Новинки сериалов за август 2021: секс, смерть и фантазии 

С небольшим опозданием врывается в ленту последний сериальный дайджест этого лета. Онлайн-кинотеатры и телеканалы и не думают сбавлять обороты. В августе сериалов снова так много, что мы по традиции разделили дайджест надвое — для новинок и продолжений. В этом выпуске — только новинки. Интересного масса! Здесь и анимационная антология Marvel, и норвежский триллер с чёрным юмором, и сюрреалистический хоррор про ведьм и Голливуд 1990-х, и новая экранизация Стивена Кинга!

Что, если?..

What if…?

Когда и где? Стартует 11 августа на Disney+ (недоступен в России).

Что? Супергеройская анимационная антология.

О чём? Об альтернативных вариантах известных историй Marvel. Что, если бы Йонду захватил не маленького Питера Квилла, а маленького Т’Чаллу из Ваканды? Что, если бы в программе по созданию суперсолдат участвовала бы Пегги Картер, а не Стив Роджерс? Что, если бы в киновселенной Marvel начался зомби-апокалипсис?

Чего ждём? Свежего взгляда на старые добрые сольники. Киновселенной не хватало свободы для экспериментов, но сериал «Локи» официально подвёл нас к мультивселенным — и баловаться теперь можно сколько хочешь, но только под надзором Наблюдателя (озвучивает Джеффри Райт из «Мира Дикого Запада»)!

Но не всё так позитивно; как минимум есть вопросы к 3D-анимации. Да, она выглядит занятно и динамично, отлично подходит для драк, но при этом далеко не во всех сценах получилось удачно передать образы героев. Впрочем, компенсировать изъяны помогут голоса — Marvel позвали на озвучку практически всех звёзд киновселенной, даже Кларка Грегга, которого мы давно не видели!

В Скарнесе не умирают

Post Mortem

Когда и где? С 25 августа на Netflix (в России — там же).

Что? Норвежский мистический триллер с элементами чёрной комедии.

О чём? О девушке по имени Халланген, которая приходит в себя на столе для вскрытия после… смерти. Полицейские, нашедшие её труп, уверяют, что девушка выглядела мёртвой — и потому отвезли её в морг. После оригинального пробуждения Халланген понимает, что её организм изменился — теперь она слышит чужой пульс и не спит по ночам. Более того, вскоре выясняется, что девушка может быть причастна к серии загадочных происшествий, произошедших чуть ранее в Скарнесе, — но она ничего об этом не помнит.

Чего ждём? Европейские сериалы Netflix редко подводят, а уж сериалы с северным колоритом тем более — взять хотя бы «Катлу» или «Рагнарёк». По духу и завязке сериал напоминает «Я — зомби», но по тону, кажется, будет мрачнее.

Post Mortem (в России он называется «В Скарнесе не умирают» — по подзаголовку) поставили датско-норвежский режиссёр Харольд Цварт («Операция „Мёртвый снег“») и Петтер Холмсен (он же писал сценарий).

Новый вишнёвый вкус

Brand New Cherry Flavor

Когда и где? С 13 августа на Netflix (в России — там же).

Что? Кинематографический хоррор.

О чём? О тёмной стороне Голливуда образца 1990-х. Постановщица Лиза Н. Нова отправляется покорять киностудии, но вскоре сталкивается с влиятельным продюсером-хищником, который отнял у девушки «самое дорогое». Лиза находит ведьму и просит, что та заставила голливудского босса страдать. Так героиня открывает для себя сверхъестественную изнанку города.

Чего ждём? Хотя бы того, что обещает сам Netflix. А именно — «психоделическое зазеркалье, полное секса, магии, мести и… котят». А ещё обязательно полюбуемся игрой Розы Салазар («Алита: Боевой ангел», «Отмена») и Эрика Ланжа («Побег из тюрьмы Даннемора»), а также сюрреалистичными спецэффектами, что преследуют главную героиню в новом дивном мире.

Шоураннером выступает Ник Антоска, который ранее занимался сериалами «Ганнибал», «Нулевой канал» и «Притворство». Сериал основан на одноимённом романе Тодда Гримсона.

Чепелуэйт

Chapelwaite

Когда и где? С 22 августа на Epix (в России — на «Амедиатеке»).

Что? Хоррор-драма, экранизация рассказа Стивена Кинга.

О чём? О злоключениях капитана Чарльза Буна. На дворе 1850-е. После смерти жены Бун вместе с детьми переезжает в дом своих предков, который находится в небольшом городке. Здесь капитан узнаёт, что местные с неприязнью относятся к его семье, и Бун пытается выяснить, в чём же дело. И заодно — раскрыть старинные семейные секреты.

Чего ждём? Хотя бы сносной экранизации. За последние полгода сериалы по Кингу («Противостояние» и «История Лиззи») оставляли желать лучшего. С одной стороны, главную роль в «Чепелуэйте» исполняет характерный Эдриан Броуди («Пианист»), а компанию ему составила Эмили Хэмпшир («12 обезьян», «мама!»). С другой, продюсерами выступают Дональд Де Лайн («Первому игроку приготовиться») и Питер и Джейсон Филарди. В портфолио у последнего — сценарные работы к комедиям «Папе снова 17» и «Статус: Обновлён».

Но больше пугает, что лаконичный рассказ «Поселение Иерусалим», вдохновлённый творчеством Лавкрафта и По, растянули на десять эпизодов. Возможно, сериал адаптирует и роман «Жребия Иерусалима», действие которого разворачивается после событий рассказа.

Фена: Принцесса пиратов

Fena: Pirate Princess

Когда и где? С 14 августа на Crunchyroll (в России — там же).

Что? Пиратское фэнтези.

О чём? О девушке Фене Хаутман, которая в детстве потеряла семью и теперь вынуждена работать служанкой в публичном доме. Но однажды Фена попадает на остров пиратов, где узнаёт правду о своём отце — он возглавлял отряд самураев и искал место под названием Рай. Теперь девушке предстоит продолжить его дело, но вот незадача — на Фену открыли охоту грозные морские разбойницы! Героине и её товарищам грозит схватка не на жизнь, а на смерть.

Чего ждём? Авантюр, морских путешествий и лихих пиратов! «Фена» — совместный проект AS и Crunchyroll, его делают при участии студии Production I.G. («Психопаспорт», старый «Призрак в доспехах», новые FLCL). В этот раз почти никакого 3D — рисунок напоминает скорее «Клинок бессмертного» и «Сагу о Винланде».

Режиссёром выступил Кадзуто Накадзава («Самурай Чамплу», дизайн персонажей в Days, Terror in Resonance, House of Five Leaves). Для первого сезона заказали 12 эпизодов, в день премьеры покажут первые два.

Остров фантазий

Fantasy Island

Когда и где? С 10 августа на Fox (в России — неизвестно).

Что? Фантастическая драма.

О чём? О курорте на роскошном острове, где исполняются мечты — но не всегда так, как того желает гость. Как по волшебству люди здесь стареют и молодеют, обретают счастье и покой. Разумеется, у всего этого есть цена — но приветливая хозяйка острова о ней умолчит.

Чего ждать? Нынешний «Остров фантазий» — сразу и ремейк, и сиквел одноимённой драмы 1970-х. Роселин Санчес играет управляющую острова Елену Рурк, наследницу мистера Рурка, который когда-то сам занимался обустройством этого райского уголка. Елена приехала сюда, отбросив собственные амбиции, только чтобы сохранить достояние семьи.

Создатели обещают «провокационные истории о людях, которые прибывают на остров со своими страстями и мечтами, а покидают его уже просветлёнными и преображёнными».

Авторы сериала — сценаристки и продюсеры Элизабет Крафт и Сара Фэйн, пишущие в дуэте. Они занимались проектами Джосса Уидона «Ангел» и «Кукольный дом», а также работали над сериалами «Обмани меня» и «Тайный круг».

А ещё

«Король шаманов» — новая экранизация знаменитой манги о попытках Йо Асакуры стать Королём шаманов и заодно дать отпор своему злому родственничку Хао (или Зику). Эпизоды выходили на японском ТВ с апреля, права на мировой показ купил Netflix, так что с 9 августа можно будет посмотреть первую часть. Но это далеко не финал — всего запланировано 52 эпизода, не переключайтесь!

«Нулевой Эдем» — экранизация ещё одной классической фантастической манги. В центре сюжета — юноша по имени Сики, способный изменять гравитацию. Он отправляется на звездолёте в космическое путешествие в поисках богини, известной как Мать. По пути ему нужно завести сотню друзей — и каждый первый встречный соглашается составить ему компанию, даже если это котик или антимашинный андроид. Сериал стартовал на японском ТВ в апреле, Netflix также выкупил права на мировой показ. Все эпизоды выйдут 26 августа.

«МОДОК» — помните этого суперзлодея из комиксов Marvel? Про него летом вышел необычный кукольный сериал в духе «Рыбоцыпа» (и от создателей «Робоцыпа»). Почитать наши впечатления можно в рецензии, а если кто-то ждал официального релиза в России, то сериал будет доступен с 28 августа на more.tv