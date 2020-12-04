Джедай Асока Тано отказалась тренировать юного Грогу (бывший Малыш Йода) — мол, тот слишком сильно привязан к Дину Джарину. Этому падавану нужен другой учитель. Асока советует Мандалорцу и его воспитаннику отправиться на планету Тайтон, найти Видящий Камень и связаться с одним из других немногочисленных джедаев, переживших имперский кровавый террор. Мандо доставляет малыша на планету в целостности и сохранности, находит камень, и Грогу удается войти в контакт с Силой. Но тут на планету прибывает неожиданный гость. И не один…

Осторожно, спойлеры! Шутки кончились — больше никаких побочных приключений и филлеров. «Мандалорец»несётся к развязке второго сезона на всех парах, а нас вот уже вторую серию заваливают важной и шокирующей сюжетной информацией. Так что сначала посмотрите эпизод — или приготовьтесь к спойлерам.

Сюрпризы начинаются уже в первые секунды, в блоке «в предыдущих сериях». Помните наёмницу Феннек Шанд, пытавшуюся прикончить Дина на Татуине в первом сезоне? Еще тогда нам дали понять, что она пережила своё смертельное ранение, и теперь стало ясно, благодаря кому.

Мандалорец благоразумно пытается покинуть планету, как только видит на горизонте незнакомый корабль, но не может забрать Грогу с Видящего Камня: используя джедайский «Скайп», малыш окружает себя непробиваемым силовым полем. Большинству зрителей этот корабль прекрасно знаком, и один его вид заставляет сердце биться быстрее. На поверхность Тайтона приземляется «Раб 1».

Тысячи фанатов ждали этого момента годами. Легендарный охотник за головами, мандалорец Боба Фетт, первый раз появился на экранах в пятом эпизоде саги и полюбился публике после «Возвращения джедая». Затем мы узнали предысторию Бобы в «Атаке клонов», а о его приключениях в более зрелом возрасте — в мультсериале «Войны клонов». Cудьба Бобы после падения в пасть сарлакка описывалась в романах и комиксах Расширенной вселенной, а эпизодические камео мелькали в играх, например в Jedi Academy.

Затем наступил тотальный перезапуск, и, согласно новому канону, Боба снова оказался в брюхе сарлакка на Татуине. В первой серии этого сезона нам намекнули на то, что охотник за головами жив. И вот спустя 30 лет Боба Фетт снова триумфально возвращается в кинолетопись «Звёздных войн». Да как возвращается! Постаревший Темура Моррисон исполняет свою роль всё так же блистательно и просто излучает суровую харизму и опасность.

Вылечив на Татуине Феннек Шанд от ран, Боба заручается поддержкой наёмницы и отправляется в погоню за Дином Джарином. Он ожидаемо требует у Мандо вернуть свой доспех. Но Дин, как и раньше, придерживается традиций и считает, что всё сделанное из бескара принадлежит воинам Мандалора. А покрытый шрамами незнакомец в тускенских лохмотьях и убийца Феннек не вызывают у него доверия. Боба предлагает Мандалорцу сделку: в обмен на доспех он гарантирует малышу Грогу и Дину защиту от преследователей. Но переговорам не суждено завершиться, потому что преследователи заявляются на Тайтон собственной персоной.

Конечно же, это имперский отряд Моффа Гидеона, который не оставил попыток заполучить Дитя. И с этого момента сериал превращается в зубодробительный боевик.

Забудьте весь экшен в предыдущих сериях — потому что в этот раз в режиссёрском кресле сидит Роберт Родригес («От заката до рассвета», «Город грехов»). Практически половину 30-минутного эпизода заняли отлично поставленные боевые сцены, в которых герои убивают несчастных имперских штурмовиков различными способами. Иногда неожиданно жестокими для «Диснея» — чего стоит «добивание» штурмовика тускенской булавой-гадерффаем. В переломный момент боя Боба возвращает себе свой доспех, и уровень фансервиса достигает критических показателей.

Однако эпизод не зря называется «Трагедия»: Дина Джарина ждут сплошные беды. Имперцы взрывают «Лезвие бритвы» и забирают Грогу! Малыш не может дать злодеям отпор: его силы истощены после сеанса связи по Силе. Причём похищают ребёнка Тёмные штурмовики. Этих суперсолдат мы уже мельком видели в имперской лаборатории в этом сезоне, а впервые они появились в игре Dark Forces 1995 года.

Мандалорец в отчаянии, но Боба напоминает ему о сделке и обещает, что вместе с Феннек Шанд обязуется спасти приёмыша. Похоже, годы в сарлакке и жизнь с тускенами смягчили охотника за головами и напомнили ему о чести.

В «Трагедии» Фавро связывает ниточки, тянущиеся из предыдущих глав. Нам снова показывают безжалостного Моффа Гидеона, демонстрируют Тёмный меч, а также подтверждают, что Грогу нужен Империи как донор для биологических опытов. Просто так к Гидеону не подобраться, поэтому Дин просит помощи у Кары Дюн, ставшей маршаллом Неваро. Мандалорцу необходимо получить доступ к имперскому снайперу Мейфилду, предавшему его в первом сезоне. Мейфилд мотает 50-летний срок в застенках Новой Республики, но может помочь героям определить местонахождение флота Гидеона.