«Миссис Дэвис»: монашка против нейросети. Первые впечатления от безумного сериала

У одной маленькой девочки родители работали фокусниками. Мама всегда ей говорила, что она может делать дома что угодно, но ни в коем случае не должна заходить в её мастерскую. Однажды девочка не послушалась, открыла запретную дверь — и получила арбалетный болт в печень. Но на этом её история не кончилась — наоборот, всё только началось.

По сюжету (который на самом деле ничего вам о сериале не скажет) Симона (Бетти Гилпин) ведёт двойную жизнь. Днём она — скромная монахиня, которая со своими сёстрами варит джем на продажу, ночью же она залезает на коня и отправляется на поиски людей особой профессии, которых по какой-то причине люто ненавидит, — фокусников, и получает ориентировки на них из рук самого… Впрочем, это надо видеть.

И это даже не всё начало. На самом деле в альтернативном 2023 году мир захватила некая помесь голосового помощника Алисы и ChatGPT. Получившаяся меганейросеть «миссис Дэвис» вещает в уши почти каждого человека через наушник, благодаря чему на Земле якобы закончились войны, голод и безработица. Теперь у каждого есть цель — получить виртуальные золотые крылья, аналог синей галочки в Twitter, который не купить ни за какие деньги. Как тебе такое, Илон Маск?

Симона (опять же по какой-то неведомой в начале сериала причине) терпеть не может «миссис Дэвис» настолько, что даже говорить с ней не хочет, не то что подчиняться. А между тем та отчаянно хочет что-то сказать Симоне, отчего монахиня попадает в череду забавных и поначалу кажущихся глупыми ситуаций.

«Миссис Дэвис» — новый сериал Деймона Линделофа ( «Остаться в живых», «Оставленные», «Хранители»), созданный им в сотрудничестве с Тарой Эрнандес («Теория большого взрыва»). Вдвоём они наполнили «Миссис Дэвис» таким количеством сюжетных поворотов, мистери-боксов, нелепых побочных линий и пасхалок, что жанр сериала в рамках одной серии легко скачет от фантастического триллера к абсурдистской комедии через сатиру на все религии и культы мира сразу.

Сериал наполнен клише — и сам же об этом говорит. В первые пять минут вам покажут, пожалуй, самый клишированный макгаффин во Вселенной — Святой Грааль, и вы подумаете: нет, не может быть, чтобы всё вертелось вокруг такой банальности. Но всё окажется именно так — и даже лучше.

Разумеется, самая циничная и равнодушная часть аудитории скажет, что всё это уже видела, а если не видела, то не поняла, и вообще, шоу какое-то глупое. Но ирония в том, что «Миссис Дэвис» использует поп-культуру на полную катушку, чтобы рассказать историю об иллюзорности свободного выбора. Что бы мы ни делали, что бы ни предпринимали, как нам думается, из собственных побуждений, всё равно окажется, что кто-то нами управляет.

И неважно, кто или что это — нейросеть, шепчущая в наушник, последствия детских психологических травм или опыт разочарований в любви, прикрывающийся острым чувством юмора, — нам не избежать манипуляций. Мы можем посоветовать вам смотреть этот сериал, а можем сказать, что делать этого не стоит, — но в любом случае, какой бы выбор вы ни сделали, прочитав эти строки, они на него повлияют. Уже повлияли.

* * *

Есть опасение, что Линделоф не доведёт дело до конца, увлёкшись напряжёнными погонями, абсурдными ситуациями и коробками с загадками. Иронично, что «Миссис Дэвис» наполнена фокусниками всех мастей, и в то же время сам Линделоф достаёт «вот-это-повороты», как кроликов из шляпы.

В любом случае хочется, чтобы все серьёзные сюжетные линии — сложные отношения между поколениями, критика культа личности, сатира на современные технологии — получили какое-то логическое завершение. По крайней мере, первая половина сезона успешно балансирует между этими темами, ни разу не скатываясь в пошлость.