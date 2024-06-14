Меланхолия одиночества и торговые махинации: за что мы полюбили «Волчицу и пряности»?

История о путешествии бродячего торговца Лоуренса и мудрой богини-волчицы Холо не перевернула целый жанр, да и на момент выхода на ТВ оказалась в тени более громких проектов. Но классикой всё же стала. Сериал, удивительно отличающийся от всего, что мы привыкли видеть в манге и аниме, обрёл множество фанатов по всему миру, оригинальная книга даже сегодня попадает в топы лучших ранобэ, а главная героиня входит в пантеон самых любимых (и цитируемых) аниме-героинь. В свете выхода ремейка давайте вспомним, чем так хорош и уникален мир «Волчицы и пряностей».

— Все глупые мальчики ревнуют, а глупым девочкам только этого и нужно. Ох, сколько глупости в этом мире!

Автор книги-первоисточника Исуна Хасэкура ещё в школьном возрасте понял, что не выдержит монотонную работу в офисе, и много лет мечтал заняться чем-то творческим. На помощь пришло необычное увлечение историческими книгами, в частности о средневековой экономике. Особенно повлияла на Хасэкуру Gold & Spice («Золото и пряности») Жана Фавье. Он понял, что надо написать книгу о торговых приключениях — ведь конкурентов на этом поприще ещё пойди найди. А исследование европейской религии и мифологии («Золотая ветвь» Дж. Дж. Фрэзера — ещё одна точка вдохновения) дало автору последний кусочек мозаики: живущую в пшенице богиню урожая Холо (или Хоро — в японском языке нет звука «л», но в официальной транскрипции она всё же Holo).

Подготовка к созданию «Волчицы и пряностей» заняла у Хасэкуры около семи лет. В интервью он скромно упоминает другие работы, на которых набивал руку, но подробностями не делится. Пока идея для ранобэ созревала, Хасэкура успел даже поступить в Риккё, один из самых лучших университетов в Токио, на кафедру физики. Это был запасной план на случай, если с карьерой писателя придётся завязать. К счастью, он не понадобился. В 2005 году 23-летний автор закончил первый том и получил престижную для дебютантов премию Dengeki Novel. Роман быстро привлёк внимание широкой аудитории, поэтому уже в 2007 году стартовала манга-адаптация, а годом позже — аниме.

Неанимешное средневековье

События «Волчицы и пряностей» происходят в вымышленном мире, напоминающем западную Европу позднего Средневековья. Первое, что бросается в глаза, — невероятная приземлённость местного сеттинга. Никаких тебе магов и драконов, повелителей тьмы и избранных героев. Разве что короли на месте — и те лишь упоминаются. Мы смотрим на мир глазами самого обычного бродячего торговца, человека, далёкого от знати и власти. Купить подешевле и продать в другом месте подороже — в этом вся его жизнь. Этими же глазами мы наблюдаем, как дышит мир «Волчицы и пряностей».

Торговцы чувствительны к изменениям, и ранобэ с первых минут показывает, как разные события сказываются на повествовании. Где-то выдался богатый урожай? Можно закупить там побольше зерна. Скоро начнётся военная экспедиция? Повышенный спрос на оружие и доспехи! Обрисовка живущего в кадре и за кадром мира через подобные бытовые детали, а не через контурные карты королевств придаёт истории особый шарм. Интересно вместо дворцовых интриг наблюдать за жизнью обычных людей, честным трудом зарабатывающих на хлеб.

Особое внимание Хасэкура уделяет церкви, которая тоже изображена обыденно: это не злодейская секта, а могущественная сила, давно ставшая частью повседневной жизни крестьян. И порой одного её упоминания достаточно, чтобы создать напряжение или наладить диалог.

Захватывает и то, как персонажи «Волчицы и пряностей» взаимодействуют с религией на духовном и — гораздо чаще — практическом (и даже меркантильном) уровне. Особенно выделяется противостояние христиан и язычников — всё-таки у нас на главных ролях фольклорная богиня урожая. Этот конфликт не перетягивает внимание на себя, а тонкой линией тянется через всю историю, добавляя динамики отношениям персонажей с разными верованиями.

Волчица с Уолл-стрит

Своим нетипичным подходом к фэнтези ранобэ «Волчица и пряности» сильно выделялось даже во времена выхода первых его томов, что уж говорить про сегодня, когда индустрию заполнили «уникальные» исэкаи. Но главная прелесть этого произведения (помимо Холо, разумеется) — торговые приключения. До сих пор сложно найти похожую историю — не только в японской анимации, но и в западных фильмах и сериалах.

Путешествие героев состоит из отдельных историй, каждая из них доверху набита экономическими темами. Курс валюты, акции, кредиты, гильдии, биржа, залоги, бартер — чего здесь только нет. Вряд ли по ранобэ станешь мастеровитым экономистом, но Хасэкуре удаётся простым языком объяснить сложные вещи, которые изящно работают внутри выстроенной им истории.

Лоуренс и Холо как эдакие Бонни и Клайд влезают в новые авантюры в попытках приумножить состояние. Иногда это выливается в околодетективную историю (или даже фильм-ограбление) с неожиданными поворотами сюжета, иногда в напряжённые противостояния, а иногда — в сильнейшую личностную драму. Экшена в «Волчице» по меркам фэнтезийного ранобэ, можно сказать, нет вообще. Но невозможно оторвать взгляд от того, как герои переигрывают соперников и выкручиваются из безвыходных ситуаций.

Повествование, хоть оно и занимает порой страничку-другую объяснениями того, как работает экономика, прочно держится на блистательных диалогах. Подвешенный язык — главное оружие торговца, и Хасэкура это превосходно показывает. Каждая сделка здесь — целая шахматная партия, где мы можем проследить за тем, как одна из сторон берёт верх над другой, как читаются выражения лиц и раскрываются карты.

Махинация с серебром

Хасэкура не стал нянчиться с читателями. В первой же сюжетной арке он выстроил историю вокруг довольно непростого механизма — государственной валюты и её изменчивой ценности. Лоуренс и Холо знакомятся с человеком, продающим слух о том, что в монетах некоего королевства Тренни увеличится содержание серебра. Зная эту информацию, опытный торговец может собрать побольше старых монет и дождаться, когда их цена на рынке поднимется, что принесёт ему чистую прибыль. Но что делать, если слух окажется ложью и стоимость монет, наоборот, упадёт?

В средневековой экономике любое государство, компания и даже церковь, у которых есть доступ к драгоценным металлам (в нашем случае — к серебру), могут чеканить свою валюту. И, как отмечает Лоуренс, чем сильнее и надёжнее твоя валюта, тем больше влияния ты оказываешь не только на свою экономику, но и экономику и даже политику других стран и компаний. Королевство Тренни как раз соперничает с соседом.

Проблемы начинаются, когда герои выясняют, что в треннийских монетах содержание серебра понемногу уменьшается. Королевство пошло на это, чтобы краткосрочно поддержать свою казну. Собираем старые монеты, переплавляем их без дорогих ресурсов и получаем больше денег — средневековая инфляция в чистом виде. Для Тренни важно, чтобы рынок не прознал об удешевлении валюты слишком рано и королевство успело воспользоваться новыми деньгами по старым ценам.

— Ложь может быть полезна не меньше правды. Главное — понимать, не в чём обман, а в чём его причина.

Как же торговцу получить выгоду? Сам Лоуренс говорит, что обогатиться напрямую в такой ситуации невозможно. Короткие продажи (или игры на понижение) появятся только с глобальной биржей. Сейчас же в дело вступают торговые компании. Одна из таких, «Медио», и заварила всю эту кашу со слухами, чтобы убедить торговцев вроде Лоуренса скупить тренни в ожидании подорожания. А когда обманутые купцы узнают об удешевлении валюты, они ринутся судорожно продавать монеты за более низкую сцену, а скупать их будет как раз компания «Медио», чтобы собрать большое количество монет.

Большое настолько, что можно заявиться прямиком к королю Тренни и надавить на него, ведь в руках компании окажется ключ ко всему государству. Чтобы прийти к компромиссу, заполучить монеты для переплавки и не допустить утечки информации, король должен не только купить монеты по новому курсу (или дороже), но и пойти на некоторые уступки. Например, отменить пошлины на зерно для компании. Так она получит огромную прибыль в долгосрочной перспективе.

Задача главных героев в этой схеме проста — договориться с другой крупной торговой компанией и убедить её в том, что монеты скоро упадут в стоимости. Тогда эта компания через свои связи по всему миру соберёт много старых тренни раньше, чем «Медио», первой заявится к королю и продаст монеты на выгодных для себя условиях. А Лоуренс и Холо получат небольшой процент от немедленной прибыли.

Он и она

Если торговля — сердце «Волчицы и пряностей», то главные герои — её душа. 25-летний бродячий торговец Крафт Лоуренс сразу же располагает к себе. Не крикливый японский школьник, не хулиган или странствующий самурай-философ, а простой работяга, зарабатывающий на свою мечту: когда-нибудь, остепенившись, открыть собственную лавку. За этой же простотой скрывается опыт выживания в опасном мире, где надо остерегаться волков не только в прериях, но и на рынке. Автор не боится показывать его в некоторых ситуациях самоуверенным, где-то даже чересчур, а где-то в меру осторожным.

Лоуренс обладает редкой аурой хоть и молодого, но уже взрослого человека. Он ошибается, продолжает стремиться к своим целям и прекрасно осознаёт, как устроен окружающий мир. Этим парнем проникаешься настолько, что переживаешь за его кошель как за собственный. Это ещё одна удивительная деталь серии — угроза благосостоянию здесь равносильна угрозе жизни. Хотя бывает, что обе проблемы одновременно преследуют героев!

Главной инвестицией Лоуренса, в которую он рискнул вложиться, стала его попутчица, попросившая довезти её до родных северных земель.

О Холо Мудрой из Йойса слагают легенды не только крестьяне из деревни Пасроэ, где она провела сотни лет, пока пряталась в пшенице и дарила селянам, когда это возможно, богатый урожай. Она — одна из самых культовых героинь в японской поп-культуре. Хасэкуре, тогда ещё новичку на писательском поприще, удалось создать невероятно живого и комплексного персонажа, не попадающего в категории цундере, кудере, генки и так далее.

Холо, безусловно, привлекает взгляды своей выдающейся внешностью, милыми звериными ушами и пушистым хвостом. Но они лишь добавляют мистики образу героини. Этому же способствуют сцены, в которых Холо предстаёт в обнажённом виде. Они нужны не фансервиса ради, а для того, чтобы подчеркнуть её сверхъестественную величественность, грацию и вместе с тем уязвимость.

Всем своим видом и речами Холо даёт понять, что прожила на этом свете много лет. Она умна, наблюдательна, заботлива и верна, знает тысячу и одну житейскую (и волчью) мудрость, заткнёт за пояс хоть купца, хоть короля. И в то же время она горделива и падка на вкусную еду с хорошей выпивкой. В своём зверином обличье волчица устрашает врагов, а в человеческом излучает уверенность и хитрость.

И всё же её женская натура нужна не только для того, чтобы манипулировать глупыми самцами. Невероятно привлекает в Холо то, что при всей своей внешней силе она остаётся ранимой душой. Не богиней, не зверем, а хрупкой одинокой девушкой в заснеженном лесу, давно потерявшей друзей и родных, а потом позабытой людьми. Ни одна из перечисленных черт не преобладает в ней, утрируя персонажа в комичную или драматичную сторону, — они сливаются вместе в превосходной гармонии.

Меланхолия одиночества — одна из ключевых тем, пронизывающих «Волчицу и пряности». Как Холо была всеми покинута, так и Лоуренс ведёт жизнь, полную лишь мимолётных знакомств и расставаний. Оттого его мечта осесть в одном месте приобретает сокровенный смысл. Хасэкура не устаёт передавать через образы страх героев перед «смертельной болезнью», будь то Холо посреди бесконечного поля пшеницы, отрешённость от народных гуляний или разговоры Лоуренса со своей лошадью. Вот почему эти двое так быстро открываются друг другу.

«Волчица и пряности» — одна из самых приятных романтических историй. Без натужной драмы, надуманных конфликтов и обязательного для японцев школьного сеттинга с примесью темы взросления — и тонны анимешного румянца, разумеется. Просто два одиночества встречаются в нужный момент и находят в этом утешение. Их дружба по несчастью перетекает сначала в деловое партнёрство, а позже — в нечто большее.

Попадая в передряги, встречая разных людей и видя их подход к жизни, Холо и Лоуренс становятся ближе, что неизбежно влечёт за собой новые трудности и сомнения. Не в перерывах между эпизодами «главного» сюжета, а в синергии с ним. Хоть автор чуть форсирует взаимоотношения героев в первом томе (сказывается попытка запихнуть в первую книгу как можно больше всего), их динамика кажется естественной и идеально встраивается в повествование.

Сколько бы фанаты ни превозносили Мудрую волчицу и Лоуренса, эти двое лучше всего работают как персонажи, когда они вместе. Они постоянно подтрунивают друг над другом, прощупывают слабые места и стараются извлечь из маленькой словесной перепалки выгоду для себя. Иначе говоря — флиртуют. И за этим можно наблюдать бесконечно.

Когда же пелена соперничества спадает, герои готовы отбросить гордыню и поддержать друг друга. Или поссориться, но только для того, чтобы вырасти над собой, признать ошибки и открыться с новой стороны.

Стёжкой малою заплутала я

Первую адаптацию «Волчицы и пряностей» хочется назвать маленьким чудом. В послужном списке режиссёра Такэо Такахаси раньше преобладало эротическое аниме. И всё же он не вывернул историю в пошлое русло (кроме одного кадра с оригинальным для аниме персонажем) и взял из книг то, за что фанаты полюбили серию, дополнив это пусть небогатым с точки зрения анимации, но крепким визуальным повествованием.

Сериал не тонет в скучных экономических объяснениях, делает акцент на торговых интригах и динамике между персонажами и задаёт уютное, но в то же время слегка грустное осеннее настроение.

Вторым чудом стала музыка практически неизвестного на тот момент композитора Юдзи Ёсино. Его инструментальный европейский фолк не просто дополняет настроение сцен, а зачастую задаёт их сам. В одном треке могут быть мандолина, скрипка, виолончель, крумгорн, волынка, разного рода флейты, лютня, дульцимеры и одинокий детский хор акапеллы сразу. Великолепно оркестрованная музыка сама по себе способна передать множество эмоций: от веселья в людной таверне до холода бескрайних равнин под полной Луной.

Опенинг оригинала Tabi no Tochuu полноценно передаёт меланхоличный дух аниме

Как и многие другие экранизации ранобэ и манги того времени, «Волчицу и пряности» постигла участь остановиться на втором сезоне. Герои только-только вышли на новый этап своих отношений, а большая сюжетная арка просто повисла в воздухе.

Ранобэ также адаптировали в виде манги, с которой читателям отчасти повезло больше. Она полностью покрывает историю Лоуренса и Холо, но материал первоисточника сильно ужали. А художник сделал чересчур сильный акцент на внешности главной героини — в том самом эротическом ключе.

Сама же серия ранобэ, хоть она и завершила основную историю на 17-м томе, живёт и здравствует. Выходят новые книги — сборники рассказов о жизни героев после основного сюжета. Также Хасэкура выпускает своего рода продолжение под названием «Волчица и пергамент» — про приключения Миюри. Если вы вдруг не знаете, кто это, то и не надо.

Снова в путь?

«Волчица и пряности» — мой личный Святой Грааль, произведение настолько близкое сердцу, что новость о готовящемся ремейке вызвала у меня неподдельный восторг, но тут же заставила сильно переживать. Я мог бы простить Netflix ужасную адаптацию любимого «Ван-Писа» (окажись она таковой), да и к сомнительного качества «Шаман Кингу» 2021 года отношусь спокойно, несмотря на разочарование. Но за «Волчицу и пряности» в груди всё сжималось от одной только мысли о том, что любимую историю могут испоганить дешёвой подделкой, созданной исключительно ради быстрого заработка на франшизе. К счастью, можно выдохнуть: на момент написания текста вышло восемь эпизодов из заявленных 24, и пока сериал оправдывает возложенные на него ожидания. С некоторыми оговорками.

Больше всего в новом сериале выделяется работа сэйю. Ами Косимидзу и Дзюн Фукуяма вернулись к главным ролям и засияли гораздо ярче прежнего. Как признались сами актёры, за 15 лет они набрались опыта, и это чувствуется. Благодаря более уверенной игре голосом фирменные диалоги главного дуэта обрели новую жизнь.

Есть и другие небольшие изменения: новый дизайн локаций и персонажей, особенно Холо, которая стала больше похожа на себя из первоисточника, и дополнительный акцент на мимике и языке тела Мудрой волчицы. В новом сериале авторы смогли лучше передать давящий масштаб большого города Паццио. Порадовал и совершенно новый саундтрек Кевина Пенкина, чётко уловившего атмосферу оригинала. Ремейк стал ближе к тексту ранобэ. К примеру, на место деревенской торговки Хлои, задававшей ненужный романтический контекст в самом начале оригинального аниме, поставили каноничного Ярэя.

Но всё вышеперечисленное по сути своей — мелочи. Какие-то детали ремейка работают лучше, а в каких-то первый сериал остаётся непревзойдённым. Например, в оригинале более ламповое освещение. И волчье обличье Холо выглядело куда грознее.

Что касается сценария, то сериалы практически идентичны. Некоторые сцены обеих экранизаций совпадают посекундно!

Пока ремейк не доберётся до неэкранизированных томов ранобэ, выделить лучшую экранизацию не получится. Сейчас — без разницы. Нравится ли вам дизайн аниме нулевых или двадцатых? Кто больше ласкает слух: Ёсино или Пенкин? Что бы вы ни выбрали, не ошибётесь. Конечно, ярые фанаты (и я в том числе) хотели бы увидеть бескомпромиссный дорогой сериал, не уступающий условной «Провожающей в последний путь Фрирен», а не то же среднебюджетное аниме, просто под другим соусом.

Но я бесконечно рад, что создатели не испортили то, что и так прекрасно работало. В новом сериале чувствуется душа, которую в своё время вкладывали в оригинал. Не зря Такахаси вернулся к работе над ремейком и сохранил размеренный темп повествования. Даже опенинг с эндингом своими настроениями делают явный реверанс в сторону предшественников.

Надо смотреть дальше. Сериал 2008 года пропустил сюжетную арку четвёртого тома, которая по логике должна попасть в первый сезон ремейка. В худшем случае авторы повторят структуру старой экранизации и остановятся на том же месте, но тогда зачем вообще нужен ремейк? Однако никаких предпосылок к этому нет.

Если аниме не опустит планку качества и доведёт историю Холо и Лоуренса до финала, мы наконец получим хорошую экранизацию, которую эти двое заслуживали долгие годы.

Простая на поверхности история «Волчицы и пряностей» погружает в необычный мир, полный не волшебных существ, а замысловатых схем и экономических авантюр, и показывает заезженный фэнтезийный сеттинг с неожиданной стороны. Это уникальное произведение мастерски сочетает развитие проработанных персонажей и увлекательный сюжет, где найдётся место и приключениям, и интриге, и романтике, и ноткам меланхолии. Внимание Исуны Хасэкуры к деталям и живые диалоги очаровывают и зовут за собой в большое путешествие — вместе с одним бродячим торговцем и мудрой волчицей.