника за головами и напомнили ему о чести.

    В «Трагедии» Фавро связывает ниточки, тянущиеся из предыдущих глав. Нам снова показывают безжалостного Моффа Гидеона, демонстрируют Тёмный меч, а также подтверждают, что Грогу нужен Империи как донор для биологических опытов. Просто так к Гидеону не подобраться, поэтому Дин просит помощи у Кары Дюн, ставшей маршаллом Неваро. Мандалорцу необходимо получить доступ к имперскому снайперу Мейфилду, предавшему его в первом сезоне. Мейфилд мотает 50-летний срок в застенках Новой Республики, но может помочь героям определить местонахождение флота Гидеона.

    «Мандалорец», 2 сезон, 6 серия: возвращение, которого ждали столько лет 1

    К этому эпизоду уверенность в том, что успех «Мандалорца» частично держится на грамотном фансервисе, только окрепла. Но, с другой стороны, после сомнительных новых фильмов как ещё заполнить лакуны, сохранить преемственность и рассказать историю далёкой галактики?

    Сериал в хорошем смысле напоминает романы Расширенной вселенной и классические эпизоды. За один выпуск нас знакомят со старыми любимыми героями, рассказывают что-то о новых, кидают в гущу сражений, не забыв густо приправить всё драмой. По настроению финал «Трагедии» близок к эпизоду «Империя наносит ответный удар» — всё плохо, но перед героями брезжит надежда, а значит, и новые приключения.

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    Дарья Беленкова
    Автор
    Геймер и комиксовед. Пишет о фантастике во всех её проявлениях.

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