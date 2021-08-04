    10
    Сериалы
    #анонс #дайджест

    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии 

    4 августа 2021
    04.08.2021
    7744
    6 минут на чтение
    #анонс #дайджест
    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии  6

    С небольшим опозданием врывается в ленту последний сериальный дайджест этого лета. Онлайн-кинотеатры и телеканалы и не думают сбавлять обороты. В августе сериалов снова так много, что мы по традиции разделили дайджест надвое — для новинок и продолжений. В этом выпуске — только новинки. Интересного масса! Здесь и анимационная антология Marvel, и норвежский триллер с чёрным юмором, и сюрреалистический хоррор про ведьм и Голливуд 1990-х, и новая экранизация Стивена Кинга!

    Что, если?..

    What if…?

    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии  5

    Когда и где? Стартует 11 августа на Disney+ (недоступен в России).

    Что? Супергеройская анимационная антология. 

    О чём? Об альтернативных вариантах известных историй Marvel. Что, если бы Йонду захватил не маленького Питера Квилла, а маленького Т’Чаллу из Ваканды? Что, если бы в программе по созданию суперсолдат участвовала бы Пегги Картер, а не Стив Роджерс? Что, если бы в киновселенной Marvel начался зомби-апокалипсис?

    Трейлер

    Чего ждём? Свежего взгляда на старые добрые сольники. Киновселенной не хватало свободы для экспериментов, но сериал «Локи» официально подвёл нас к мультивселенным — и баловаться теперь можно сколько хочешь, но только под надзором Наблюдателя (озвучивает Джеффри Райт из «Мира Дикого Запада»)!

    Но не всё так позитивно; как минимум есть вопросы к 3D-анимации. Да, она выглядит занятно и динамично, отлично подходит для драк, но при этом далеко не во всех сценах получилось удачно передать образы героев. Впрочем, компенсировать изъяны помогут голоса — Marvel позвали на озвучку практически всех звёзд киновселенной, даже Кларка Грегга, которого мы давно не видели!

    В Скарнесе не умирают

    Post Mortem

    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии  4

    Когда и где? С 25 августа на Netflix (в России — там же).

    Что? Норвежский мистический триллер с элементами чёрной комедии.

    О чём? О девушке по имени Халланген, которая приходит в себя на столе для вскрытия после… смерти. Полицейские, нашедшие её труп, уверяют, что девушка выглядела мёртвой — и потому отвезли её в морг. После оригинального пробуждения Халланген понимает, что её организм изменился — теперь она слышит чужой пульс и не спит по ночам. Более того, вскоре выясняется, что девушка может быть причастна к серии загадочных происшествий, произошедших чуть ранее в Скарнесе, — но она ничего об этом не помнит.

    Трейлер

    Чего ждём? Европейские сериалы Netflix редко подводят, а уж сериалы с северным колоритом тем более — взять хотя бы «Катлу» или «Рагнарёк». По духу и завязке сериал напоминает «Я — зомби», но по тону, кажется, будет мрачнее. 

    Post Mortem (в России он называется «В Скарнесе не умирают» — по подзаголовку) поставили датско-норвежский режиссёр Харольд Цварт («Операция „Мёртвый снег“») и Петтер Холмсен (он же писал сценарий). 

    Новый вишнёвый вкус

    Brand New Cherry Flavor

    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии 

    Когда и где? С 13 августа на Netflix (в России — там же).

    Что? Кинематографический хоррор.

    О чём? О тёмной стороне Голливуда образца 1990-х. Постановщица Лиза Н. Нова отправляется покорять киностудии, но вскоре сталкивается с влиятельным продюсером-хищником, который отнял у девушки «самое дорогое». Лиза находит ведьму и просит, что та заставила голливудского босса страдать. Так героиня открывает для себя сверхъестественную изнанку города. 

    Трейлер

    Чего ждём? Хотя бы того, что обещает сам Netflix. А именно — «психоделическое зазеркалье, полное секса, магии, мести и… котят». А ещё обязательно полюбуемся игрой Розы Салазар («Алита: Боевой ангел», «Отмена») и Эрика Ланжа («Побег из тюрьмы Даннемора»), а также сюрреалистичными спецэффектами, что преследуют главную героиню в новом дивном мире. 

    Шоураннером выступает Ник Антоска, который ранее занимался сериалами «Ганнибал», «Нулевой канал» и «Притворство». Сериал основан на одноимённом романе Тодда Гримсона.

    Чепелуэйт

    Chapelwaite

    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии  1

    Когда и где? С 22 августа на Epix (в России — на «Амедиатеке»).

    Что? Хоррор-драма, экранизация рассказа Стивена Кинга.

    О чём? О злоключениях капитана Чарльза Буна. На дворе 1850-е. После смерти жены Бун вместе с детьми переезжает в дом своих предков, который находится в небольшом городке. Здесь капитан узнаёт, что местные с неприязнью относятся к его семье, и Бун пытается выяснить, в чём же дело. И заодно — раскрыть старинные семейные секреты. 

    Трейлер

    Чего ждём? Хотя бы сносной экранизации. За последние полгода сериалы по Кингу («Противостояние» и «История Лиззи») оставляли желать лучшего. С одной стороны, главную роль в «Чепелуэйте» исполняет характерный Эдриан Броуди («Пианист»), а компанию ему составила Эмили Хэмпшир («12 обезьян», «мама!»). С другой, продюсерами выступают Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться») и Питер и Джейсон Филарди. В портфолио у последнего — сценарные работы к комедиям «Папе снова 17» и «Статус: Обновлён». 

    Но больше пугает, что лаконичный рассказ «Поселение Иерусалим», вдохновлённый творчеством Лавкрафта и По, растянули на десять эпизодов. Возможно, сериал адаптирует и роман «Жребия Иерусалима», действие которого разворачивается после событий рассказа. 

    Фена: Принцесса пиратов

    Fena: Pirate Princess

    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии  3

    Когда и где? С 14 августа на Crunchyroll (в России — там же).

    Что? Пиратское фэнтези.

    О чём? О девушке Фене Хаутман, которая в детстве потеряла семью и теперь вынуждена работать служанкой в публичном доме. Но однажды Фена попадает на остров пиратов, где узнаёт правду о своём отце — он возглавлял отряд самураев и искал место под названием Рай. Теперь девушке предстоит продолжить его дело, но вот незадача — на Фену открыли охоту грозные морские разбойницы! Героине и её товарищам грозит схватка не на жизнь, а на смерть.

    Трейлер

    Чего ждём? Авантюр, морских путешествий и лихих пиратов! «Фена» — совместный проект AS и Crunchyroll, его делают при участии студии Production I.G. («Психопаспорт», старый «Призрак в доспехах», новые FLCL). В этот раз почти никакого 3D — рисунок напоминает скорее «Клинок бессмертного» и «Сагу о Винланде».

    Режиссёром выступил Кадзуто Накадзава («Самурай Чамплу», дизайн персонажей в Days, Terror in Resonance, House of Five Leaves). Для первого сезона заказали 12 эпизодов, в день премьеры покажут первые два.

    Остров фантазий

    Fantasy Island

    Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии  2

    Когда и где? С 10 августа на Fox (в России — неизвестно).

    Что? Фантастическая драма.

    О чём? О курорте на роскошном острове, где исполняются мечты — но не всегда так, как того желает гость. Как по волшебству люди здесь стареют и молодеют, обретают счастье и покой. Разумеется, у всего этого есть цена — но приветливая хозяйка острова о ней умолчит.

    Трейлер

    Чего ждать? Нынешний «Остров фантазий» — сразу и ремейк, и сиквел одноимённой драмы 1970-х. Роселин Санчес играет управляющую острова Елену Рурк, наследницу мистера Рурка, который когда-то сам занимался обустройством этого райского уголка. Елена приехала сюда, отбросив собственные амбиции, только чтобы сохранить достояние семьи. 

    Создатели обещают «провокационные истории о людях, которые прибывают на остров со своими страстями и мечтами, а покидают его уже просветлёнными и преображёнными». 

    Авторы сериала — сценаристки и продюсеры Элизабет Крафт и Сара Фэйн, пишущие в дуэте. Они занимались проектами Джосса Уидона «Ангел» и «Кукольный дом», а также работали над сериалами «Обмани меня» и «Тайный круг».

    А ещё

    «Король шаманов»: аниме против манги, неправильный финал и возрождение серии 2

    «Король шаманов» — новая экранизация знаменитой манги о попытках Йо Асакуры стать Королём шаманов и заодно дать отпор своему злому родственничку Хао (или Зику). Эпизоды выходили на японском ТВ с апреля, права на мировой показ купил Netflix, так что с 9 августа можно будет посмотреть первую часть. Но это далеко не финал — всего запланировано 52 эпизода, не переключайтесь!

    «Нулевой Эдем» — экранизация ещё одной классической фантастической манги. В центре сюжета — юноша по имени Сики, способный изменять гравитацию. Он отправляется на звездолёте в космическое путешествие в поисках богини, известной как Мать. По пути ему нужно завести сотню друзей — и каждый первый встречный соглашается составить ему компанию, даже если это котик или антимашинный андроид. Сериал стартовал на японском ТВ в апреле, Netflix также выкупил права на мировой показ. Все эпизоды выйдут 26 августа.

    «МОДОК» — помните этого суперзлодея из комиксов Marvel? Про него летом вышел необычный кукольный сериал в духе «Рыбоцыпа» (и от создателей «Робоцыпа»). Почитать наши впечатления можно в рецензии, а если кто-то ждал официального релиза в России, то сериал будет доступен с 28 августа на more.tv

    Смотрите также

    «Король шаманов»: аниме против манги, неправильный финал и возрождение серии 9

    «Король шаманов»: аниме против манги, неправильный финал и возрождение серии

     Олег Поторокин |  01.04.2021

    Предлагаем вместе вспомнить, что это за история, почему старый сериал закончился неправильно и что сейчас происходит с «Королём шаманов».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    Что смотрит МирФ
    Что смотрит МирФ. Выпуск #3
    Что читает МирФ. Выпуск #2 5
    Что читает МирФ. Выпуск #2
    Finding Paradise
    Во что поиграть? Декабрь 2017

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 24
    0
    66045
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021

    Космическая фантастика Аластера Рейнольдса, мистические фантазии Стивена Кинга, Стефани Майер и Виктории Шваб, фэнтезийные эпопеи Брендона Сандерсона и Ника Перумова.

    Читаем книгу: Клаудиа Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик» 1
    0
    75201
    Клаудия Грей «Звёздные войны: Учитель и ученик»: портрет на фоне заката джедаев

    Формальный приквел «Скрытой угрозы».

    Читаем книгу: «Магия Терри Пратчетта»
    0
    126206
    Читаем книгу: «Магия Терри Пратчетта»

    В этом фрагменте описывается, как писатель начал высмеивать популярные клише. Пратчетт не ограничивался, скажем, только «Властелином колец» — досталось и «Звёздным войнам»!

    KeyForge
    0
    148367
    Кузницы & Ключи. Карточная игра KeyForge

    Карточная игра с уникальными колодами и странными названиями карт.

    Ирина Итиль б
    0
    185180
    Ирина Итиль «Троллиха»

    О том, что Мухобойку звали Наташей, никто не вспоминал. Но она не обижалась, потому что знала секрет: ее мамой была фея, которая оставила в наследство волшебное колечко.

    Космические станции 12
    0
    245844
    Космические станции, орбитальные города: смелые проекты из прошлого и будущего

    Одни считают, что надо строить полноценные колонии типа «Стэнфордского тора». Другие говорят, что станции только пожирают ресурсы, а нам нужно сразу осваивать Луну и лететь на Марс.

    «Круиз по джунглям». Ретро-приключение со Скалой и гомофобией
    0
    281899
    «Круиз по джунглям». Ретро-приключение со Скалой и гомофобией

    Дуэйн Джонсон отплывает в дебри Амазонки в поисках древнего сокровища — но обнаруживает только устаревшие штампы и шутки.

    Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»: история игрушки, далёкая от диснеевских традиций
    0
    587489
    Кадзуо Исигуро «Клара и Солнце»: история игрушки, далёкая от диснеевских традиций

    Притча о взрослении в обёртке социальной фантастики

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить