«Мандалорец», 2 сезон, 7 серия: имперцы с человеческим лицом

Трагедия! Мимимишный малыш Грогу захвачен коварным моффом Гидеоном. Заручившись поддержкой Кары Дюн, Бобы Фетта и Феннек Шанд, Мандо готов с ноги открыть шлюз на имперский крейсер, размазать весь экипаж по стенкам, вышвырнуть негодяя в вакуум и вернуть воспитанника. Одна загвоздка: галактика большая, и где искать Гидеона — одним ситхам ведомо. Ситхам и, возможно, бывшему имперцу и наёмнику Мигсу Мэйфилду. В первом сезоне Мэйфилд стараниями Мандо угодил за решётку и теперь отбывает пятидесятилетний срок за организацию побега и содействие в убийстве новореспубликанского офицера. Мандо способен на любые жертвы ради спасения малыша, и временное освобождение осуждённого уголовника — мелочь по сравнению с тем, что стоит на кону. Но готов ли он поступиться своим главным принципом и снять шлем?

Осторожно, спойлеры! Без упоминания сюжета никак не обойтись! Вас предупредили!

Обычно смотреть предпоследнюю серию сезона в отрыве от финала — занятие малоприятное. Концовка четырнадцатой главы и так превратила ожидание продолжения в мучительную пытку, так ещё и заранее понимаешь, что на этой неделе ничего не свершится. Фавро и Филони за два года научили нас тому, что сюжет «Мандалорца» редко движется кратчайшим маршрутом. По пути из пункта А в пункт Б нас легко могут ждать сторонние квесты в пунктах В, Г и Д. Так что сюжет эпизода угадывался заранее: Мандо освобождает Мэйфилда и узнает адрес моффа Гидеона — а развязка сюжета и спасение малыша ждут нас на следующей неделе.

Однако на практике мы получили один из лучших эпизодов за весь сериал. Рику Фамуйиве, который здесь выступил и режиссёром, и автором сценария, удалось найти верный баланс между юмором, экшеном, раскрытием характеров и самой настоящей военной драмой, в которой всё не так однозначно, как представлялось на первый взгляд.

Композиционно «Верный» делится на три примерно равные части. Первая посвящена вызволению Мэйфилда из новореспубликанской тюрьмы и перелёту на планету Морак, где расположен ближайший действующий имперский гарнизон: чтобы узнать текущий почтовый адрес Гидеона, экс-имперцу нужно подключиться к базе данных. Эта часть в основном состоит из остроумных диалогов, в которых лысый наёмник неожиданно раскрывается как неоднозначный и глубокий персонаж.

Вторая треть серии — чистый высокооктановый экшен, задействующий лучшие приёмы вестернов и приключенческих фильмов, действие которых разворачивается в экзотических локациях. Экшен строится вокруг эпической гонки через джунгли на тягаче, до краев набитом нестабильным топливом. Повысишь скорость, наедешь на кочку — и всё, уважаемая мамаша Штурмовик, с прискорбием сообщаем, что ваш сын доблестно погиб при исполнении служебных обязанностей на позабытой планетке посреди ничего. Чтобы еще больше повысить ставки, добавим к уравнению целую банду вооружённых копьями и термодетонаторами пиратов, которые по одному Фамуйиве известной причине хотят пустить имперские грузовики на воздух.

Вооружённые примитивными орудиями аборигены, лезущие на современный высокоскоростной транспорт, заставляют вспомнить атаки индейцев на поезда в классических вестернах, но окружающий сеттинг — вечнозелёные джунгли — скорее напоминает боевики о дебрях Юго-Восточной Азии. Любопытно: уже вторую серию подряд Мандо и его спутники проводят на натуре вдали от каких-либо признаков цивилизации — неужели и эти локации снимали внутри «Объёма»?

И, наконец, финальная треть — это напряженный триллер, описывающий попытку Мандо и Мэйфилда, не вызывая подозрений, пробраться на имперскую базу, выкрасть нужную информацию и незамеченными выбраться обратно. Эта часть — настоящий бенефис Мэйфилда, который лишний раз подчеркивает, что, хотя Империя Палпатина как режим — однозначное зло, служащие режиму солдаты не обязательно бездумные и бесчестные злодеи, и они вполне могут плохо спать по ночам и испытывать угрызения совести из-за того, что им довелось совершить.

Пожалуй, «Верный» впервые в истории «Звёздных войн» показывает имперцев нормальными парнями, которые и за сослуживцев порадоваться могут, и на перекус невовремя сорваться. Им просто не посчастливилось сражаться не на той стороне. К сожалению, ни к чему хорошему это их не приведёт.

Никогда так не радовался толпе штурмовиков. Мэйфилд

За второй сезон Мандо не раз отходил на второй план, позволяя блеснуть приглашенным персонажам. Но на этот раз и Дину Джарину перепала парочка запоминающихся сцен, которые лучше всяких слов демонстрируют, насколько прячущийся за глухим шлемом наёмник привязался к своему остроухому воспитаннику.

«Верный» продолжает связывать «Мандалорца» с остальной далёкой-далёкой галактикой. Теперь уже не осталось никаких сомнений в том, что Гидеон и преданные ему части заняты преобразованием Имперского Остатка в Первый Орден. Тем интереснее узнать, кто здесь главный кукловод, — Гидеон? Или чьи-то ловкие (и синие?) пальцы управляют им как марионеткой? Возможно, ответ мы получим уже на следующей неделе.

Видите ли, мальчики, все думают, что им нужна свобода. Что им нужно на самом деле — так это порядок. И как только они осознают это, тут же примут нас обратно с распростёртыми объятиями. Офицер Валин Хесс

Все же знают, что по-английски «орден» и «порядок» обозначаются одним и том же словом?

Смущает то, что самая сбалансированная серия за весь сезон — едва ли не единственная, сценарий которой писал не Фавро. Может, ему и дальше ограничиваться синопсисом и общей идеей, а сценарии доверить тому же Фамуйиве?