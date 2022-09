Новые сериалы сентября 2022: «Кольца власти», «Андор», «Киберпанк». А что ещё?

«Кольца власти» от Amazon вперемешку с «Домом Дракона» от HBO заполонили всё инфополе, так что конкурентам пришлось двигаться — даже на Disney+ перенесли «Андора» на месяц! А есть ли другие новинки в сентябре? Ещё как! Выбираем из двух киберпанк-мультсериалов, двух ремейков (про академию вампиров и про квантовые скачки), двух подростковых ужастиков, российской кукольной сатиры и многого другого. В этой статье — только новые сериалы.

Властелин колец: Кольца власти

The Lord of the Rings: Rings of the Power

Когда и где? C 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video.

Что? Фэнтезийный эпос по легендариуму Толкина.

О чём? О событиях Второй Эпохи, когда были выкованы Кольца власти. В Средиземье наступил относительный мир после победы над Морготом. Но свободные народы чувствуют пришествие нового Врага, которому хватит сил возглавить армии орков. Собирать силы света перед лицом угрозы предстоит как простому народу, так и легендарным героям вроде Исильдура и Галадриэль.

Чего ждём? Красивой и масштабной истории о борьбе со Злом. Фэнтезийного размаха и множества персонажей. И чересчур пунктирного пересказа событий Сильмариллиона.

Скепсис вызван отнюдь не актёрским составом и даже не промоматериалами. Трейлеры демонстрируют действительно разные, захватывающие и узнаваемые места. Основная проблема — в подходе, выбранном создателями. Показанные события занимают в книгах сотни и сотни лет, а шоураннеры сплющили их до рамок одного сезона. В «Доме Дракона» события тоже охватывают годы, но там хотя бы наняли юных и взрослых актёров.

Впрочем, первые отзывы примерно такие же, как на «Дом Дракона». Сериал встретили скорее тепло, пусть рецензенты и ругали диалоги за простоту и прямолинейность.

Проект ведут не самые опытные шоураннеры: Джон Д. Пейн и Патрик МакКей, работавшие над фильмами «Стартрек: Бесконечность» и «Круиз по джунглям». Но хотя бы в остальном команда вполне компетентная. Сценарий написали Дженнифер Хатчинсон («Во все тяжкие»), Джейсон Кехилл («Клан Сопрано»), Хелен Шан («Ганнибал») и Джастин Добл («Очень странные дела»). Первые два эпизода поставил Хуан Антонио Байона («Мир юрского периода 2», «Голос монстра»), ещё четыре снял Уэйн Йип («Доктор Кто»), а последние два за Шарлоттой Брендстрём («Ведьмак», «Двойник»). Ну а музыкой позвали заниматься Говарда Шора и Бира Макрири.

Звёздные войны: Андор

Andor

Когда и где? С 21 сентября на Disney+ (перенос).

Что? Космическая фантастика, спин-офф «Изгоя-один».

О чём? О превращении альянса повстанцев в полноценную боевую организацию. О нелёгкой жизни на планетах, порабощённых Империей. О попытках заниматься политикой в тираническом межзвёздном государстве. И о бродяге Кассиане Андоре, которому в будущем предстоит сыграть важную роль в борьбе за свободу в галактике.

Чего ждём? Осторожно скажем, что ничего не ждём, а то получится как с «Оби-Ваном Кеноби», который вышел очень противоречивым. Казалось бы, кому нужен сольный проект про Кассиана Андора из «Изгоя-один», далеко не любимчика зрителей? Но нам обещают шпионский триллер с двойными агентами, тайными операциями и партизанской войной. Интригует!

Пожалуй, главное, что над «Андором» работает опытный сценарист и (что важнее) «сценарный доктор» Тони Гилрой, который переснял третий акт «Изгоя-один». Ранее он писал сценарии шпионских боевиков про Джейсона Борна, получил номинацию на «Оскар» за режиссуру и сценарий фильма «Майкл Клейтон», а ещё консультировал авторов «Карточного домика». Лучшего автора в Lucasfilm привлечь просто не могли. Остаётся надеяться, что компания будет вмешиваться в творческое видение минимально. В сериале, помимо Диего Луны, снялись Стеллан Скарсгард («Чернобыль», «Дюна»), Адриа Архона («Изумрудный город», «Благие знамения»), Фиона Шоу («Убивая Еву»).

Необычно то, что «Андор» снимали не в павильонах студии (как «Мандалорца», «Бобу Фетта» и «Кеноби»), а на природе — поэтому его готовили так долго. И структура у сериала интересная: в первом сезоне будет 12 эпизодов, причём он разделён на арки по 3 серии. Действие первого сезона охватит целый год. 21 сентября выйдут сразу три первые серии.

Пантеон

Pantheon

Когда и где? С 1 сентября на AMC.

Что? Научно-фантастический мультсериал, адаптация рассказов Кена Лю.

О чём? О недалёком будущем, где информационные технологии сильно развились. Главная героиня — простая девушка, над которой издеваются в школе. Неожиданно она получает поддержку в Сети — и не от кого-то, а от её пропавшего отца, загруженного в Облако и ставшего первым экспериментальным UI (Upload Intelligence, «загруженный интеллект»). Но он явно не последний такой: герои раскрывают глобальный заговор, который может послужить началом новой мировой войны.

Чего ждём? Любопытной киберпанк-новинки, основанной на рассказах Кена Лю. В России фантаст особенно известен по фэнтези-роману «Королевские милости», но поклонники знают его как постоянного автора фантастических рассказов. Ещё Лю перевёл на английский «Задачу трёх тел» своего коллеги Лю Цысиня — по сути, открыл писателя за пределами родины. А рассказ Кена Лю «Доброй охоты!» лёг в основу одноимённой короткометражки в первом сборнике «Любовь, смерть и роботы».

Производством занималась AMC Studios, шоураннер — Крейг Сильверштейн («Терра Нова», «Агент»). Героев «Пантеона» озвучили Кэти Чан, Дэниел Де Ким, Пол Дано, Аарон Экхарт и другие. Также «Пантеон» — последняя работа актёра Уильяма Хёрта, который умер в марте этого года.

Киберпанк: Бегущие по краю

Cyberpunk: Edgerunners

Когда и где? 13 сентября на Netflix.

Что? Киберпанк-боевик, аниме по вселенной Cyberpunk 2077.

О чём? О выросшем на улице пареньке, который пытается выжить в мрачном и антиутопическом городе Найт-Сити. Герой решает поставить всё на карту и стать бегущим, наёмником вне закона на службе у сильных мира сего — корпораций и богачей.

Чего ждём? Лихого экшена с характерными чертами работ студии Trigger (BNA: Brand New Animal, Kill la Kill). В центре событий окажется целая плеяда персонажей, которые вступили на путь бегущих. А ещё — ждём знакомых имён, героев и корпорации.

Режиссёр — Хироюки Имаиси («Промар», Kill la Kill), дизайн персонажей — Ё Ёсинари (Little Witch Academia), композитор — сам Акира Ямаока (Silent Hill). В первом сезоне выйдет десять эпизодов.

Квантовый скачок

Quantum Leap

Когда и где? С 19 сентября на NBC.

Что? Продолжение научно-фантастической классики.

О чём? Об изобретателях машины времени, которая позволяет путешествовать в прошлое, но только «вселяясь» в тела разных людей. Машина помогает путешественнику исправить в прошлом фатальную ошибку или принять верное решение, которое окажет влияние на будущее.

Чего ждём? Всё той же формулы, что и 30 лет назад. Только теперь роль испытателя машины времени возьмёт на себя доктор Бен Сонг (Рэймонд Ли). Прыгая в прошлое, он попытается разгадать тайну исчезновения Сэма Беккета, одного из главных героев оригинального сериала. Игравший его актёр Скотт Бакула пока не подтвердил, но и не опроверг возможное появление в сериале.

Академия вампиров

Vampire Academy

Когда и где? С 15 сентября на Peacock.

Что? Романтический вампирятник, экранизация романов Райчел Мид.

О чём? О вампирской академии, где учатся лучшие подруги Роза и Лисса. Первая — моройская принцесса, вторая — её верная защитница-дампир. В школе они изучают придворные интриги, древнюю магию и, конечно, познают романтические отношения. Но даже стены академии не могут полностью укрыть героинь от угрозы переступивших закон вампиров, которых тут называют стригоями.

Чего ждём? Ещё одну адаптацию подростковых книжек — прошлая в формате фильма выходила в 2014-м. Её разнесли критики, а зрители попросту не пошли на картину в кино. В сериале авторы обещают более близкую к тексту экранизацию.

Розу сыграла Сиси Стрингер («Мортал Комбат», «Дети кукурузы»), а роль её подруги досталась Даниэле Нивз (Sex Appeal, «Академия Уитс»). Наставника и возлюбленного Розы Дмитрия Беликова (российского дампира, которого в старом фильме сыграл сам Данила Козловский) воплотил Кирон Мур («Половое воспитание»). Шоураннерами стали сценаристка и продюсер Джули Плек («Наследники») и актриса Маргарит Макинтайр (сериал «Дневники вампира»). В первом сезоне будет десять эпизодов, а 15 сентября выйдут первые четыре.

Несовершенные

The Imperfects

Когда и где? 8 сентября на Netflix.

Что? Подростковый фантастический боевик.

О чём? О троице молодых ребят, которые оказались жертвами зловещего эксперимента. Тильда обрела силу баньши, Хуан открыл способности чупакабры, а Эбби стала суккубом. Теперь они хотят поквитаться с тем, кто сотворил с ними такое. А заодно — отыскать лекарство.

Чего ждём? Чего-то в духе «Новых мутантов» — уж очень похожи завязки. Тоже молодые ребята, тоже суперспособности, тоже тайная лаборатория. Да там даже на миг мелькает похожий монстр! Только это всё растянуто до десятисерийного шоу.

За проект отвечают создатели другой молодёжной фантастики «Магический орден», тоже от Netflix. А The Imperfects авторы амбициозно описывают как сплав «Пацанов» и «Академии Амбрелла».

Терра Инкогнита

Tierra Incógnita

Когда и где? C 8 сентября на Disney+

Что? Аргентинский мистический подростковый детектив.

О чём? О юноше Эрике Даларасе, у которого восемь лет назад бесследно исчезли родители. Все эти годы его с сестрой Умой воспитывали бабушка и дедушка. Но теперь Эрик решил, что пора вернуться на родину и отправиться в зловещий парк развлечений «Терра Инкогнита», где родителей видели последний раз. Эрику и его друзьям предстоит взглянуть в глаза страху и раскрыть жуткие тайны.

Чего ждём? Симпатичной подростковой страшилки, которая использует все самые популярные приёмы вроде скримеров, пугающих клоунов и «найденной плёнки». При этом действие сериала разворачивается в аргентинском городке, что означает большой простор для городских легенд и мифологии.

А ещё

«Тачки на дороге» (Cars on the Road) — мультсериальный спин-офф «Тачек» в духе «роуд-муви» расскажет о большом путешествии Молнии Маккуина и его лучшего друга Мэтра. Им предстоит пересечь почти все Соединённые Штаты, чтобы попасть на свадьбу к сестре Мэтра. Трейлер обещает приключений не меньше, чем в мультфильмах! Выходят 8 сентября на Disney+.

«Русалки» — не совсем фантастика, но мистический детектив со сверхъестественным флёром. Сериал рассказывает о следовательнице Рите, чья сестра исчезла 14 лет назад, а теперь её неожиданно обнаружили в дюнах. Рита хочет начать расследование, но дело официально поручают её коллеге Ольге Беловой. Хуже того, неожиданно пропадает и семилетняя дочь Риты. На «Кинопоиске» и Wink с 10 сентября.

«Горемыки» — фантастический кукольный сатирический проект (привет, одноимённое шоу с НТВ!), который рассказывает о жизни кукол в российской действительности. Промоматериалы обещают массу киношных отсылок и камео, включая пародию на «Маяк» Эггерса и режиссёра Быкова в очень необычном амплуа. А ещё — «инопланетян, чистилище и арест настоящего Деда Мороза». На Premier с 16 сентября.

Entergalactic — музыкальный мультсериал для взрослых, который первоначально планировался как сериал полноценный, но в итоге стал спецэпизодом. Он основан на одноимённом альбоме артиста и музыканта Кида Кади, своего рода расширенная версия пластинки. Стиль анимации в трейлере сильно напоминает «Человека-паука: Через вселенные». В центре сюжета — история двух музыкантов, которые запутываются в любовных хитросплетениях в Нью-Йорке. Выходит 30 сентября на Netflix.