Новые сериалы ноября 2022: «1899», «Уэнсдэй» и «Уиллоу». А что ещё?

Ноябрь — время, когда все стриминги и каналы заранее спускают на зрителей тонны рождественского контента. И фантастика не стала здесь исключением. Но будет, конечно, и много интересных новинок, где не найдётся места елям и снегу. Мы наконец-то дождались нового проекта авторов «Тьмы», Disney будет бомбардировать нас новыми воплощениями своих разнообразных франшиз, а окунуться в ностальгию по 1990-м помогут «Уэнсдэй» и новые «Телепузики».

1899

Когда и где? 17 ноября на Netflix.

Что? Вместо лишних слов: новый сериал создателей «Тьмы».

О чём? Мигранты из разных стран Европы плывут на пароходе в Нью-Йорк в надежде начать там новую жизнь. Конечно же, вскоре с ними начнут происходить необъяснимые вещи.

Чего ждём? Баран бо Одар и Янтье Фризе сериалом «Тьма» вписали себя в число самых перспективных и интересных фантастических авторов. И речь не только о телевидении. Более смелых, взрослых и сложных историй за последние годы мы, откровенно говоря, видели не сказать чтобы много. «Тьма» не держала своего зрителя за идиота, говорила с ним на равных, не боялась фатализма и сложных концепций.

Поэтому мы с огромным интересом ждём новый проект дуэта. Промо сейчас лишь интригуют, задают много вопросов и приманивают визуальной частью. Честно говоря, мы страшно боимся разочароваться, но пока что «1899» выглядит как один из самых перспективных проектов года, который мы ждали бы и не зная имён создателей. Отдельно хочется похвалить их за то, что все герои будут говорить на своих родных языках (и Netflix за то, что не побоялся гнева ненавидящих субтитры американцев).

Уэнсдэй

Wednesday

Когда и где? 23 ноября (среда) на Netflix.

Что? Спин-офф «Семейки Аддамс», посвящённый подросшей дочери Гомеса и Мортиши. Продюсер и режиссёр некоторых эпизодов — Тим Бёртон.

О чём? Уэнсдэй Аддамс отправляется в новую школу, где будет развивать экстрасенсорные способности, пытаться остановить загадочного серийного убийцу… ну и решать подростковые проблемы со сверстниками и семьёй, конечно.

Чего ждём? В последние годы имя Тима Бёртона (который, кстати, не шоураннер проекта) уже не было таким уж однозначным знаком качества. Однако есть ли более подходящий проект для громкого возвращения мастера готики и едкого цинизма, которые соседствуют с человечностью и уязвимостью героев?

К тому же сериал обещает быть ближе к оригинальным комиксам, чем фильмы с Раулем Хулиа и Анжеликой Хьюстон, по которым многие из нас и познакомились с безумной семейкой (кстати, Кристина Риччи, сыгравшая там Уэнсдэй, исполняет здесь другую роль). С такими вводными данными надеемся как минимум на то, что шоу окажется лучше двух недавних анимационных фильмов.

Стражи Галактики: Праздничный спецвыпуск

The Guardians of the Galaxy Holiday Special

Когда и где? 25 ноября на Disney+.

Что? Небольшая (около 50 минут) зарисовка о праздновании Рождества среди звёзд и инопланетян.

О чём? Питер Квилл тоскует по земному Рождеству, о котором никто из его галактических друзей не слышал. Поэтому Дракс и Мантис отправляются на Землю… чтобы похитить Кевина Бейкона, героя детства Питера, и сделать другу подарок на праздник.

Чего ждём? «Стражей Галактики» часто называют «Звёздными войнами» для нового поколения. А теперь Джеймс Ганн создал для них и свой Holiday Special! Это словосочетание у поклонников далёкой-далёкой галактики вызывает священный ужас, но на сей раз, наверное, всё пройдёт хорошо.

Учитывая, что Ганн вскоре заступит на должность «Кевина Файги киновселенной DС», это наш предпоследний шанс насладиться приключениями тех самых Стражей. А атмосфера и дух Рождества должны отлично подойти истории, которая всегда говорила о семье и незримых узах. Поэтому ждём от Ганна не только потока гэгов, но и растапливающих сердца трогательных сцен.

Виллоу

Willow

Когда и где? 30 ноября на Disney+.

Что? Сериал-продолжение подзабытого фэнтези-фильма 1980-х.

О чём? Спустя много лет после своих приключений фермер и волшебник Виллоу, принадлежащий к народу карликов-нелвилов, вынужден в компании новых героев отправиться в ещё одно, не менее великое путешествие, чтобы спасти похищенного принца.

Чего ждём? В своё время оригинальный «Виллоу» был задуман Джорджем Лукасом и Роном Ховардом как ответ на «Властелин колец» и должен был стать франшизой. С подачи Disney+ эти планы наконец воплощаются в жизнь. Судя по всему, сериал сильно расширит мифологию мира «Виллоу». Мы уже знаем пример, когда неожиданный сериал-сиквел старого фильма («Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления») оказывался приятным сюрпризом, способным даже превзойти оригинал. И нам кажется, что у нового «Виллоу» есть неплохие шансы подарить нам такое же уютно-старомодное и очаровательное приключение. Если, конечно, за последние месяцы вы не успели устать от фэнтези.

Об оригинале «Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами Герой из маленького народца находит то, что погубит тёмного властелина, и отправляется в поход по Новой Зеландии… Нет, это не «Властелин колец»!

Зверополис+

Zootopia+

Когда и где? 9 ноября на Disney+.

Что? Сборник из шести анимационных историй о жизни в Зверополисе.

О чём? Небольшие зарисовки о разных жителях звериного мегаполиса, где среди прочих появится любимец публики Блиц — Скорость без границ.

Чего ждём? Disney+ уже поставил на поток производство сериальных спин-оффов/сиквелов мультфильмов от Pixar и Walt Disney Animation. Если судить по уже вышедшим «Монстрам за работой», «Бэймаксу!» и «Тачкам на дороге», ждать чего-то достойного внимания, не говоря уже приближенного к оригиналам по уровню качества, не приходится.

Однако придуманный для «Зверополиса» мир был настолько оригинальным и ярким, что выжать из него ещё несколько интересных историй не должно составить труда. А поклонники оригинала будут просто рады провести время с любимыми героями: вернуться должны как минимум Джуди, её родители, ленивец Блиц, дочь мистера Бига и полицейский отдел.

Об оригинале «Зверополис»: правильный мультфильм о дружбе народов Мультфильм про зверей с детективным сюжетом и мудрой моралью. Так выглядел бы «Блэксэд» в адаптации для детей.

Суперпозиция

Когда и где? 10 ноября на Wink, Ivi, Okko и Premier.

Что? Отечественный сериальный блокбастер про мультивселенную.

О чём? Одарённый молодой физик и программист Алексей отправляется на поиски пропавшего отца и узнаёт о существовании Мультивселенной, где живёт бесчисленное множество альтернативных версий каждого человека. Поиски приводят Алексея в загадочный Офис, который противостоит Охотникам и гениальному учёному Антикоду, мечтающему поработить все миры.

Чего ждём? Захлестнувшая Голливуд мода на истории про мультивселенные добралась и до отечественных сериалов. Как говорится, у нас есть «Локи» дома. И хоть и выглядит всё довольно вторично, это важный для российских стримингов проект, над которым поработали вместе сразу несколько платформ. Если у создателей всё (или хотя бы многое) получится, можно будет говорить о новой вехе в нашей сериальной индустрии.

А ещё

«Крапополис» (Krapopolis) — Дэн Хармон, только-только успевший закончить мультсериал Little Demon и анонсировать долгожданный фильм по «Сообществу», готовится представить ещё один новый проект. Это анимационный ситком про древнегреческую семью (в её состав входят люди, монстры и боги), которым предстоит как-то управлять одним из первых городов в мире. Хоть полноценно сериал стартует только в 2023-м, в конце ноября нам представят пилотную серию. Зная Хармона, скажем, что она может быть насыщена шутками и ситуациями больше, чем целые сезоны иных сериалов.

«Пансион» — новый проект автора «Пищеблока» Святослава Подгаевского. Вместо пионерского лагеря здесь закрытый женский пансионат на загадочном острове. Главная героиня Полина приезжает туда расследовать исчезновение сестры. Само собой, тут творятся очень странные дела, а воспитанницы постепенно начинают сходить с ума. «Пищеблок» был неоднозначным, но небезынтересным (визуал там точно удался), так что не станем списывать «Пансион» со счетов, несмотря на такую вгоняющую в сон завязку.

«Аксентьев» — российский мистический детектив. Рома Аксентьев страдает от амнезии, зато умеет через прикосновение к руке человека видеть его будущее. Полиция решает использовать его дар в своих целях, ведь в городе орудует маньяк по кличке Водяной, который топит девушек. Его поиски и раскрытие прошлого Ромы станут сквозным сюжетом сезона, но каждая серия будет посвящена отдельному делу. Мрачной русской хтони, модной в современных отечественных сериалах, точно будет в избытке.

«Сны» — ещё один сериал, где героиня получает видения на местах убийств, и её дар начинает использовать полицейский. В отличие от «Аксентьева», здесь упор сделан на романтическую линию между двумя героями. Важный момент: среди продюсеров числится Сарик Андреасян.

«Лукизм» (Lookism) — Netflix продолжает вкладываться в корейский контент (помните «Игру в кальмара»?), на этот раз в анимационный. «Лукизм» рассказывает о школьном буллинге и бодишейминге, из-за которых страдает главный герой Пак. Но однажды утром Пак оказывается обладателем идеального тела, что моментально превращает его в объект вожделения множества девушек. Осталось только разобраться с тайной волшебного перевоплощения.

Transformers: EarthSpark — новый мультсериал про бесконечную борьбу Автоботов и Десептиконов, в котором должны представить новый вид роботов, впервые в истории франшизы появившийся на Земле, причём жить они будут в человеческой семье. Выглядит как очередной ни на что не претендующий детский сериал, призванный продать новые игрушки.

Marvel Studios Assembled: The Making of She-Hulk: Attorney at Law и Director by Night — очередные документалки о съёмках недавних проектов Marvel. Рассказ о создании «Женщины-Халка» не так интересен — разве что если узнаем о вырезанном контенте, которого, по слухам, очень много. А вот о том, как Marvel поручила композитору Майклу Джаккино спецвыпуск про Ночного оборотня в духе хорроров студии Universal из 1930-х, послушать будет куда интереснее.

Санта-Клаусы (The Santa Clauses). Мини-сериал, продолжающий серию рождественских фильмов из 1990-х. Перед тем как уйти на покой, Санте нужно найти достойного преемника, который примет бразды правления Северным полюсом, когда семейство Клаусов переберётся на юг. Disney+ достаёт всё более пыльные франшизы с антресоли, чтобы превратить их в стриминговый контент, и эта пока перспективной не выглядит.

Circuit Breakers — альманах из семи историй о подростках и их проблемах, показанных через призму научной фантастики. Попытка Apple снять что-то среднее между «Очень странными делами» и «Чёрным зеркалом» для младшего школьного возраста. Выглядит пока блёкло и небогато, но за последнее время Apple TV+ приучил нас не списывать себя со счетов.